Clemente Saavedra, capitán de Los Cóndores: “Es muy importante que el estadio esté lleno, estas circunstancias son únicas en la historia del rugby chileno” 

Este 27 de septiembre, el equipo nacional se jugará la clasificación al Mundial de Australia 2027. En el duelo de ida empataron, por lo que una victoria le daría el boleto a Chile a disputar su segundo mundial consecutivo de su historia.

Los Cóndores quieren seguir haciendo historia para el rugby nacional. El fin de semana pasado empataron en la ida contra Samoa a 32, en un duelo que se disputó en el America First Field de Salt Lake City.

Con este resultado, Chile se jugará la clasificación con su público en el Estadio Sausalito a estadio lleno. Un partido que en un comienzo se iba a jugar con 12 mil espectadores, sin embargo, la delegación presidencial de Valparaíso aprobó aumentar el aforo a 20 mil personas.

Ante esto, DLT Sports conversó con el capitán de Los Cóndores, Clemente Saavedra, quien habló de lo que fue el partido de ida y la posibilidad de lograr una histórica clasificación para Chile.

“Las sensaciones son muy buenas. El ir a jugar a Utah, Estados Unidos, en un partido de clasificación contra un equipo 14° en el ranking y poder plantear nuestro juego en el primer tiempo, con nuestro ritmo, deja una sensación muy gratificante para el grupo”, comenzó diciendo.

Chile se fue al descanso con una ventaja de 25-8, sin embargo no pudo mantener esa ventaja. “En el segundo tiempo creo que más que el poderío físico de ellos fue que dejamos que pequeñas frustraciones entren a nuestra cabeza, pero sabemos que algo que se puede mejorar muy rápido”, explicó.

Saavedra también comentó sobre cuál es la clave de cara al duelo en el Sausalito. “La clave está en hacerlo simple y en jugar el partido los 80 minutos, entendiendo el rol individual de los 23 jugadores. Y obviamente está el factor emocional de jugar en nuestra cancha, un estadio lleno, y al saber lo que significa ir a un mundial para nosotros creo que eso va a sumar mucho”.

Chile ha tenido una mejora exponencial en el rugby. Hace unos meses, luego de vencer a Rumania, se metieron en el top 20 del ránking mundial. “En los últimos dos años se ha visto una mejora tremenda en el equipo. Eso habla muy bien del proceso y respeta lo que partió en 2019. La mejora también se da porque hay jugadores muy jóvenes, lo que nos suma en capacidad física y rugbísticas. Todo esto hace que compitamos hacia arriba y creo que esa es la línea”.

“Clasificar al mundial por segunda vez consecutiva confirma que todo lo que estamos haciendo realmente vale la pena. Vale la pena no solo para nosotros. sino para todo el rugby chileno y también para un país. Entonces, tenemos que reafirmar eso y lo vamos a hacer este sábado”, señaló el capitán.

Por último, el líder de Los Cóndores comentó sobre la importancia del aforo. “Para nosotros es muy importante que el estadio esté lleno. Estas circunstancias son únicas en la historia del rugby chileno y por lo mismo hay que aprovecharlas. Al mismo tiempo es muy importante entregarle un mensaje, no solamente a todo Chile, sino también al equipo Samoa y al World Rugby, sobre qué estamos haciendo las cosas muy bien y merecemos un reconocimiento”.

El próximo sábado 27 de septiembre, Chile se jugará su clasificación al Mundial del 2027 en Australia. En caso de no obtener la victoria, el conjunto nacional tendría una última chance para clasificar en un cuadrangular final que se disputará en noviembre de este año en Dubái.