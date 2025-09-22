Los Cóndores buscarán la clasificación al Mundial con Estadio Sausalito lleno: Delegación Presidencial aprobó aforo completo de 20.000 personas

El reclamo de los jugadores de la selección chilena de rugby dio frutos: la Delegación Presidencial de Valparaíso aprobó el aforo completo para encuentro que entregará un cupo a la cita planetaria de Australia 2027. "Tenemos mucho mejor nivel que hace unos años, vamos a ir por esa victoria", aseguró Matías Garafulic.

El reclamo de los jugadores la selección chilena de rugby rindió sus frutos. Esta tarde, la Delegación Presidencial confirmó que el Estadio Sausalito contará con aforo completo para recibir el crucial partido de vuelta entre los Cóndores y Samoa.

El delegado, Yanino Riquelme, anunció esta tarde la esperada noticia. “Ante la petición de la Federación de Rugby para aumentar el aforo a 20.000 espectadores en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, la Subsecretaría del Interior apoyó a la Delegación Presidencial de Valparaíso, coordinando con la Subsecretaría de Deportes y el Ministerio de Seguridad para que exista la capacidad operativa y logística de Carabineros de Chile, y a su vez se cumpla el compromiso de la organización de aumentar la seguridad privada que requiere un evento de estas características”.

Y agregó: “En las conversaciones, la federación mostró su compromiso de contar con las condiciones necesarias para que la realización de este partido se efectúe de la mejor manera posible”. El reducto de Viña del Mar dispondrá de 200 guardias de seguridad por parte de la organización.

Cabe señalar que en un principio, la Delegación solo autorizó la presencia de 12 mil espectadores (se han vendido 11 mil), de un total de 21.000 asientos en el reducto de Viña del Mar. Es por ello que los jugadores nacionales emplazaron a las autoridades para jugar con aforo completo.

El sábado en Sausalito nos jugamos la clasificación al Mundial de rugby y no se liberó el aforo completo (21.000 personas).



¿Pq? Mundial M20 ⚽️ en Valpo con <500 entradas y Carabineros allá.



Necesitamos a todos para que el @DPRValparaiso permita aforo completo! @GabrielBoric — Domingo (@domingosaavedra) September 21, 2025

“¡Necesitamos a todos para que la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso permita el aforo completo!”, insistió Domingo Saavedra, back de los Cóndores, quien incluso etiquetó al Presidente Gabriel Boric en su publicación.

El empate dramático de los Condores en Salt Lake City

Los Cóndores están a un paso de acceder al Mundial de Australia 2027. El pasado sábado se enfrentaron en la llave de ida por el repechaje a Samoa, en un dramático partido en Salt Lake City, Estados Unidos, que terminó igualado 32-32 ante la arremetida de los polinésicos en el segundo tiempo.

“Fue un partido duro. El primer tiempo nos salió todo lo que queríamos y el segundo estuvo más complicado. Hemos visto un par de veces la repetición del partido y creemos que con un par de detalles se nos puede dar el resultado que queremos“, señaló el back chileno, Matías Garafulic.

Así, Chile tendrá la posibilidad de acceder a la cita planetaria jugando de local. El crucial encuentro se jugará el próximo sábado 27 de septiembre en el Estadio Sausalito. “Decirle a la gente que nos vaya a ver a Sausalito. Tenemos mucho mejor nivel que hace unos años, vamos a ir por esa victoria y es lo que vamos a hacer en Viña el próximo fin de semana”, afirmó el centro.

Cabe destacar que en simultáneo al partido entre Chile y Samoa (entradas por Ticketmaster), se disputará el encuentro por la fase de grupos del Mundial Sub 20 entre Corea del Sur y Ucrania a las 17:00 en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

La presión de las autoridades

La presión de las autoridades para aumentar el aforo en el Estadio Sausalito no demoró en llegar. El senador Sebastián Keitel (Evópolí), se sumó al reclamo de los jugadores de la selección. “La posibilidad de llenar el Estadio Sausalito, con más de 20 mil espectadores, constituye un respaldo indispensable para nuestros deportistas y una señal concreta del compromiso nacional con su esfuerzo”.

Y agregó: La restricción adoptada, fundada en la coincidencia con encuentros del Mundial Sub 20 de fútbol, limita injustamente la convocatoria de un evento que es único e irrepetible, y que cuenta con todas las condiciones de seguridad y organización para llevarse a cabo con éxito”.

“Por lo anterior, solicito que se reevalúe esta decisión y que se autorice la liberación total del aforo del Estadio Sausalito, adoptando las medidas de coordinación necesarias con Carabineros y demás organismos competentes para resguardar la seguridad del publico asistente”, afirmó Keitel en un oficio al ministro de Deporte, Jaime Pizarro.

Por otra parte, el diputado Schalper junto al diputado Longton, oficiaron al ministerio del interior y autoridades locales de la región de Valparaíso para que Chile pueda recibir a Samoa a estadio lleno.