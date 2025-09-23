Corte Suprema rechaza recurso de amparo y ordena investigar a presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco por prevaricación

La Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de amparo presentado por la defensa de Álvaro Mesa, presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, y ordenó continuar con la investigación por prevaricación. La querella, que tuvo varias etapas judiciales,, avanza hacia su próxima fase tras la decisión del máximo tribunal.

Tras una larga vuelta entre apelaciones rechazadas, recursos de amparo, y cambios de juzgados, esta jornada la Corte Suprema tomó una decisión clave en el caso de la querella de prevaricación contra el presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa.

En particular, el máximo tribunal determinó declarar inadmisible un recurso de amparo presentado por la defensa del ministro Mesa, que apeló contra la decisión de la Corte de Apelaciones de Valdivia de decretar admisible la querella.

El caso ha seguido una serie de etapas judiciales para llevar a esta decisión de la Corte Suprema. En primera instancia, se presentó una querella contra el presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, por prevaricación.

Tras esto, la Corte Suprema declaró inadmisible esta acción judicial. Ante esto, la parte querellante apeló, y si bien debía revisar la apelación la Corte de Apelaciones de Temuco, esta se declaró incompetente para revisar el caso, considerando que Álvaro Mesa es el presidente del organismo. Así, se remitieron los antecedentes a su símil Valdivia. Este traspaso fue a fines de julio de 2025, y el 11 de agosto, la Corte de Valdivia revirtió la decisión inicial, y declaró admisible la querella.

Ante esta última resolución, la defensa del ministro Mesa volvió a apelar, presentando un recurso de amparo. La Corte Suprema finalmente rechazo esta acción. Así ordenó tramitar la querella por prevaricación imprudente en contra de Álvaro Mesa.