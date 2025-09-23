Jeannette Jara ajusta piezas para reestructurar su comando y presenta al exfutbolista Rodrigo Goldberg en su equipo

La abanderada del oficialismo presentó al nuevo integrante de su área de deportes en días en que se le ha criticado su demora en presentar un programa de gobierno que sea definitivo. Actualmente el equipo se compone a través de comisiones sectoriales, las que están a cargo del jefe de gabinete, Jorge Millaquén (PS).

Compartir

Tres fotografías, una posando, otra abrazados y una última conversando, fueron las que compartió Jeannette Jara (PC), candidata presidencial del oficialismo, en sus redes sociales junto Rodrigo Goldberg, comentarista deportivo y exdirigente, con quien posó en la oficina de su comando —en Londres 76—, forma en que la abanderada oficializó, además, el ingreso del también exfutbolista a su equipo de campaña.

“Damos la bienvenida a Rodrigo Goldberg, exseleccionado nacional y actual comentarista deportivo, quien se suma a nuestro comando en materias deportivas”, dice el pie de la publicación en que Jara presentó a Goldberg, de 54 años. Además, sostuvo que “su experiencia y compromiso serán un gran aporte para fortalecer el deporte chileno y apoyar a quienes lo practican en todo el país”.

Goldberg, por su lado, sostuvo que contaba con una “vasta experiencia, no solamente en el fútbol, sino también en la cobertura del deporte desde hace ya muchos años. Creo que es algo transversal, que merece ser atendido como tal, y se puede hacer mucho”.

El anuncio ocurre a casi una semana del inicio oficial de la campaña presidencial, que, en el caso de Jara, comenzó en el Bar Victoria, en Pedro Aguirre Cerda, con la compañía de sus viejos contendores de la primaria oficialista, Gonzalo Winter (Frente Amplio) y Carolina Tohá (PPD).

Además, el diputado Tomás Hirsch (Acción Humanista), vocero de campaña de Jara, señaló hace unas semanas que a finales de septiembre e inicios de octubre se presentaría el programa de gobierno final de Jara, el que reforzaría las ideas ya presentadas en el que presentó al oficializar su candidatura ante el Servicio Electoral (Servel) el 18 de agosto pasado.

Tal situación ha generado críticas incluso al interior de los adherentes a la candidatura de la carta PC. El senador y presidente de la Democracia Cristiana (DC), Francisco Huenchumilla, dijo —en Radio ADN— que “en lo programático estoy reclamando una cierta demora, porque tenemos que darle una visión política al programa antes de suscribirlo definitivamente”. El comentario le valió la respuesta del asesor económico Luis Eduardo Escobar, quien avisó que “estas cosas no son de generación espontánea”

Es por lo mismo que en los próximos días se vaticina el anuncio de nuevos integrantes a los equipos internos del comando, los que son dirigidos por el jefe de gabinete, Jorge Millaquén (PS).

Jeannette Jara fotografiándose junto a adherentes. Foto: The Clinic.

El funcionamiento del comando de Jara

Al interior de la candidatura de Jara señalan que por dentro no se rigen a través de “jefaturas programáticas”, sino a través de “comisiones” —con representación de los partidos que apoyan la candidatura de Jara— que se rigen, a su vez, por una “coordinación” sectorial. Es ahí donde el líder de todos esos grupos es Millaquén.

Por ejemplo, la encargada de Cultura, a pesar de que la vocería del tema la lleve la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista), es Marcela Arredondo, quien es productora de cine y coordinadora de la Red Salas de Teatro. Arredondo se integró al comando de Jara hace aproximadamente un mes, y trabaja, al interior de la candidatura, con Nicolás del Valle, cientista político.

Otras comisiones sectoriales son las de Educación y Economía, además de la de Deportes, que ahora pasó a integrar Goldberg.

En todo caso, a pesar del funcionamiento interno que hay en el equipo de Jara, hay figuras que han sido nominadas públicamente. Tal es el caso de sus asesores económicos, entre los que se cuenta a Luis Eduardo Escobar, a Sebastián García (Frente Amplio), Andrea Betancort, Nicolás Bohme (PC) y Osvaldo Rosales. De este último grupo, quienes han adquirido vocerías por momentos han sido Escobar y Bohme.

Por otro lado, en temas de seguridad se ha relevado el rol del diputado Raúl Leiva (PS); en salud con la exministra Jeannette Vega (PPD); en trabajo con la también exministra Alejandra Krauss (DC); y en vivienda con el arquitecto Cristián Castillo.