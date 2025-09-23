El historial de Jaime Gazmuri, el histórico dirigente socialista y exembajador de Chile en Venezuela que llega a presidir el directorio de TVN

El exembajador de Chile en Venezuela fue designado por el Presidente Gabriel Boric como el reemplazante de Francisco Vidal, quien dejó el cargo tras una columna de opinión que cuestionó sus dichos contra José Antonio Kast.

Compartir

La Secretaría General de Gobierno (Segegob) informó durante este martes la designación por parte del Presidente Gabriel Boric del nuevo presidente del directorio de Televisión Nacional (TVN). Se trató de Jaime Gazmuri (PS), exembajador de Chile en Venezuela quien llegó al cargo que dejó Francisco Vidal el 8 de septiembre pasado, tras ser increpado en una columna de opinión por el asesor republicano Cristián Valenzuela, la que gatilló su salida.

Así, el Ejecutivo completó una de las dos vacantes que quedan en el directorio de TVN. La restante, tras la salida de Adriana Delpiano de la estación para asumir como ministra de Defensa, el Gobierno espera otorgársela a la periodista Marcia Scantlebury, quien, a diferencia de Gazmuri, debe pasar por la aprobación del Senado.

Gazmuri es ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile. Anteriormente ya había trabajado en la estación televisiva como parte del directorio en 2019. También tenía relación con el rubro, al ser miembro del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) entre 2011 y 2013.

Sin embargo, sus pasos más recientes no estaban vinculados a la televisión.

Hasta mediados de 2024 fue embajador de Chile en Venezuela, luego de que el Presidente Gabriel Boric lo nominara en 2023 en el cargo y reestableciera las relaciones diplomáticas con el país caribeño.

Sin embargo, Gazmuri dejó Venezuela luego de que el régimen de Nicolás Maduro —considerado una “dictadura” por el Presidente Boric tras los comicios presidenciales que vivió ese país en julio de 2024— congelara sus relaciones diplomáticas con Chile, decisión gatillada por el cuestionamiento del mandatario chileno al resultado electoral que dio por ganador a Maduro.

Nicolás Maduro y Jaime Gazmuri.

Desde entonces, Gazmuri regresó a Chile y dejó sus labores como embajador, las que también había desempeñado anteriormente en Brasil, durante el segundo mandato de la expresidenta Michelle Bachelet (PS), entre 2014 y 2018.

El Ejecutivo también destacó los 20 años de Gazmuri como parlamentario, período en el que representó la Región del Maule, misma zona que luego lideró el ahora ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS) y que actualmente representa la senadora Paulina Vodanovic, presidenta del PS.

En la tienda socialista es militante desde 1990, tras pasos por el PPD, el MAPU y antes por la Democracia Cristiana (DC). Tras su salida del cuerpo diplomático en Venezuela había estado atento a la política nacional a través.

Sin ir más lejos, hace unos meses cuestionó el discurso que habían adoptado parlamentarios de su partido —como el diputado Daniel Manouchehri o el senador Tomás de Rementería— con la discusión sobre el voto obligatorio para extranjeros, en donde se aludía a circunstancias que hacían referencias a costumbres venezolanas.

“Son expresiones claramente chovinistas (…). Somos países hermanos en América Latina, tenemos una misma cultura. Contradecir la arepa con la empanada me parece culturalmente muy condenable, sobre todo en una figura socialista“, cuestionó Gazmuri en conversación con The Clinic, en donde también aludió al escudo de su partido para explicar su defensa: “La cultura socialista es una cultura humanista. Además, en el origen del PS nuestra vocación latinoamericanista es muy fuerte. De hecho, la bandera del PS es el mapa de América Latina, con un hacha indígena”.

El propio senador De Rementería comentó la nominación de Gazmuri en TVN. “Es un buen nombramiento, de alguien que ha tenido harta experiencia (…). El liderazgo de Gazmuri puede servir para sacar adelante TVN y continuar con la gestión de Francisco Vidal”, dijo el parlamentario.