“Es una medida de protesta legítima”: El polémico llamado de candidato a diputado del Partido Nacional Libertario a no pagar contribuciones en lo que resta de 2025

El aspirante a la Cámara de Diputados en representación del Distrito 11, el libertario Cristián Daly, está movilizando a las personas a que no paguen la tercera y cuarta cuota de contribuciones en lo que queda de este 2025, pese a las consecuencias como aumento de impuestos y riesgos de morosidad e incluso un eventual embargo que implica para los contribuyentes.

El candidato a diputado del Partido Nacional Libertario por el Distrito 11 y fundador del movimiento Chao Contribuciones, Cristián Daly, fiel a su ideología hace unos días inició un debate en redes sociales, luego de hacer un llamado a las personas a no pagar las cuotas restantes de contribuciones de sus hogares.

En conversación con The Clinic, Daly, quien en 2023 renunció a Renovación Nacional y adhirió al partido de Johannes Kaiser para competir para estas parlamentarias, reitera que “como movimiento Chao Contribuciones hacemos un llamado a todas las personas que pagan este impuesto injusto a que, durante el año 2025, se abstengan de cancelar la tercera y cuarta cuota de las contribuciones”.

“Esta es una medida de protesta legítima frente a una clase política que ha hecho de los impuestos un negocio permanente, manteniendo a los chilenos como arrendatarios de por vida en sus propias casas”, dice el también ex concejal de Lo Barnechea.

Asegura que su llamado ya ha logrado convocar a más de 10.000 ciudadanos, y defiende que “no se trata de un llamado a la ilegalidad, sino de posponer el pago para el año siguiente, con el objetivo de presionar al fisco y visibilizar un abuso que se repite cada mes contra millones de familias”.

Así, agrega: “Queremos que Chile deje atrás esta carga injusta y que cada chileno pueda ser realmente dueño de su hogar, sin tener que pagarle arriendo al Estado por el fruto de toda una vida de esfuerzo.”

Pero esta no es la única batalla del candidato a diputado, también se ha manifestado a favor del movimiento NoMásTag, que cada cierto tiempo genera grandes paralizaciones y movilizaciones en la capital por parte de quienes se manifiestan en contra del cobro de las autopistas.

💸Si ya pagamos las carreteras, ¿Por qué debemos pagar su construcción en cada renovación de contrato?

En 2025 elijamos un Congreso que defienda tu bolsillo.

Vota Cristián Daly a Diputado por el Distrito 11 y pongamos fin a los abusos. #NoMásTAG #Distrito11 pic.twitter.com/YOQ9OCfoqI — Cristián Daly (@cristiandalyd) September 17, 2025

“No es rebeldía, es morosidad tributaria”: el debate que generó en redes sociales el llamado del candidato

Ello generó un amplio debate en redes, puesto que la obligación de los ciudadanos es pagar las cuotas de contribuciones, puesto que si no incluso el no pago de estas puede derivar en el embargo de inmuebles.

A eso mismo apuntó el también candidato a diputado por el D11, Rodrigo Rettig, quien respondió que “no es “rebeldía”, es morosidad tributaria: con intereses, multas y eventual embargo. El problema no es legal, es político: ¿Qué seriedad tiene alguien que aspira a legislar y parte invitando a incumplir la ley y vaciar la caja municipal?”.

A ello también respondió Daly: “Parece que a la izquierda octubrista le gustan sólo las protestas que queman, saquean y afectan a millones con su violencia. En la derecha protestamos pacíficamente, haciendo un punto político frente a un impuesto injusto, inmoral, expropiatorio y al patrimonio de las personas”.