Videos VIDEO | Turba realizó violento asalto a familia en Cerrillos: vecinos dispararon para repeler a los sujetos 23 de Septiembre de 2025 Por Victoria Constanzo

Familia sufrió un violento asalto durante las primeras horas de la mañana en la comuna de Cerrillos. El grupo de delincuentes habría ingresado a la propiedad tras forzar los elementos de seguridad y allanaron parte de las habitaciones, intentando llevarse una camioneta sin mayor éxito. El dueño de casa aseguró haber llamado en más de una ocasión a Carabineros, sin embargo no obtuvo respuesta de personal policial hasta minutos después de lo ocurrido. Durante los hechos, vecinos habrían disparado con sus armas para disuadir a los sujetos.

