Videos
VIDEO | Turba realizó violento asalto a familia en Cerrillos: vecinos dispararon para repeler a los sujetos
Familia sufrió un violento asalto durante las primeras horas de la mañana en la comuna de Cerrillos. El grupo de delincuentes habría ingresado a la propiedad tras forzar los elementos de seguridad y allanaron parte de las habitaciones, intentando llevarse una camioneta sin mayor éxito. El dueño de casa aseguró haber llamado en más de una ocasión a Carabineros, sin embargo no obtuvo respuesta de personal policial hasta minutos después de lo ocurrido. Durante los hechos, vecinos habrían disparado con sus armas para disuadir a los sujetos.
Comentarios