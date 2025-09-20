Capturan a banda internacional que llegó a Chile para robar celulares en La Pampilla: dos de sus integrantes viajaron directamente desde Barcelona

Carabineros logró la detención de cinco ciudadanos peruanos, de entre 21 y 41 años, vinculados a ilícitos en el marco de las celebraciones de La Pampilla. También se detuvo a otra pareja de peruanos en el sector de La Herradura, por el mismo delito. "Estamos hablando de una banda internacional que ingresó a Chile directamente a delinquir durante Fiestas Patrias", declaró el coronel Héctor Canales. El operativo policial ha permitido recuperar 85 teléfonos.

Una banda internacional dedicada al robo de teléfonos celulares fue capturada en la Región de Coquimbo, tras un operativo que llevó a cabo el OS9 de Carabineros durante la tarde del viernes 19 en La Pampilla.

Cinco ciudadanos peruanos, de entre 21 y 41 años, fueron detenidos en dicho procedimiento. Además, en otro operativo en la misma Región de Coquimbo, se logró la detención de una pareja de peruanos por el mismo delito de robo de celulares.

“Gracias al trabajo investigativo de nuestros carabineros del OS9 de Coquimbo, fue posible la detención de cinco ciudadanos extranjeros de nacionalidad peruana, dedicadas al robo de teléfonos celulares desde el interior de La Pampilla”, explicó al respecto el coronel Héctor Canales.

“Con ello, se suma a otro procedimiento de similares características, donde otra pareja de ciudadanos peruanos fueron detenidos por este mismo delito en el sector de La Herradura. Con ello, ya son 85 dispositivos móviles recuperados en las últimas 24 horas”, agregó.

El coronel Canales también explicó que “dos de los cinco detenidos registran ingreso el día 17 de septiembre vía el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez desde la ciudad de Barcelona, lugar en el cual, y gracias a la evidencia encontrada en el sitio de suceso, fue posible establecer que mantienen detenciones por similares delitos”.

En ese sentido, Canales recalcó que “estamos hablando entonces, de una banda internacional que ingresó a Chile directamente a delinquir durante Fiestas Patrias“.

En el marco de este operativo, además de los teléfonos celulares, Carabineros logró incautar un notebook, un cargador con múltiples entradas, diversas herramientas para la manipulación de equipos móviles, entre otras especies similares. Además, se decomisaron cédulas de identidad, licencias de conducir y tarjetas bancarias.