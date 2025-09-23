“Se da un gustito”: Las críticas de la derecha al apoyo de Boric en la ONU a la candidatura de Bachelet como Secretaria General

Desde la UDI afirmaron que "la nominación para presidir la ONU es una política de Estado, y le va a tocar verlo al próximo Gobierno. No es el Gobierno del Presidente Boric el que definirá esa candidatura".

Críticas desde la oposición generó el anuncio del Presidente de la República, Gabriel Boric, de apoyar a Michelle Bachelet en su candidatura para convertirse en la nueva Secretaria General de las Naciones Unidas (ONU).

Fue desde el podio de la ONU en donde Boric afirmó que “es un tremendo honor anunciar desde aquí que Chile nominará a nuestra exPresidenta, Michelle Bachelet Jeria, como candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas, quien además nos está acompañando en esta sesión“.

“Michelle Bachelet no solo es una figura ampliamente conocida y respetada en el ámbito global. Es una mujer con una biografía profundamente coherente con los valores que inspiran esta organización. Ha sido jefa de Estado de Chile en dos ocasiones, por cierto, la primera mujer. Fue ministra de Salud y Defensa, fue directora ejecutiva de ONU Mujeres y también Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos“, enumeró Boric.

Las críticas tras el apoyo de Chile a Michelle Bachelet

El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, aseveró que “el Presidente Boric nuevamente en materia internacional, se da un gustito para anunciar una candidatura antes incluso que la propia candidata, al confundir lo que es política de Gobierno con política de Estado”.

“La nominación para presidir la ONU es una política de Estado, y le va a tocar verlo al próximo Gobierno. No es el Gobierno del Presidente Boric el que definirá esa candidatura, y, por lo tanto, lo que está haciendo, simplemente, es darse un gustito y adelantar una discusión que no tiene ningún sentido adelantar”, agregó.

Por otro lado, el diputado de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, afirmó que “más allá de las credenciales de la Presidenta Bachelet, que las podremos discutir, nos parece totalmente inoportuno que el Presidente de la República comprometa una definición que le corresponde al gobierno que sigue y que el pueblo chileno va a escoger a fin de año. Nos parece que el Presidente Boric aquí se ha extralimitado y ha comprometido de manera inoportuna e inapropiada una voluntad que le corresponde al gobierno que sigue“.

Quien también se sumó a las críticas fue el diputado del Partido Republicano, Cristián Araya, quien en su cuenta de X escribió que “pagado con la plata de todos los chilenos, Boric va a la ONU, simplemente, a hacerle campaña a la destructora de Chile: Michelle Bachelet. ¿Contará como ‘mérito’ la reforma tributaria mata pymes, la educacional que hundió liceos emblemáticos, las víctimas del 27/F, los vuelos fantasmas con haitianos, Caval, el Transantiago o la delincuencia desatada? Flor de candidata”.

“Conozco muy bien Naciones Unidas”

Sobre su nominación, Michelle Bachelet afirmó que “es un honor para mí. Conozco muy bien Naciones Unidas, he sido Presidenta de mi país y sin duda creo que Naciones Unidas se ha jugado y va a seguir jugando un rol fundamental en un mundo de paz, un mundo donde todos podamos tener una vida mejor. Mi compromiso es ese y ya hablaremos más adelante“.

En tanto, el canciller Alberto van Klaveren indicó que se trata de “la candidatura más relevante que ha presentado Chile desde el punto de vista internacional. Una candidatura que nosotros creemos corresponde a América Latina. Es el turno de América Latina (…) También debo destacar que es el turno de las mujeres“.

“Este era el momento para presentar la candidatura, porque también sabemos que informalmente están corriendo otras candidaturas y justamente varios países se han acercado a nosotros consultando cuándo se iba a presentar la candidatura”, reveló el canciller.