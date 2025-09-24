“Estuvo en las buenas y malas con la institución”: El apoyo del general (r) Ricardo Yáñez a Diego Schalper (RN) en su campaña por el distrito 11

El ex director general hizo un llamado a votar por el diputado, que esta vez busca su reelección por las comunas del sector oriente de Santiago. "Fue una persona que contribuyó permanentemente a la seguridad de todos los chilenos", asegura Yáñez. Dentro de la derecha ha existido una disputa por contar con el respaldo de quienes provienen de las fuerzas de Orden y Seguridad.

Un video grabó en las últimas horas el general (r) Ricardo Yáñez en apoyo en la candidatura del diputado Diego Schalper (RN), quien busca ser reelegido en su cargo, aunque esta vez representando al distrito 11, que integra las comunas de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén.

El ex director general de Carabineros, así, volvió a hacer un gesto político en los últimos meses, luego de que en mayo pasado se anunciara como parte de la campaña del candidato presidencial independiente Harold Mayne-Nicholls.

Esta vez, Yáñez se involucra en la dura disputa entre las derechas por el distrito 11, marcando su preferencia con Schalper, diputado con el que mantiene una especial relación, sobre todo luego de la tramitación y posterior aprobación de la Ley Nain-Retamal, que otorgó mayores facultades en el uso legítimo de la fuerza a la institución armada.

Así, por medio de una grabación, Yáñez invita a votar por el legislador de Renovación Nacional, a quien dice conocer mucho.

“Como diputado, fue una persona que contribuyó permanentemente a la seguridad de todos los chilenos, y lo digo con hechos concretos: fue quien apoyo con convicción y valentía aprobar la Ley Nain-Retamal, que marcó un antes y un después en el desempeño de nuestros carabineros en el difícil rol que es resguardar a cada uno de nuestros compatriotas”, comienza diciendo el general (r).

Añade: “Esa ley fue ese chaleco antibalas que permite que hoy los carabineros puedan actuar con el legítimo derecho a usar las armas que el Estado le ha conferido para poder defenderlos del crimen organizado y de la delincuencia. Schalper es de esas personas que estuvo en las buenas y en las malas apoyando a una institución que es de todos los chilenos.

“Por eso confío en él, confío en su juventud. Es de una generación de nuevos parlamentarios que viene a contribuir en los nuevos desafíos que tiene nuestro país. Por eso apoyo a Diego Schalper“, cierra Yáñez.

El diputado RN Diego Schalper. Foto: Agencia UNO

La cercanía de Yáñez con el diputado

Cercanos al diputado aseguran que Schalper mantiene cercanía con Yáñez desde que este lideró Carabineros y luego de que pasara a retiro se han reunido en dos oportunidades para recibir consejos en materia de seguridad.

Dentro de RN destacan que se consiguiera el respaldo de alguien que proviene las fuerzas de Orden y de Seguridad si se considera que otras colectividades políticas, como el Partido Republicano, ha sacado a relucir el apoyo de figuras que fueron parte de esas instituciones, como Enrique Bassaletti o Cristián Vial.

Además valoran que Yáñez decida entregar este tipo de gestos sin ser una figura que se haya involucrado en muchos aspectos de la políticas.

Yáñez fue el director general de Carabineros que debió dejar la institución en 2024, forzado por el “criterio Tohá” —en relación a la exministra del Interior Carolina Tohá—, que señalaba que cualquier funcionario público debe dejar su cargo si es formalizado, en circunstancias de que el Ministerio Público lo indaga por no haber evitado apremios ilegítimos durante las manifestaciones en el estallido social.

Durante su período al mando de la institución destacó en distintas oportunidades el apoyo brindado por el Gobierno de Gabriel Boric a Carabineros.