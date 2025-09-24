Mundial Sub 20: dónde ver los partidos de Chile, fechas y programación completa de la cita planetaria

Chilevisión transmitirá los tres partidos por fase de grupos de La Rojita, mientras que Directv tendrá la cobertura de los 52 encuentros de la cita planetaria juvenil. Chile debuta el próximo sábado a las 20:00 frente a Nueva Zelanda en el Estadio Nacional.

Comienza la cuenta regresiva para el inicio del Mundial Sub 20 de Chile 2025, que se disputará en Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre. El próximo sábado, en el Estadio Nacional, Japón y Egipto darán el puntapié inicial para la cita planetaria.

A su vez, la selección chilena, liderada por Nicolás Córdova, debutará en el segundo turno de la jornada inaugural a las 20:00 horas frente a Nueva Zelanda por el Grupo A.

En total, serán 24 selecciones divididas en seis grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros clasifican a octavos de final, más los cuatro mejores terceros países.

¿Dónde ver los partidos del Mundial Sub 20?

Los tres partidos de La Rojita por fase de grupos frente a Nueva Zelanda, Japón y Egipto, serán transmitidos por Chilevisión. El calendario de Chile es el siguiente:

Sábado 27 de septiembre, 20:00: Chile vs. Nueva Zelanda

Martes 30 de septiembre, 20:00: Chile vs. Japón

Viernes 3 de octubre, 20:00: Chile vs. Egipto

Además, Brasil vs. México, Colombia vs Arabia Saudita, Argentina vs Australia y Argentina vs Italia, también serán transmitidos por la señal abierta.

La cobertura del torneo completo estará a cargo de Directv Sports, que transmitirá los 52 encuentros a través de sus canales de televisión y en la plataforma digital DGO.

Programación completa del Mundial Sub 20

Fecha 1

Sábado 27 de septiembre

Japón vs. Egipto. 17:00 horas. Estadio Nacional, Santiago – Grupo A

Corea del Sur vs. Ucrania. 17:00 horas. Estadio Elías Figueroa, Valparaíso – Grupo B

Chile vs. Nueva Zelanda. 20:00 horas. Estadio Nacional, Santiago – Grupo A

Paraguay vs. Panamá. 20:00 horas. Estadio Elías Figueroa, Valparaíso – Grupo B

Domingo 28 de septiembre

Italia vs. Australia. 17:00 horas. Estadio Elías Figueroa, Valparaíso – Grupo D

Marruecos vs. España. 17:00 horas. Estadio Nacional, Santiago – Grupo C

Brasil vs. México. 20:00 horas. Estadio Nacional, Santiago – Grupo C

Cuba vs. Argentina. 20:00 horas. Estadio Elías Figueroa, Valparaíso – Grupo D

Lunes 29 de septiembre

Francia vs. Sudáfrica. 17:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua – Grupo E

Noruega vs. Nigeria. 17:00 horas. Estadio Fiscal de Talca – Grupo F

Colombia vs. Arabia Saudita. 20:00 horas. Estadio Fiscal de Talca – Grupo F

Estados Unidos vs. Nueva Caledonia. 20:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua – Grupo E

Fecha 2

Martes 30 de septiembre

Egipto vs. Nueva Zelanda. 17:00 horas. Estadio Nacional, Santiago – Grupo A

Panamá vs. Ucrania. 17:00 horas. Estadio Elías Figueroa, Valparaíso – Grupo B

Chile vs. Japón. 20:00 horas. Estadio Nacional, Santiago – Grupo A

Corea del Sur vs. Paraguay. 20:00 horas. Estadio Elías Figueroa, Valparaíso – Grupo B

Miércoles 1 de octubre

España vs. México. 17:00 horas. Estadio Nacional, Santiago – Grupo C

Italia vs. Cuba. 17:00 horas. Estadio Elías Figueroa, Valparaíso – Grupo D

Brasil vs. Marruecos. 20:00 horas. Estadio Nacional, Santiago – Grupo C

Argentina vs. Australia. 20:00 horas. Estadio Elías Figueroa, Valparaíso – Grupo D

Jueves 2 de octubre

Estados Unidos vs. Francia. 17:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua – Grupo E

Colombia vs. Noruega. 17:00 horas. Estadio Fiscal de Talca – Grupo F

Sudáfrica vs. Nueva Caledonia. 20:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua – Grupo E

Nigeria vs. Arabia Saudita. 20:00 horas. Estadio Fiscal de Talca – Grupo F

Fecha 3

Viernes 3 de octubre

Ucrania vs. Paraguay. 17:00 horas. Estadio Nacional, Santiago – Grupo B

Panamá vs. Corea del Sur. 17:00 horas. Estadio Elías Figueroa, Valparaíso – Grupo B

Egipto vs. Chile. 20:00 horas. Estadio Nacional, Santiago – Grupo A

Nueva Zelanda vs. Egipto. 20:00 horas. Estadio Elías Figueroa, Valparaíso – Grupo A

Sábado 4 de octubre

México vs. Marruecos. 17:00 horas. Estadio Elías Figueroa, Valparaíso – Grupo C

España vs. Brasil. 17:00 horas. Estadio Nacional, Santiago – Grupo C

Argentina vs. Italia. 20:00 horas. Estadio Elías Figueroa, Valparaíso – Grupo D

Australia vs. Cuba. 20:00 horas. Estadio Nacional, Santiago – Grupo D

Domingo 5 de octubre