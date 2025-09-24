Rodrigo Goldberg, nuevo fichaje de Jara: “Hay muchas cosas del comunismo que no comparto, pero no por eso no apoyaré a la candidata de un sector”

El exfutbolista cuenta cómo se acercó a la candidata presidencial de Unidad por Chile. "Algunos me decían que me estaba postulando para ser ministro de Deportes. No, gracias", dice.

Compartir

Casi 24 horas son las que han pasado desde que Jeannette Jara (PC) presentó a su más reciente incorporación a su comando de campaña. A través de redes sociales la candidata presidencial del oficialismo dio a conocer que Rodrigo Goldberg, exfutbolista y referente del club Universidad de Chile, se sumaba al equipo de deportes de la candidatura.

Que Jara sea hincha de Colo-Colo no pesó en el fichaje, comenta Goldberg a The Clinic, quien descarta de plano y entre risas que su involucramiento en el comando sea para convertirse, eventualmente, en ministro de Deportes.

—¿Cómo fue su contacto con Jeannette Jara?

—Yo a Jeannette la conozco desde hace harto tiempo. Me tocó entrevistarla en un pódcast que tengo (Fútbol y Parrilla). Ella muy colocolina, yo de la U… Entonces teníamos harto tema en común. Uno de los asesores de ella me contactó y me preguntó si a mí me interesaba abordar el tema deportivo. Yo por mi experiencia, más ligada al fútbol, pero también en otras áreas, dije feliz y encantado de poner lo que sé a disposición.

Me llamaron, tuve una reunión con ella, conversamos y le conté lo que a mí me parecía, lo que veía que se puede hacer, pero, por supuesto, como parte de un equipo. Hay personas que están mucho más calificadas y que tienen mucha más experiencia en temas políticos, sobre todo, donde yo no me manejo. Pero mi labor es bastante más humilde de lo que se ha publicado. No soy vocero ni coordinador ni rostro, ni nada.

—Sólo es parte del equipo de deportes.

—Claro, sólo integro el equipo y estamos organizando un par de reuniones para conocernos, aunque la mayoría ya se conoce, para presentar las cosas que yo veo y qué es lo que puedo hacer.

—¿Dónde puede aportar?

—Básicamente desde esa vereda, de partida.

—¿Se considera de izquierda?

—Soy de izquierda, sí, pero nunca he militado y no es algo que me interese. Algunos me decían que me estaba postulando para ser ministro de Deportes. No, gracias (ríe). Otros que por mi labor en medios de prensa pensaron que sería vocero, pero no, para nada.

—¿Qué opinión tiene del PC? Porque un sector no menor en la izquierda tiene cierta aprensión con el partido.

—Hay visiones del comunismo que yo no comparto, como lo es el caso de Venezuela, de Cuba. En eso no me pierdo. Tengo mis convicciones bastante claras, pero entiendo que mi participación se hace en un área de expertise que es la mía. Yo no pretendo involucrarme ni tampoco es mi idea participar en la política fiscal del equipo programático.

—¿Entonces?

—Entonces yo tengo mi opinión, mi visión. Hay muchas cosas con el comunismo que no comparto, pero no por eso voy a dejar de apoyar a una candidata que es de un sector, no de un partido solamente. En ese sentido ha habido harto de manipulación de información cuando dicen “la candidata comunista”, sí, pero es la candidata de la coalición. Hay un poquito de manipulación, pero está bien, lo entiendo, es parte del ejercicio, de esta cuestión, las elecciones son así y ya está. Pero es eso.

—¿Cómo se tomó su entorno su participación en el comando?

—Superbien. La gente con la que convivo, bien, cero problema.

—¿Y con quienes trabaja?

Bien, en general bien. Obviamente hay ciertas cosas que hay que tener cuidado, porque los medios de comunicación son celosos. Pero bien en general.

—Es difícil que los exfutbolistas den su opinión política.

—Son pocos los que transparentan su posición porque es muy arriesgado, y lo entiendo. Pero bueno, siempre he sido una persona que no tiene temor en demostrarlo. Ni tampoco soy de los que dicen “no, no me meto en política”. Uno hace política todos los días sin darse cuenta. Al comprar algo estás pagando un impuesto y estás participando de la política del país. Cuando pides hora en un consultorio o en una clínica, estás haciendo política. Todos los días. Eso de que “yo no participo”, es mentira. No es así. Cuando dicen que el fútbol no se mezcla con la política, dile a Pinochet, a Piñera… Por favor.