El intento de Kast por espantar los fantasmas que aquejan a su candidatura en seminario de Clapes UC y sus dardos contra Chile Vamos

El candidato presidencial del Partido Republicano se refirió a los cuestionamientos en torno a las garantías de gobernabilidad que ofrece su opción. Reconoció que esta es una inquietud que manifiestan tanto en sectores de izquierda como de la derecha, pero destacó que de ganar, se convertiría en el mandatario más votado de la historia. También apuntó contra Chile Vamos: “Él único estallido que ha habido fue durante ese gobierno”. A la vez, mostró confianza en que el sector tenga mayoría en el Congreso y en su propia llegada a La Moneda: “Nosotros pensamos que nada es imposible”.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, participó esta mañana de un foro en Clapes UC en el cual realizó una extensa exposición sobre los principales ejes de un eventual gobierno.

El exdiputado aprovechó la instancia para despejar, según él mismo señaló, algunas de las controversias que han rondado su postulación.

En ese marco, se refirió a las dudas en torno a la gobernabilidad que podría ofrecer un mandato suyo, lo que, dijo, tiene intranquilos a figuras transversales.

Como ejemplo, exhibió frases de figuras de la izquierda y la derecha. Primero, una declaración del candidato independiente Eduardo Artés que manifestó que con un gobierno de Kast las movilizaciones se podrían tomar las calles.

Al respecto, señaló: “Yo no tengo problemas en que Artés se manifieste, pero la calle que se tome, se va a ir preso si es que no tiene la autorización de la gobernación, de la municipalidad o no tenga la boleta de garantía para garantizar el no daño”.

“No tengo problemas con que el profesor Artés no me salude nunca, me mire feo. Pero el día que lance una piedra o una bomba molotov, le va a caer todo el peso de la ley encima”, añadió.

De inmediato, expuso una frase del diputado de Evópoli Francisco Undurraga que también apuntaba a que un gobierno de Kast podría repetir el estallido social.

“Al señor Undurraga le digo que el único estallido que ha habido fue durante el gobierno que él respaldó”, dijo Kast.

En ese sentido, advirtió: “A los otros decirles que con la violencia no van a recuperar nada, porque les vamos a ganar en las urnas”.

Kast, al mismo tiempo, relevó que, de ganar, será el presidente más votado de la historia, dado el sufragio obligatorio. Y, aludiendo a una conocida frase del extenista Nicolás Massú, dijo que los republicanos creen que “nada es imposible”, mostrando el hashtag “Ni una w…”.

Agencia UNO

“¿Es posible reducir US$6 mil millones en 18 meses? Es absolutamente posible”

En otro momento de su exposición se refirió a otra polémica que lo ha marcado en los últimos días, como es su propuesta de hacer un ajuste fiscal de US$6 mil millones en 18 meses, algo que, por ejemplo, la propia candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, ha puesto en duda.

“¿Es posible? Es absolutamente posible. Pero la mejor noticia es que hoy estamos debatiendo de esto”, dijo Kast, sin entrar en detalles técnicos al respecto.

Sí manifestó que para esto se “enfrentarán el abuso y la corrupción en el Estado con toda la fuerza”. Mencionó que para ello ayudará “la buena prensa investigativa”

En ese marco, también sostuvo que se bajará el “gasto político” y que se va a “ordenar mas cuentas”. “Solo haciendo eso van a aparecer un montón de recursos”, señaló, añadiendo que también se revisarán las compras públicas.

Al respecto fue consultado más tarde por la periodista Soledad Onetto. Ahí mencionó distintos informes que mencionan propuestas para reducir el gasto fiscal.

“Esto nos muestra caminos y todos esos caminos complementados con carácter decisión y con el concepto de terminar con los abusos”, dijo Kast.

La periodista le insistió en cómo podría cumplir esa propuesta ante las dudas que han surgido. Ahí Kast subrayó que esta “no” es una mentira y la emplazó: “Usted me podrá juzgar en 18 meses. En 18 meses me va a juzgar la ciudadanía”, dijo, sacando aplausos de los presentes.

Así, Kast manifestó que por lo mismo es importante conseguir una mayoría parlamentaria, ya que con ello podrá sacar adelante varias medidas que complementan la reducción fiscal.

Sobre eso, incluso, dijo que podía plantear como una posibilidad real que se dé una mayoría parlamentaria de la derecha

Por otro lado, Kast reiteró en el encuentro que en un eventual gobierno no tocará materias que “dividan” a los chilenos. “Este será un gobierno de emergencia, no nos vamos a dedicar a pelear con cosas que nos dividan”, aseguró.

Y cerró: “Vamos a cumplir las promesas que estamos haciendo porque son pocas y claras”.