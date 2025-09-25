Así funciona el FVS, el nuevo mecanismo que reemplazará al VAR en el Mundial Sub 20

Cada técnico tendrá dos oportunidades para pedir que se revise una acción en el partido. El sistema no conlleva la participación de un equipo arbitral de especial para la revisión de vídeo, por lo que no se comprobarán de forma automática todos los incidentes del partido. "El FVS sirve para revisar el mismo tipo de incidentes que el VAR, pero son dos sistemas que no se pueden comparar ya que están concebidos para circunstancias totalmente diferentes", afirmó Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA.

Quedan solo dos días para el puntapié inicial del Mundial Sub 20 en Chile, que se disputara desde el próximo sábado 27 de septiembre hasta el 19 de octubre en cuatro sedes: Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca.

Los dirigidos por Nicolás Córdova debutarán ante Nueva Zelanda en el segundo turno de la jornada inaugural a las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Cabe recordar que La Rojita también comparte el Grupo A con Japón y Egipto.

Para esta edición de la cita planetaria, la FIFA probará un nuevo mecanismo que reemplazará al VAR: será su versión bajo costo, el FVS (Football Video Support). Será la tercera prueba a nivel global del FVS, que ya se utilizó en la Copa Juvenil Blue Stars y en la Copa del Mundo Femenina Sub 20, que se disputó en Colombia en 2024.

“El sistema de revisión en vídeo responde a la solicitud de dotar al fútbol de tecnologías más económicas y refrenda el compromiso de la FIFA como abanderada del uso de las tecnologías en beneficio de los equipos arbitrales“, declaró Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA.

🆕Presentamos el nuevo sistema de revisión en vídeo, que se utilizará por primera vez en la #U20WWC 🎥.



“El FVS sirve para revisar el mismo tipo de incidentes que el VAR, pero son dos sistemas que no se pueden comparar ya que están concebidos para circunstancias totalmente diferentes”, agregó Collina.

¿En qué consiste el FVS y en qué se diferencia del VAR?

A diferencia del VAR, que ha sido utilizado en más de 200 competiciones de la FIFA, el FVS no incluye la participación de un equipo arbitral de especial para la revisión de vídeo. Por lo tanto, no se comprobarán de forma automática todos los incidentes del partido.

En su lugar, la responsabilidad recaerá sobre los entrenadores, que pueden solicitar dos revisiones por partido cuando consideren que se ha cometido un error claro que pudiera cambiar el curso de un partido, como la validación de goles, penales y expulsiones.

Para solicitar una revisión, los directores técnicos deben entregar una tarjeta verde al cuarto árbitro inmediatamente después de que se produzca el incidente, ya que no se permite la modificación de las decisiones arbitrales una vez que el juego se reanuda.

Si la protesta del entrenador es correcta, el equipo mantendrá la tarjeta. En cambio, si el árbitro estima en la revisión que su decisión era pertinente, el director técnica perderá una de sus solicitudes.