Con nuevas figuras como Antonia Zegers, Diego Muñoz y Simón Pesutic: Netflix anuncia la fecha de regreso de “Baby Bandito”

La exitosa serie chilena de Netflix vuelve el 22 de octubre con su segunda temporada, que promete más acción, drama y romance. Kevin y Mística deberán enfrentar a viejos enemigos en un arriesgado plan que los pondrá al límite.

La primera temporada de “Baby Bandito” se convirtió en un fenómeno internacional: llegó al primer lugar del Top 10 Global de series de habla no inglesa en Netflix, consolidándose como una de las producciones chilenas más exitosas de la plataforma. Ahora, el servicio de streaming anunció la fecha de estreno de la segunda temporada junto con las primeras imágenes oficiales y la incorporación de destacados actores nacionales al elenco.

La serie, que relata un millonario robo al Hipódromo Nacional de Santiago, regresará el 22 de octubre con una historia cargada de más acción, drama, romance y un nuevo plan delictivo que promete superar las expectativas. Según la sinopsis, la banda liderada por Kevin (Nicolás Contreras) volverá a reunirse para enfrentar amenazas aún mayores.

El guion está a cargo de Diego Muñoz, Luis Alejandro Pérez, Simón Soto y Catalina Calcagni, con Julio Jorquera como director general, en conjunto con Alejandro Bazzano y Pepa San Martín. El elenco principal —Nicolás Contreras, Carmen Zabala, Francisca Armstrong y Pablo Macaya— se mantiene, pero la segunda temporada suma a figuras como Diego Muñoz, Antonia Zegers, Simón Pesutic, Florencia Berner y Gonzalo Valenzuela.

En esta nueva entrega, Kevin vive como fugitivo, intentando dejar atrás su vida delictiva. Sin embargo, una noticia de vida o muerte lo obliga a volver a juntarse con Mística (Carmen Zabala) para ejecutar un arriesgado plan. La misión los enfrenta a viejos enemigos como Los Carniceros, liderados por Natalia y Amador Robles (Amparo Noguera y Mauricio Pesutic), y al despiadado Ruso (Marcelo Alonso), decidido a vengarse y recuperar el botín perdido.

Aunque había prometido dejar el crimen, Kevin se ve forzado a jugarse todo para salvar a su madre. Junto a la enigmática Mística, liderará a los Banditos en una batalla contra Los Carniceros, el Ruso y Panda, desatando una confrontación feroz que pondrá en riesgo su vida y la de quienes más quiere.