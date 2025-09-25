Con Rodrigo “Yoyo” Fernández y Domingo Saavedra desde el inicio: la nómina de los Cóndores para enfrentar la llave de vuelta del repechaje frente a Samoa

El cuadro nacional se jugará la clasificación frente a Samoa a estadio lleno en el Estadio Sausalito. Los dirigidos por Pablo Lemoine buscarán dar el golpe en casa y clasificar al segundo Mundial en su historia. "La idea es tener consistencia, jugar un rugby agresivo y que sea efectivo", afirmó el head coach nacional en el último entrenamiento de los Cóndores antes de viajar a Viña del Mar.

La selección chilena de rugby quiere hacer historia en el Estadio Sausalito. Los Cóndores están a un paso de clasificar a el Mundial de Australia 2027. Y buscarán el cupo a la cita planetaria en casa, algo inédito. Después de empatar 32-32 frente a Samoa en Salt Lake City, los dirigidos por Pablo Lemoine tienen que ganar por la mínima diferencia en la llave de vuelta para acceder a su segundo Mundial.

El cuadro nacional se jugará la clasificación a estadio lleno en el reducto de Viña del Mar. Cabe recordar que en un comienzo el partido se iba a jugar con 12 mil espectadores, pero después del reclamo de los Cóndores, la Delegación Presidencial de Valparaíso aumentó el aforo a 20.000 asientos para crucial encuentro. Las entradas se agotaron en pocas horas.

Previo al viaje de la selección a la V Región, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, estuvo presente en el último entrenamiento en la Escuela Militar, y destacó el el respaldo del Gobierno para aumentar el aforo en el Estadio Sausalito de cara al partido de vuelta por el repechaje mundialista. “Tenemos una selección que nos llena de orgullo, como es el caso de los Cóndores”.

Por otra parte, el head coach, Pablo Lemoine, recalcó que el equipo se encuentra bien físicamente para enfrentar el partido. “La idea es tener consistencia, jugar un rugby agresivo y que sea efectivo. Estuvimos varias veces en zona de definición (en el partido de ida) y no pudimos marcar puntos. La idea es trabajar sobre eso“.

La nómina de los Cóndores para enfrentar a Samoa

Entre las novedades del equipo chileno, cabe destacar importantes retornos en la nómina. Rodrigo “Yoyo” Fernández, quien se ausentó del partido de vuelta frente de los dos últimos partidos frente a Uruguay y Samoa por una lesión en su rodilla, volverá a vestir la 10 de los Cóndores. Y la gran novedad de la nómina será el retorno del centro, Domingo Saavedra, quien se recuperó de un corte de ligamentos cruzados que lo mantuvo alejado de las canchas por seis meses. Por otra parte, la selección lamentará la baja de Nicolás Garafulic.

1.⁠ ⁠Javier Carrasco

2.⁠ ⁠Diego Escobar

3.⁠ ⁠Iñaki Gurruchaga

4.⁠ ⁠Santiago Pedrero

5.⁠ ⁠Javier Eissmann

6.⁠ ⁠Raimundo Martínez

7.⁠ ⁠Clemente Saavedra

8.⁠ ⁠Alfonso Escobar

9.⁠ ⁠Benjamín Videla

10.⁠ ⁠Rodrigo Fernández

11.⁠ ⁠Nicolás Saab

12.⁠ ⁠Santiago Videla

13.⁠ ⁠Domingo Saavedra

14.⁠ ⁠Matías Garafulic

15.⁠ ⁠Iñaki Ayarza

La Caballería de los Cóndores

16.⁠ ⁠Augusto Böhme

17.⁠ ⁠Emilio Shea

18.⁠ ⁠Matías Dittus

19.⁠ ⁠Bruno Sáez

20.⁠ ⁠Ernesto Tchimino

21.⁠ ⁠Lucas Berti

22.⁠ ⁠Juan Cruz Reyes

23.⁠ ⁠Cristóbal Game