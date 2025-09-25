Final de “Los Casablanca”: el inesperado destino de Juan Pablo, el villano que no recibió su castigo

El desenlace de la teleserie nocturna de Mega sorprendió con muertes, reconciliaciones y giros inesperados en los destinos de los personajes más queridos y odiados de “Los Casablanca”.

Luego de nueve meses y más de 150 capítulos, “Los Casablanca” llegó a su final. La teleserie nocturna de Mega resolvió por fin los nudos que protagonizaron Iván, Miranda y Raimundo, además de los conflictos del resto de la familia. Sin embargo, dos de los personajes más odiados no tuvieron el desenlace que muchos esperaban.

Ya en el penúltimo capítulo, Iván Casablanca (Francisco Melo), el gran villano de la historia, tuvo un final trágico tras morir en su hogar, mientras que su hermano se reencontró con Miranda (Sigrid Alegría) para continuar su relación, esta vez sin secretos ni mentiras.

Por su parte, Samuel (Francisco Reyes Cristi) decidió retomar el contacto con Luciana de manera progresiva, en un momento en que ambos alcanzaron estabilidad profesional en sus respectivos trabajos.

El menor de los Casablanca, interpretado por Max Salgado, ingresó a un centro de rehabilitación acompañado de Ivette (Lorena Bosch), recibiendo todo el apoyo de sus cercanos.

En tanto, la hermana mayor, Alexandra (Mariana Di Girolamo), fue en busca de Tormento (Felipe Rojas) para mostrarle su nueva línea de vinos en caja y confesarle que no quiere vivir sin él, dejándolo conmovido por su valentía.

Pero la suerte de dos de los personajes más odiados sorprendió: Juan Pablo (Jorge Aracheta) apareció feliz, tras encontrar a una nueva mujer perteneciente a una familia de clase alta, a quien decidió proponerle matrimonio, repitiendo el mismo camino que alguna vez recorrió con Martina.

En tanto, Tomás tampoco tuvo un final trágico, pero sí fue rechazado por Isabella, quien respondió con firmeza a su intento de acercamiento, cargado de sarcasmo:

“Pensé que a lo mejor querías tomarte un traguito conmigo. Quién sabe, limar asperezas… conversar, y bueno, quizás si se da algo más. La exasistente de Iván lo miró a los ojos y contestó: “No, gracias. No soy premio de consuelo de nadie, y menos tuyo”. Aun así, Tomás no se dio por vencido e insistió, preguntándole si no lo había extrañado, marcando así el final de su personaje.