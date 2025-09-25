“La Cathy Barriga de Buin”: La polémica que envuelve al municipio por presupuesto de $76 millones para la compra de un árbol de Navidad

La aprobación de $76 millones para la compra de un árbol de Navidad en Buin desató polémica y fuertes cuestionamientos. Críticos acusan un gasto desproporcionado frente a las múltiples necesidades de la comuna.

El millonario presupuesto para la compra de un árbol de Navidad por parte de la Municipalidad de Buin generó inmediatas críticas. Para ello, se debió votar una modificación del presupuesto del municipio y que fue discutido por el Concejo Municipal.

Una de las primeras en reaccionar fue la diputada Camila Musante (PPD), quien utilizó sus redes sociales para criticar la decisión del municipio, a cargo del alcalde Miguel Araya (UDI). “El árbol de Navidad más caro de Chile se aprobó por parte del Consejo Municipal con el voto dirimente del alcalde Miguel Araya. Se trata de $76 millones para comprar un árbol de Navidad, existiendo tantas necesidades en Buin“, acusó Musante.

“Para tapar los hoyos en las calles, Juntas de Vecinos que quieren celebrar sus aniversarios. Con $76 millones esperaríamos que al menos el árbol baile y cante. Cuando no se puede justificar tanta cantidad de dinero, hay que darle la razón a quienes lo apodan como la Cathy Barriga de Buin. Más estando cuestionado por miles de millones de pesos que se han mal utilizado por parte del municipio”, añadió.

El “árbol de Navidad” más caro de Chile está en Buin: 76 millones. Con ese precio debería bailar, cantar villancicos y hasta pagar los hoyos de las calles… Pero no: es puro derroche con voto dirimente del alcalde Miguel Araya. Lo apodan el nuevo “Cathy Barriga” del sur de la RM. pic.twitter.com/Bt6cI0dpUs September 25, 2025

Los $76 millones para un árbol de Navidad

En el último Concejo Municipal se debatió y se aprobó la modificación del Plan Anual de Compras para destinar $76 millones para la compra de un árbol de Navidad. En la sesión, el director de Dideco, Jonathan Fernández contó que fue él quien solicitó la compra de dicho árbol.

Fernández argumentó que el árbol con el que cuenta la municipalidad es demasiado antiguo, dado que se compró en 2016. “Cada año se hace más difícil armar el árbol debido a todos los trabajos que se deben realizar, y por la seguridad de todos los funcionarios que se están exponiendo al armado del árbol (…) es que por eso me permití poder solicitar la compra de este nuevo árbol”.

Sin embargo, se abrió a la posibilidad de hacer mantenciones a dicho árbol para que pueda ser instalado en otro punto de la comuna. De esta forma, Buin tendría dos árboles navideños.

Entre quienes votaron a favor de modificar al presupuesto, estuvo el concejal Pedro Fuentes, quien argumentó que “la gente cuando viene a celebrar la Navidad y generamos tanta magia con las familias, eso es impagable“. Por otro lado, el concejal Manuel Sánchez aseveró que “el árbol de Navidad lleva más de nueve años sin recambio. No es un gasto aislado, sino una expresión de fomento a la cultura y comunitario, que cumple con el mandato legal y fortalece la identidad de Buin”.