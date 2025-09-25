Miradas cómplices, bromas y autocrítica a su generación: cómo fue el reencuentro de Boric y Jackson en Nueva York

El homenaje al expresidente uruguayo José Pepe Mujica volvió a reunir al Presidente con su exministro. Aunque no compartieron otro espacio durante la gira, el mandatario aprovechó la instancia para agradecerle públicamente y, además, hizo una autocrítica generacional en la que incluyó al fundador de Revolución Democrática. Ambos, en todo caso, habían sostenido un desconocido encuentro privado durante el mes de mayo. Jackson, que actualmente reside en Barcelona, permanecerá en Nueva York hasta el sábado, en el marco su rol en la organización Premio Mujica.

Por Rodrigo Córdova, desde Nueva York

Hasta el rascacielos de BNP Paribas, ubicado en Nueva York, llegó ayer el Presidente Gabriel Boric, a eso de las 18:30 horas, para participar en un homenaje al exmandatario uruguayo José Pepe Mujica, fallecido hace unos meses, el cual congregó nuevamente a los líderes progresistas, en el marco de la cumbre, Democracia Siempre.

En el evento —al cual no tuvo acceso la prensa que acompaña al mandatario en su paso por EE.UU.— también se encontraba su amigo personal y exministro de la Segpres y de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, quien reside actualmente en Barcelona. Cercanos a ambos afirman que en mayo pasado habían sostenido un encuentro privado, durante una visita a Chile del exministro.

La coincidencia entre ambos en Nueva York se dio porque Jackson fue invitado a moderar el homenaje al expresidente uruguayo.

El fundador de Revolución Democrática, de hecho, fue el encargado de presentar a los invitados, momento en el que incluso bromó con Boric. “Se me olvidó el nombre del Presidente que viene a continuación”, dijo entre risas. Luego, retomó el protocolo: “Dejo con ustedes al Presidente de Chile, querido amigo y compañero, Gabriel Boric”.

Al subir al podio, el mandatario le dio un abrazo y un saludo cómplice, y antes de comenzar su discurso le dedicó unas palabras: “Muchas gracias, Giorgio. Sin Giorgio yo no estaría acá, lo digo muy claramente”. Y agregó: “Me alegra que hoy día esté aquí también, organizando este tipo de actividades, uniéndonos, haciéndonos reflexionar, recordar, pero por sobre todo, actuar”.

De acuerdo con cercanos, ese fue el único encuentro que ambos sostuvieron durante la visita del mandatario a Nueva York, que finaliza hoy.

Mientras Boric regresa esta tarde a Chile —con arribo previsto para mañana por la mañana—, Jackson permanecerá en la ciudad hasta el sábado, cuando emprenderá su retorno a Barcelona, lugar en el que radicó luego de renunciar a su cargo en el Ministerio de Desarrollo, tras fuertes críticas por su papel en el marco del escándalo del Caso Convenios.

En el intertanto, el exministro participará en reuniones y actividades relacionadas con el homenaje a Mujica y con la organización del Premio Mujica, una nueva iniciativa impulsada por los organizadores del evento.

Boric, en todo caso, destacó el encuentro con su amigo posteriormente en sus redes sociales. Subió una foto con Jackson con la leyenda: ” Siguiendo tu camino, Pepe querido, democracia siempre! Y ese camino es contigo, aunque estemos físicamente lejos @giorgiojackson. Seguimos”.

Los detalles del homenaje y el discurso de Boric en el que hizo una autocrítica a su generación

Pocas horas antes de que comenzara el evento, los organizadores del homenaje recibieron un mensaje inesperado: el presidente de Brasil, Lula da Silva, y el mandatario colombiano, Gustavo Petro, no participarían de la instancia. A pesar de esas ausencias de peso, el salón —con capacidad para unas 500 personas— reunió a más de 450 asistentes.

Entre el público había académicos, miembros del Democratic Socialists of America —el ala más a la izquierda del Partido Demócrata— y, en su mayoría, personal diplomático de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Tras dar la apertura al evento, Giorgio Jackson presentó el primer panel de conversación, en el que participó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien días antes le había solicitado al Presidente Boric asistir a la reunión de alto nivel de líderes progresistas realizada en la ONU.

Junto al dirigente kirchnerista, expusieron Viviana Santiago, directora ejecutiva de Oxfam Brasil; la dirigente norteamericana Nidia Velázquez; y la académica alemana Isabella Weber. El panel fue moderado por el argentino Pablo Gentili, alto ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), quien jugó un rol clave para la asistencia de Kicillof a estos encuentros.

En el programa estaba prevista la intervención del excandidato presidencial e histórico referente progresista estadounidense Bernie Sanders. Sin embargo, no pudo asistir y, en su reemplazo, participó Greg Casar, congresista por Texas, quien envió un mensaje crítico al discurso de la ultraderecha.

El saludo del Presidente y el exministro luego de cuatro meses. Foto: Marcelo Segura. Presidencia.

Luego vino el turno de los funcionarios de la OEA, que subieron al escenario para presentar los Premios Mujica, un galardón anual que, según explicaron, se entregará en el contexto de Naciones Unidas.

A continuación, llegaron los discursos de los presidentes. El uruguayo Yamandú Orsi fue breve y visiblemente emocionado. El español Pedro Sánchez leyó un discurso en el que valoró la vida y ejemplo de Mujica. Después fue el turno del Presidente Boric, quien habló más en extenso y aprovechó la tribuna para hacer una autocrítica en la que incluyó a Jackson:

“Una de las cosas que nos costó mucho como generación, la generación de Giorgio, fue justamente encontrar, o más bien entender, el tronco de la historia y que era importante poder dialogar con quienes nos antecedieron. Y eso tiene responsabilidades compartidas: una, por cierto, el ímpetu propio de la juventud; pero también, muchas veces, en los más viejos hay una suerte de desprecio hacia quienes vienen y son más jóvenes”, dijo el mandatario.

El evento concluyó con la proyección de un extracto del documental uruguayo Amazonía: el sueño de Pepe Mujica, en el que el expresidente relata su idea de rebautizar a América Latina.