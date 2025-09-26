“Es preocupante”: tras seguidilla de paralizaciones en el Metro por código Sigma, la alerta que levantan psiquiatras por salud mental en Chile

Ya sea por disturbios en el exterior o una de las que más se repite, sobre una persona en la vía, el servicio de Metro ha debido ser interrumpido por lo menos 18 veces solo durante el último mes.

Compartir

“Por persona en la vía”. Así informa Metro de Santiago cuando debe suspender su operación en diferentes estaciones de la red por razones de fuerza mayor que involucran la presencia de pasajeros en las vías de los trenes, lo que termina interrumpiendo el trayecto de miles de transeúntes. A

Ayer en la mañana — y por segunda jornada consecutiva— la empresa informó a través de sus redes sociales sobre el cierre de siete estaciones de la Línea 1, por una persona en la vía. Y un nuevo incidente de la misma naturaleza tuvo lugar más tarde, cuando a eso de las 14:29 horas Metro informó en su cuenta de X que debió suspender parcialmente el servicio de la Línea 1 por los mismos motivos.

Como consecuencia, un tren que circulaba entre las estaciones Tobalaba y Alcántara tuvo que ser evacuado, mientras que la estaciones Alcántara y El Golf fueron cerradas temporalmente.

Pero más allá del impacto vial que generan estas situaciones, un debate que ha ganado espacio entre los chilenos a raíz de esto es el cómo ha empeorado la salud mental de las personas.

La doctora Nathali Ángel, psiquiatra de Clínica Indisa, menciona a The Clinic que “es preocupante el nivel de suicidios que se registra en el último tiempo porque hace unos años, en 2017, la cifra de suicidio era como seis por 100.000 habitantes. Hoy en día estamos entre ocho y nueve por 100.000 habitantes. Entonces, objetivamente ha aumentado”.

Lo mismo menciona el psiquiatra especializado en salud mental de Clínica Indisa, Rafael Sepulveda: “El suicidio es uno de los principales problemas de salud pública contemporánea, no sólo por su número, sino también por el impacto social y emocionales que ocasiona, dado que la cultura no está preparada para absorber su impacto”.

“Afecta especialmente a población más vulnerable, niños y adolescentes por una parte, y adultos mayores por otra. Se relaciona no necesariamente con “enfermedades mentales”, sino también con las construcciones psicológicas y emocionales de las personas en tiempos complejos de nuestra sociedad, con privación material y psicológica, con falta de redes sanas para el apoyo y el acompañamiento, con la soledad en que muchas personas, tal como señalé, especialmente niños, jóvenes y ancianos, viven hoy sus vidas”, comenta el psiquiatra.

Los sucesivos cortes de Metro: al menos 18 el último mes

Aún así, pese a que dicha razón es una de las que más se repite, no es la única. También es usual el cierre de estaciones por disturbios en el exterior o, por ejemplo, cuando hay partidos de fútbol o eventos deportivos, así como cuando hay riñas al interior de los trenes o en los andenes. Ello por no mencionar cuando se informa que los trenes transitan a una frecuencia más lenta que la usual o con retraso.

The Clinic buscó cada vez que Metro informó el último mes vía X —como es la tendencia—, sobre una interrupción en el servicio, y son al menos 18 las veces en que por diferentes razones alguna estación tuvo que cerrar sus puertas, o el servicio solo estuvo disponible en ciertos tramos.

De esas 18 veces, fueron 14 los días en que Metro presentó algún tipo de problema. Algunas jornadas, además, la red sufrió de interrupciones tanto en la mañana como en la tarde.

Una de las líneas que más se ve afectada es la Línea 1, en la cual precisamente se está trabajando para, a futuro, poner puertas en los andenes similares a los que se utilizan en las líneas 3 y 6. “Estamos trabajando en la instalación de puertas de andén, que permitirán disminuir en 60% la cantidad de incidencias que hay en la Línea 1″, dijo hoy Guillermo Muñoz, presidente del directorio de Metro.

Así también, explicó que otra de las medidas que se están adoptando en lo inmediato es que “estamos trabajando en aumentar la cantidad de guardias para prevenir que estas cosas ocurran. Y al mismo tiempo poder actuar oportunamente para que no escalen”.

Otra opción que entre expertos se evalúa, es la que comenta a The Clinic Rodrigo Fernández, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Los Andes y doctor en Transporte.

El académico asegura que “todo cambio en la infraestructura de los metros, como instalar puertas de andén, son proyectos de largo plazo, porque hay que hacerlas específicas para cada estación. Ante esto, en el corto plazo, se podrían poner vallas que solo dejen un espacio frente a cada puerta. Esta solución se ha adoptado en el metro de Nueva York y Barcelona”.