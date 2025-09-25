Fonderos del Parque O’Higgins intensifican críticas contra Santiago por negligencias en la organización: reclaman grandes pérdidas y exigen devolución de dinero

En una extensa carta, fonderos del Parque O'Higgins criticaron a la Municipalidad de Santiago, pero principalmente a la productora a cargo de la Gran Fonda de Chile, por la baja asistencia. En la misiva expusieron los principales problemas, como los altos costos de las entradas, mala parrilla de aristas, horarios acotados de atención, entre otras cosas.

Pese a que el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, dijo que la Fonda del Parque O’Higgins dejó un saldo positivo, los fonderos realizaron un balance completamente opuesto. A inicios de la semana algunos locatarios se manifestaron por la mala organización, remarcando que tuvieron una muy baja asistencia. Ahora un grupo amplio envío una carta a la alcaldía, al Concejo Municipal y la productora, revelando las negligencias, y postulando una serie de medidas a considerar para las Fiestas Patrias de 2026,

En una extensa carta firmada por 16 fonderos, destacan uno por uno los puntos en los que falló la organización. Más que apuntar a la municipalidad, los dardos van principalmente contra la productora Energika a cargo del evento. De hecho, en primer lugar reconocieron que la municipalidad tenía poco presupuesto, apuntando a administraciones anteriores.

De todas formas, los fonderos de la “La Gran Fonda de Chile” manifestaron que “el problema es que el porcentaje que el municipio le pide por contrato a la empresa productora es muy elevado. Vemos que ellos se han visto obligados a poner valores de entrada al parque muy altos, para poder costear las necesidades del evento en su conjunto. Y ese es unos de los motivos de tan poca concurrencia al evento”.

También recriminaron que hubo mala organización para el ingreso de los stands, apuntando a la administración del Parque O’Higgins. Así, afirmaron que hubo “un total abandono y displicencia de parte de la administración del parque, no dejando entrar por los accesos a los fonderos, poniendo obstáculos, cuando lo que se espera es colaboración de todas las partes para lograr que esta fiesta nacional, se realice de la mejor manera”.

Junto con esto, acusaron que no se cumplió la promesa de fiscalizar que se cumplan las normas de los arriendos. “Bastaba con recorrer la zona de cocinerías para darse cuenta de que había más de 40 locales de comida y alcohol, que no participaron y no quedaron adjudicados con locales de comida. Era evidente a la vista de todos. Estos locales no pagaron patente de alcohol, no pagaron TE1, por la instalación eléctrica y diezmaron nuestras ventas notoriamente”, señalaron.

Las pérdidas de la Fonda del Parque O’Higgins y los reclamos de locatarios

Junto con remarcar la baja asistencia, los fonderos advirtieron que la gran mayoría tuvieron pérdidas significativas.

“No estamos hablando de unos pocos pesos, estamos hablando de millones de pesos que perdimos por muchos factores, ajenos, a nosotros. Que provocaron ustedes, con sus nuevas medidas, condiciones y decisiones. Entendemos que no ha sido su intención, ocasionar esto, pero ese ha sido el resultado para nosotros. Las perdidas van entre el 70 y 85% aproximadamente. Esto es catastrófico para nosotros, considerando que somos profesionales o pymes que con mucho esfuerzo juntamos los recursos para trabajar en Fiestas Patrias”, afirmaron.

Fonderos del Parque O´Higgins responsabilizaron a la producción por la baja asistencia. Foto: Agencia UNO.

Primero, reclamaron por los horarios de funcionamiento. En la carta aseguran que en años anteriores operaron hasta las 12, y que ahora solo pudieron trabajar hasta las 20 horas. También remarcaron problemas con los accesos a la fonda del Parque O’Higgins.

Una de las críticas más ácidas fue contra la calidad de artistas invitados. “A excepción de los Viking 5, Zúmbale Primo, Los Charros de Lumaco, Amar Azul, Leo Rey, Pollo Fuentes, fue muy pobre”, recriminaron. Además, afirmaron que los tiempos de actuación y la música envasada no tuvo pausas, lo que impidió a los asistentes tener tiempo para recorrer y visitar las fondas.

Finalmente, sostuvieron que “los valores fueron excesivamente caros. Se hace urgente revisar eso. Esto es una bola de nieve producto de las exigencias a la producción y el plan de negocio muy elevado que se propusieron en el municipio. Los resultados están a la vista, poca gente, bajo consumo, parrilla artista poco atractiva, ausencia de familias como años anteriores, entre otros”.

Las demandas y propuestas para futuros eventos

En la carta, los fonderos del Parque O’Higgins postularon diez propuestas para el próximo año.

Primero, solicitan que “el municipio haga un cambio en las clausulas del contrato que mantiene con la productora adjudicada por 4 años”. En esa línea, proponen el porcentaje de recaudación de fondos, para permitir reducir el precio de la entrada y traer artistas más atractivos.

Junto con esto, pidieron respetar las bases de licitación, para evitar subarriendo de locales, como ocurrió este año. En tercer lugar, pidieron a la producción habilitar espacios de descanso entre actuaciones, para que los asistentes puedan visitar las fondas. Sobre horarios, exigen reestablecer el horario de funcionamiento hasta las 12 de la noche.

Sobre la entrada, reiteran que “se haga un esfuerzo en rebajar a 10 mil pesos la entrada, niños hasta 12 años gratis, adultos mayores gratis. Esto ocasionará tener mas volumen de venta de entradas, y las familias de Santiago podrán acudir en masa a disfrutar de las Fiestas Patrias”.

Entre otros puntos pidieron además reforzar los puntos de ingreso, y mejor distribución de la parrilla artística. “No pongan un numero estelar cuando termina la jornada. Las personas este año, vieron el último show, que terminaba en promedio cerca de la 1 de la mañana, justo cuando teníamos prohibición de seguir vendiendo”, criticaron.

En la misma línea, pidieron considerar invitar a humoristas “para enriquecer la oferta artística”.

La demanda de devolución de dinero

En el último punto de la carta, los fonderos del Parque O’Higgins pidieron una compensación económica en un 100%.

“Por todas las pérdidas económicas irreparables que hemos sufrido en esta versión, y todo lo expuesto anteriormente, solicitamos nos devuelvan el monto pagado por cada sitio de cocinería, en un 100%. Para de esta manera poder recuperar en alguna medida las pérdidas que hemos sufrido. La mayoría estamos viendo de donde sacar dinero para pagarle a nuestros colaboradores, que dieron los mejor de sí, y no tienen culpa de todo lo sucedido”, acusaron.

Finalmente, ofrecieron asesoría para la realización de la próxima Fonda del Parque O’Higgins.

Dentro de las 16 firmantes están la fonda “La Pica del Jose Pepe”; “Y si pagamos a medias”; “El Rey de la Chicha”; “Terremoto 8.8”; “Terremoto 9.5”; “Doña Victoria”; “Viva Chile Mierda”; “La Normita”; entre otros.