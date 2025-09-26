Shirel, de The Voice Chile a cantar la canción del Mundial Sub-20: así es “El alma en la cancha”, el nuevo himno futbolero

La cantante chilena Shirel fue elegida por la FIFA para interpretar "El alma en la cancha (olé, olé, olé)", la canción oficial del Mundial Sub-20 que se celebrará en Chile en 2025.

Compartir

A solo un día del inicio del Mundial Sub-20 en Chile, la FIFA anunció la canción oficial del certamen y a la artista nacional que la interpreta. Se trata de Shirel, una de las nuevas voces del pop chileno, quien dará vida a “El alma en la cancha (olé, olé, olé)”, tema oficial del torneo internacional que tendrá a la selección chilena en el Grupo A.

El sencillo, disponible desde hoy, fue producido por Taffy Dönicke y combina un ritmo pegadizo con influencias latinas y una letra “que levantará el ánimo de jugadores y aficionados cada vez que suene en los estadios de este gran espectáculo mundial”, señaló la FIFA en un comunicado.

La cantautora saltó a la fama en 2016 tras su participación en la versión local de The Voice y, desde entonces, ha sumado un éxito tras otro a su discografía con temas como “Faroles”, “Romper platos” y “RARA”, su sencillo más reciente. También ha trabajado con reconocidos productores como Cristián Heyne y ha llevado su propuesta musical a escenarios de prestigio, entre ellos, Lollapalooza Chile.

Nicole Davidovich Salvo, conocida artísticamente como Shirel, se ha consolidado como una de las voces más prometedoras de la música chilena gracias a un estilo distintivo que fusiona el pop con influencias latinas. Nació en Perú en 1999 y poco tiempo después se trasladó con su familia a Chile.

En relación con la canción, la artista comentó: “El tema habla de unión y pasión, y me llena de entusiasmo compartir esa energía con los hinchas de mi país, de la región y del mundo entero. La Copa Mundial Sub-20 será una fiesta inolvidable, tanto dentro como fuera de la cancha”.

Del 27 de septiembre al 19 de octubre, 24 selecciones de todos los continentes se darán cita en Chile para luchar por el título. Entre las participantes destacan Argentina, seis veces campeona del torneo, además de Brasil, Francia, España y Ucrania, que también han levantado el trofeo.