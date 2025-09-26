“Ni en Santiago ni en Chile sobran los servicios de salud”: La petición de vecinos del barrio Matta Sur al alcalde Desbordes para llevar a cabo la Clínica Sierra Bella

Le piden al alcalde de Santiago que reconsidere la decisión de negar la concretar la compraventa, planteando que a raíz de la inscripción del inmueble en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago "hoy sentimos que el capítulo se cierra a favor de la comunidad".

Este martes, un grupo de organizaciones sociales entre las que se encuentran representantes del barrio Matta Sur, enviaron una carta abierta dirigida al alcalde de Santiago, Mario Desbordes, luego de que se supiera de la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces de la ex Clínica Sierra Bella, forzando a concretar la compraventa.

Y es que Santiago asegura que no hay obligación de concretar la compra, y que apelarán a la decisión.

Así, las asociaciones vecinales, “territoriales, de bienestar, de mujeres, de mujeres cuidadoras”, emitieron una carta en la que plantean: “Acabamos de enterarnos de que el inmueble de la ex Clínica Sierra Bella ha sido inscrita como propiedad de nuestra municipalidad, cumpliendo el sueño de los vecinos y vecinas de este sector de la comuna”.

“Desde el anuncio de su compra hace casi tres años siempre hemos apoyado este proyecto por el impacto positivo en el acceso a la salud en nuestro territorio. Y particularmente para nuestros barrios de la zona oriente de nuestra comuna, cuyo CESFAM Padre Orellana y sus correspondientes Estaciones Médicas Barriales no dan abasto a la demanda, además de carecer de las infraestructuras apropiadas”, lee el documento.

Y aseguran: “Luego vimos que nuestros sueños se desvanecían, pero afortunadamente hoy sentimos que el capítulo se cierra a favor de la comunidad“.

En esa línea, “le manifestamos nuestra preocupación por el destino que usted quiera darle al inmueble de Sierra Bella 1181. Ni en Santiago ni en Chile sobran los Servicios de Salud Pública, por lo que esperamos que usted cumpla con el propósito original del recinto“.

“Aún estamos lamentando el cierre de Casa Igualdad, centro terapéutico de las personas más vulnerables de la comuna; y hace unos días nos enteramos el despido desde la I.M. de Santiago de los y las profesionales del Programa Red Local de Apoyos y Cuidados (PRLAC), dejando en ascuas a Cuidadoras y a nuestros familiares con dependencias severas. Lo invitamos a tomar esta situación de la ex clínica como una gran oportunidad. La salud pública no tiene precio”, concluyen.

A la misma petición adhirió la diputada del distrito, Lorena Fries (FA): “En vez de seguir peleando, esperamos que el alcalde Desbordes cumpla: la ex Clínica Sierra Bella debe destinarse a su propósito original: la salud pública de Santiago. Es una prioridad urgente para los vecinos/as. Todo mi apoyo a las organizaciones de Matta. Estamos alertas”.