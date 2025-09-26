“Váyanse para casita”: Néstor Gorosito acusa burlas de dirigente de Universidad de Chile y recuerda barbarie en Avellaneda

El cuadro azul derrotó por 2-1 a Alianza Lima y clasificó a semifinales de la Copa Sudamericana. En conferencia de prensa, el entrenador del equipo íntimo fue consultado sobre un conflicto en zona mixta y declaró que un directivo de la U se burló de la derrota del equipo peruano. "Fue innecesario", aseguró Gorosito, que en respuesta al comentario del funcionario de los universitarios aludió a la barbarie en Avellaneda.

Compartir

Después de 13 años, Universidad de Chile alcanzó las semifinales de un torneo continental. En un Estadio Francisco Sánchez Rumoroso vacío por la sanción de la Conmebol, el cuadro laico sufrió más de la cuenta y derrotó a Alianza Lima por 2-1 para instalarse entre los cuatro mejores equipos de la Copa Sudamericana. Lucas Assadi y Javier Altamirano marcaron para los azules, mientras que Erick Castillo descontó para el equipo peruano.

La última vez que los universitarios accedieron a esta instancia en una cita internacional fue en 2012, cuando cayeron frente a Boca Juniors en las semifinales de la Copa Libertadores. Un año antes, Universidad de Chile superó esta fase en una memorable campaña por Copa Sudamericana, que terminó con el primer título continental de los azules.

Después de la victoria, Gustavo Álvarez destacó el trabajo del equipo y subrayó que Alianza Lima fue un rival complicado. “Nos tocó enfrentar a un rival muy duro, que no fue sorpresa. Si uno revista todos los partidos que jugó como visitante los jugó como hoy, con mucho carácter, y había que superarlo. Encontramos los espacios previstos, fuimos sólidos y tácticamente estuvimos bien. Tenemos que crecer en el control del juego cuando el rival tiene mucho empuje como hoy. Me parece un resultado justo ante un rival duro“.

“A partir del carácter y la mentalidad se puede construir un equipo, sino es imposible. Que los jugadores quieran es importante, pero mucho más importante es que crean, que crean en la idea, que crean en ellos mismos, que crean cuando se está ganando, cuando recibimos un gol o cuando vamos perdiendo”, recalcó Álvarez en conferencia de prensa.

Y agregó: “Eso se consolida en el tiempo y permite tener esa templanza, ese equilibrio emocional durante el juego que, independiente de cómo esté el trámite o el resultado, el equipo muestra un carácter y una madurez, es un equipo serio“.

Así, el equipo que dirige Gustavo Álvarez se medirá ante Lanús en semifinales, que dejó en el camino a Fluminense. Las llaves se disputarán el 21 de octubre en Chile y el 29 del mismo mes en Argentina.

El reclamo de Néstor Gorosito por burlas de dirigente azul

Por su parte, el entrenador de Alianza Lima, Nestor Gorosito, lamentó la derrota del cuadro peruano. “Teníamos mucha ilusión de llegar a la final. Quedamos afuera contra un buen equipo, que hoy encontró los goles en el principio del partido. Es un equipo que lleva muchos años de trabajo juntos. En el segundo tiempo tuvimos algunas ocasiones, sin ser claras, fue por empuje. Por ahí el resultado quizás refleja lo que pasó en el partido. Pero fue muy parejo”.

A su vez, el exjugador de Universidad Católica, fiel a su estilo, respondió a una consulta sobre un conflicto que tuvo minutos antes de su conferencia de prensa en zona mixta. Según Gorosito, un dirigente de la U se habría burlado de la derrota de Alianza Lima. Y el entrenador argentino no se guardó nada, aludiendo directamente a la barbarie de Avellaneda.

“Un señor de barba. De los jugadores no, con el cuerpo técnico tampoco. Un flaco alto, el presidente no sé quién era, dijo ‘váyanse para casita’. Un desubicado, porque nosotros no andamos diciendo que ellos mostraron el culo en Argentina. No sé quién es el señor, no tengo idea. Si es un directivo, tiene que apaciguar, no tiene que incentivar a la violencia que no conduce a nada. En el partido pasaron bien, allá (Perú) no tuvieron ningún problema. Fue innecesario”, enfatizó Néstor Gorosito