Los casos de “reasignación” de asientos y “devolución obligatoria” de entradas que empañan el arranque del Mundial Sub 20 

Cambios de última hora en el sector Andes del Estadio Nacional -para poder garantizar un espacio inclusivo y de accesibilidad universal-, terminaron afectando a hinchas que tenían sus boletos comprados con anticipación para ver el duelo entre Chile y Nueva Zelanda de este sábado. "Sabemos que este tipo de ajustes pueden generar molestias y por eso te pedimos sinceras disculpas", fue parte de lo que expresó la ticketera a los clientes afectados.

Problemas con entradas y clientes afectados han empañado la jornada inaugural del Mundial Sub 20, certamen que arranca este sábado en nuestro país.

Y es que cambios de última hora en la galería Andes del Estadio Nacional, terminaron afectando a hinchas que tenían sus boletos comprados con antelación para presenciar el duelo entre Chile y Nueva Zelanda.

Según explicó la ticketera Ticketplus a los clientes afectados, los cambios en el sector Andes del Nacional se deben a la necesidad de garantizar un espacio inclusivo y de accesibilidad universal, según las normas FIFA.

Y ante esas modificaciones, algunos hinchas fueron notificados con la “reasignación” de sus asientos: de Andes fueron trasladados a las galerías General Sur o General Norte.

Otros derechamente sufrieron una “devolución obligatoria” de sus boletos, perdiendo toda opción de ver el partido entre la escuadra dirigida por Nicolás Córdova y su similar neozelandés.

A través de redes sociales, hinchas afectados dieron a conocer la situación. Las comunicaciones desde la ticketera, según dichos testimonios, comenzaron durante la tarde del viernes.

Los mensajes de la Ticketplus a los afectados

Al exponer sus respectivos casos, los afectados expusieron las versiones que entregó Ticketplus al respecto, tanto en los casos de reasignación como en los que derechamente hubo devolución obligatoria.

“Aconteció una situación especial que afecta a tu compra de entradas en el sector General Andes. Por disposición del Comité Organizador Local, se habilitó un espacio destinado a personas con movilidad reducida, lo que implica la reasignación de algunos asientos previamente adquiridos en dicho sector”, fue la explicación de la ticketera en el caso de los reasignados.

“Debido a la habilitación del espacio, tu asiento será trasladado a General Sur o General Norte. El valor de tu ticket se mantiene igual, aunque la visibilidad del campo de juego varía respecto de Andes”, complementó.

A quienes les tocó “devolución obligatoria”, recibieron el siguiente mensaje: “Lamentablemente no es posible ofrecer una reubicación, debido al stock disponible en el partido, por lo que procederemos a realizar la devolución total de tu compra”.

En ambos casos, Ticketplus expresó lo siguiente: “Sabemos que este tipo de ajustes pueden generar molestias y por eso te pedimos sinceras disculpas. Esta medida responde exclusivamente a la obligación de garantizar un espacio inclusivo y accesible para todas las personas, de acuerdo con las normativas vigentes de la FIFA y el Comité Organizador Local”.

mi pololo compró entradas para el partido de mañana Chile vs Nueva Zelanda HACE MÁS DE DOS MESES y HOY LE LLEGA ESTE CORREO, A MENOS DE 24 HRS cuando ya no quedan mas entradas a la venta.



