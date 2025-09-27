Jaime Pizarro y la fallida postulación al Mundial 2030: “El legado para Chile es mayor al recibir el Mundial Sub 20, ya que permite más presencia regional”

El ministro del Deporte es optimista sobre el impacto que tendrá la cita planetaria en Chile, que buscará ser una luz de esperanza en medio de la crisis del fútbol chileno. "El Mundial Sub 20, después del Mundial adulto, es el evento que viene en fútbol", comenta a The Clinic. Pizarro hace un balance positivo sobre la gestión del Ministerio durante el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, y asegura que el objetivo más cercano después del Mundial Sub 20 es organizar los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030.

Por Sebastián Molina y Martín Browne

27 de Septiembre de 2025

Compartir

En la oficina del ministro del Deporte, Jaime Pizarro, hay una portada enmarcada que en estas fechas cobra un sentido especial. Es de noviembre de 2008 cuando Michelle Bachelet dio el puntapié inicial para el Mundial Sub 20 femenino -con zapato al vuelo incluido- que dejó un gran legado en infraestructura deportiva para el fútbol nacional. Ahí, mirando atentamente la jugada de la expresidenta, aparece Pizarro, entonces subsecretario del Deporte, junto a Harold Mayne-Nicholls, expresidente de la ANFP y hoy candidato a la presidencia.

Hoy para Jaime Pizarro el desafío es mayor. Esta vez está a la cabeza del Ministerio del Deporte a cargo de la organización del Mundial Sub 20 que hoy tendrá su jornada inaugural en el Estadio Nacional. Primero con el partido entre Japón y Egipto, y luego con el plato de fondo: el debut de la selección chilena ante Nueva Zelanda.

A pocos días del inicio del Mundial Sub 20, el ministro afinó los últimos detalles de cara a la inauguración del megaevento, que se realizará en Chile desde este sábado hasta el 19 de octubre y recibirá a 24 delegaciones. Esta semana, Pizarro viajó a conocer las obras terminadas en el Estadio El Teniente de Rancagua y el Estadio Fiscal de Talca, que serán dos de las sedes, junto al Estadio Nacional y el Estadio Elías Figueroa, de Valparaíso, que recibirán la fase de grupos.

En conversación con The Clinic, el titular de la cartera de Deporte es optimista sobre el impacto que tendrá el Mundial Sub 20, que buscará ser una luz de esperanza en medio de la profunda crisis del fútbol chileno. A su vez, hace un balance positivo sobre la gestión del Ministerio durante el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, y comenta que el objetivo más cercano después de la cita planetaria es organizar los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030.

—¿Cuáles son las expectativas del Gobierno con el Mundial Sub 20? ¿Estará al nivel de los Panamericanos?

—Lo primero, como anfitrión Chile se ha ido destacando. En materia deportiva ha hecho eventos y ha tenido una repercusión que ha sido muy atractiva. Solamente tomando lo último, la AmeriCup, del básquetbol femenino adulto, después tuvimos el Rally Mundial en Concepción; también tuvimos la Copa Davis. Ahora viene este Mundial Sub 20 que, después del Mundial adulto, es el evento que viene en fútbol. Hay muchos jugadores destacados, otra cosa es que los clubes autoricen o no a sus jugadores. Sin embargo, creo que va a tener mucha atracción en términos de proyección deportiva.

Para nosotros hay muchos aspectos positivos en el Mundial Sub 20: uno, nuevamente las regiones forman parte. Y eso desde lo que implica la inversión en infraestructura, mejoramiento del Estadio Elías Figueroa, de Codelco El Teniente, del Fiscal de Talca. Nos alegra muchísimo que, en términos de tecnología, el Estadio Nacional y el Estadio Elías Figueroa sean los dos primeros espacios en Chile con cancha híbrida. Porque entendemos que es dar un paso en desarrollo, sustentabilidad. No solamente queda infraestructura, queda equipamiento también. Y la capacitación para quienes realizan la mantención.

—¿Cuál cree que va a ser el legado?

—Hay buenos aprendizajes en materia regional. En materia de coordinación nosotros estamos muy contentos y muy agradecidos de cómo se han involucrado gores y municipios. El hecho de que estemos ampliando nuestros territorios en múltiples actividades, deportes de playa en Tarapacá, que el Rally parta en Copiapó y termine en Aysén, que tengamos más participación de las localidades es una muy buena noticia.

Dentro de lo deportivo, uno lo que esperaría son dos cosas: la primera que este Mundial Sub 20 sea promotor de futuros jugadores para la selección adulta. Porque significaría ir proyectando e ir dando pasos de desarrollo deportivo. Pero también es súper interesante que sea un incentivo para la motivación de niños y niñas en la práctica deportiva. Y yo creo que es por eso que los niños tienen acceso gratuito, vamos a promover que vayan en familia.

—Hay una prueba en la capacidad de gestión del Gobierno, propiamente tal. Se les ha criticado por su capacidad de gestionar. ¿Este tipo de eventos combate la idea de que el Gobierno no es capaz de gestionar?

—Mire, nosotros hemos tenido una experiencia donde hemos tenido más de 20 ministerios participando de forma muy dedicada, porque desde los Juegos Panamericanos en adelante las mesas de seguridad, ingreso al país, transporte, han seguido funcionando. Y, en general, la operación ha sido eficiente y adicionalmente han ido quedando cada vez más elementos para poder seguir trabajando de forma conjunta. Ha sido una gestión muy colaborativa y muy eficaz y nos ha permitido experimentar experiencias como la de Biobío, donde llegaron más de 500 mil personas.

—¿Tiene alguna expectativa de cuánta gente va a asistir a los estadios?

—Había un primer número, FIFA decía ‘nuestro interés es llegar a los 300 mil tickets’. Sin embargo, hay mucho que tiene que ver con menores, niños, que eso aumenta. Hoy hay más de 205 mil tickets vendidos, lo que es bueno. Sin embargo, también queremos que eso se genere en todas las sedes. Entendemos que hay una expectativa, un estímulo especial por ver a la selección chilena, pero también queremos que en los recintos de regiones esto crezca. El número final va a depender también muchas veces de cuánto sigue una selección participando. Probablemente, si encontramos selecciones que son próximas, que hacen buen torneo, eso va a provocar un cambio. A nosotros nos alegra muchísimo la vinculación que se hace entre turismo y deporte.

—¿Se han logrado sacar la imagen de que el Mundial Sub 20 fue un premio de consuelo por no haber podido ser sede para el Mundial adulto?

—El Mundial 2030 es un formato bastante atípico, no digo que sea bueno ni malo, porque nunca ha pasado así. Entonces, creo yo que hacer todo un proceso de preparación para disputar un partido suena un poco extraño. Evidentemente, el tener la posibilidad de la organización y desarrollo de un torneo también es un espacio bien significativo y que yo espero que no solamente tenga este desarrollo de equipamiento, infraestructura, incentivos, sino que deportivamente le vaya bien a la selección.

—¿O sea usted prefiere un Mundial Sub 20 a que ser local en un partido en el Mundial?

—El legado para Chile es mayor, ya que permite mayor presencia regional. Tal vez uno se entusiasma porque obviamente es un Mundial, y cualquier evento de nivel mundial provoca esa repercusión. Pero uno dice: ok, pasó lo que pasó y hoy hay que canalizar esta experiencia positivamente, desarrollarla de forma correcta, eficaz y deportivamente lograr el propósito. Y que, además, se enmarca en el desarrollo que nuestra selección absoluta debe tener para el futuro.

—Hay quienes hablan de eliminar el Ministerio en la campaña presidencial. ¿Eventos como este muestran lo contrario?

—A lo mejor surgen en estos periodos diferentes análisis y evaluaciones, pero yo diría que en general el desarrollo del deporte y la actividad física, en el contexto no solamente local, de Chile, sino en el contexto mundial, esto ha tenido una relevancia superior. Hoy hay nivel mundial, por ejemplo hoy Chile tiene un porcentaje de personas mayores de 75 años mucho mayor que quienes están naciendo, por lo tanto vamos a tener una población que va a envejecer. Y esa condición debe ser activa. Si uno mira, respecto de niños y adolescentes, hay que tener una mirada de cómo el deporte es en este espacio muy transversal.

—¿Pero cree que el Ministerio del Deporte no debería desaparecer, me imagino?

—El Ministerio del Deporte no debiera desaparecer y debería continuar potenciando su ámbito de acción. Ahí sumo el ámbito escolar, el desarrollo de trayectoria de vida, personas mayores, temas de inclusión, como lo fue el desarrollo de los Juegos Parapanamericanos.

—¿Cómo lo harán para que no se politice el Mundial en un contexto electoral tan fuerte y polarizado?

—Lo que pasa es que a nosotros nos corresponde llevar adelante tareas que están superdeterminadas, y que nosotros tenemos que cumplir, de estar en recintos, apoyar protocolos, participar. Y esa es nuestra tarea. Es un periodo sensible, complejo pero funciona así. Nosotros vamos a llevar lo que nos corresponda de la mejor manera posible, independiente de si es marzo, junio, septiembre o diciembre.

—¿Van a invitar a todos los candidatos?

—Como evento, en todas las actividades, deben estar invitadas las autoridades que corresponde.

—Volviendo a tocar un tema que habló previamente. ¿Usted cree que el Mundial pueda tener un rol social y el impacto que tuvieron los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos?

–Sí. Creo que el deporte cumple un rol social muy significativo. A veces no está tan a la mano como dato o como referencia. Pero yo le aseguro que si recorre BioBío ahora, todos le hablan del Rally. Y claramente no es porque manejen ni porque autos deportivos, es simplemente por lo que provoca (el evento) en las comunidades: el cambio que provoca la consideración, el ver un evento de nivel mundial pasar por sus territorios. Si uno mira, efectivamente podrá moverse un punto más o un punto menos, pero está la Fórmula 1, están las fechas del motociclismo, podrá ser un Dakar. Y ahí está la fecha del Mundial de Rally. Son de los eventos más cotizados, reconocidos y valorados a nivel mundial.

Entonces, cuando eso comienza a pasar, y nos damos cuenta que lo vivimos con el básquetbol, con el hockey, que lo hemos vivido en los Panamericanos y en diversas actividades, por supuesto que es gratificante. Yo espero que todo ese aprendizaje, y ese reconocimiento y valoración, desde lo deportivo, lo técnico y logístico, por supuesto siga manteniéndose. Creo que eso es muy valioso.

—Desde el punto de vista futbolístico, hay una crisis profunda en el medio local. ¿Cree que este Mundial pueda ayudar a ser una luz en este oscuro camino?

—No me cabe duda. Yo creo que no solamente pueda ser una luz: es profundamente estimulante -y así lo vivimos en los Panamericanos- para un deportista chileno competir en Chile. Y competir con ese aliento, que nos tocó vivirlo con el vóleibol en el Movistar Arena o en el atletismo esa tarde lluviosa que Martina (Weil) gana también. Es una experiencia única. Yo creo que el incentivo que tiene nuestra selección, la motivación que tienen, no sé si se había dado anteriormente, como pasó en la última fecha con Uruguay, que hubieran jugadores que no habían debutado en la selección adulta. Y jugaron ese partido. ¿Por qué? Porque van a estar en la selección Sub 20. Creo que ese es un foco súper potente, y espero de verdad que sea tan estimulante, motivante y desafiante, que efectivamente sigan dando pasos hacia la otra selección.

—¿Cree que esto pueda marcar una nueva era en el fútbol chileno?

—Puede ayudar a promover jugadores, al proceso de series menores. Puede ayudar a los temas de selecciones en general. Porque uno hace los análisis, y lo que implicó una Sub 20 en el pasado y cómo catapultó una gran cantidad de jugadores para que fueran a jugar a Europa, a mercados muy atractivos, y después tuvieran los resultados que tuvieron a nivel de selección, es una ruta ideal. Con algunos se podrá ir consiguiendo e ir avanzando, y eso es lo que se necesita.

—Usted ha sido subsecretario previamente, ha visto de cerca el desarrollo y la evolución del deporte chileno. Hoy estamos con índices de obesidad preocupantes. ¿Qué piensa usted en esa materia? ¿Cuál es el legado que quiere dejar el Gobierno en ese sentido?

—Por cierto que, cuando uno dice ‘va un evento’, es promover más actividad física, más deporte, el diversificar las disciplinas; salir de algunas que son más tradicionales y convencionales en cada espacio. Creo que eso es muy necesario. Adicionalmente a eso, efectivamente uno podrá decir que vivimos una etapa muy compleja, con jóvenes y niños que tuvieron encierro, donde las pantallas y alimentarse probablemente incidió muy fuerte. Eso es algo que hay que modificar. Y una de las mejores cosas de modificarlo es generando movimiento y actividad. Entre otras cosas, buscamos que los eventos salgan a regiones y estén en pequeñas comunidades. Ahí hay que llegar.

Segundo, lo que buscamos promover junto al Ministerio de Educación y de Salud, que sean 60 minutos diarios de actividad física y deporte a nivel escolar. Porque entendemos que el niño, primero, necesita hacerlo en ese espacio. Y segundo, es el espacio donde está la mayor parte del tiempo. Entonces hay que combinar ambas cosas, y creo que es una muy buena alternativa.

—¿Y cuál es el trabajo en los colegios?

—Además, hemos buscado cómo aumentar el tiempo en los Juegos Escolares, que parten de etapas comunales, regionales, finales nacionales, y los ganadores de esas finales van a ir al Sudamericano Escolar que este año va a ser en Asunción. Hay que buscar todos los mecanismos e incentivos para la participación y para perseverar en esa actividad. Que no se interrumpa violentamente, porque sino queda cortada la actividad, y eso necesitamos que se promueva. Entre otras cosas, también creo que lo hemos ido haciendo, es la utilización del espacio público: en las corridas, en las cicletadas, en eventos, en el Día del Deporte. Conectar a Chile con movimiento, con actividad. Creo que es un tema muy relevante y muy significativo, porque tiene que ver con la formación, con el desarrollo de nuestros niños y tiene que ver fundamentalmente con los hábitos que ellos van a tener para el futuro.

—Usted ha estado en distintos países y ha visto distintos eventos de nivel mundial. ¿En qué nivel está Chile con respecto a otros países como sede de eventos deportivos de esta magnitud?

—Yo creo que Chile está bastante bien hoy día en combinar infraestructura -o los espacios disponibles- junto con la logística para llevar adelante su operación. Y digo esto porque hay muchos eventos que no requieren de infraestructura física. Eventos del canotaje, del remo, del canotaje slalom en el Río Aconcagua que se hizo la vez pasada, el triatlón de Valdivia y de Pucón que son súper apreciados y reconocidos, y el mismo Mundial de Rally. Así, uno empieza a nombrar una gran cantidad de actividades que dependen de espacios físicos, de una buena logística, de una muy buena coordinación y operación.

Por supuesto hay otros espacios que requieren de escenarios específicos, como está pasando con el fútbol. Por lo menos en mi caso, yo me siento muy gratificado de poder estar en el Estadio Codelco El Teniente, porque quedó maravilloso. Y aprovecho de agradecerle a Codelco la enorme contribución que hizo para que efectivamente ese recinto, tanto desde la disposición, desde el apoyo técnico y financiero, quedara en las condiciones que está hoy día. Uno mira Talca, Calama, y se van sumando iniciativas privadas como el Claro Arena de San Carlos de Apoquindo.

—¿Existen avances para que Chile pueda ser sede de unos Juegos Olímpicos?

—Hemos seguido trabajando con la Comisión de Futuros Juegos. Lo hicimos previo a Paris 2024, durante los juegos y con posterioridad. Incluso, visitando la sede del Comité Olímpico Internacional junto con el Comité Olímpico de Chile. Pero después apareció en el horizonte los Juegos Olímpicos de la Juventud, que tienen que definir una sede para el 2030, en la cual nuestro país mencionó su interés de poder participar de ese proceso.

—¿Este Mundial Sub 20 puede ser un paso previo para su organización?

—Sin lugar a dudas. Todas las actividades que uno va realizando, que tienen que ver logística, con desarrollo, con infraestructura, que tienen que ver con temas de territorio y comunidades, son absolutamente mirados por todos para pensar en otras actividades. Así que, tal como nos pasó con los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, y tal como ha pasado con otros eventos, por supuesto que estas experiencias son valiosas para proyectarse hacia otros eventos.

—¿El objetivo concreto son los Juegos Olímpicos de la Juventud?

—Ese es el objetivo más inmediato. Esa sede está para el 2030.

—¿Y cuándo se define?

—No tienen un cronograma tan estable. Pero debiera ser durante los primeros meses del 2026.

—¿Qué balance hace y cuál es su análisis de la gestión deportiva y del Ministerio del Deporte durante el Gobierno del Presidente Boric?

—Yo creo que ha tenido tres hitos que desde mi perspectiva son destacados. Primero, la inversión en materia de infraestructura. Si uno lo mira en este contexto, es bastante amplia, bastante diversa y ha permitido, entre otras cosas, el Parque del Estadio Nacional con una operación permanente, con actividades que se van cruzando sin ningún problema. El segundo, respecto del desarrollo del alto rendimiento. Y lo digo desde la perspectiva de haber tenido más deportistas clasificados a los megaeventos. Ir con delegaciones cada vez más numerosas, obtener buenos resultados. Es muy gratificante ver el desempeño en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, porque son otras disciplinas, hay damas y varones, y vamos matizando en diversos deportes. Eso es súper positivo. Y además uno va viendo que está dinámica sigue en proceso.

Cuando uno ve el resultado del patinaje hace pocos días atrás, cuando uno ve a las chicas del atletismo que están luchando en el Mundial, es súper valioso. El tercero tiene que ver con el contexto, que a mí me llama mucho la atención, en el ámbito escolar, donde los Juegos Escolares y la inversión en infraestructura escolar ha estado en pequeñas comunidades. Para mí esa iniciativa es tremenda, porque tiene un impacto muy grande. No por ser una megaobra, pero para esos colegios tener multicanchas, camarines, baños, equipamiento e implementación, es la diferencia. Creo que esos tres espacios son muy significativos y yo diría que son valiosos durante este Gobierno.