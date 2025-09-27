“Nuestro objetivo es ir a ganar un partido al Mundial”: Los Cóndores sueñan en grande y ya piensan en Australia 2027 tras la histórica clasificación

La selección chilena de rugby derrotó a Samoa y clasificó al segundo Mundial en su historia frente a 20 mil personas en el Estadio Sausalito. "Logramos el objetivo que era clasificar de nuevo al Mundial", declaró el head coach de los Cóndores, Pablo Lemoine.

Los Cóndores cumplieron el objetivo. Frente a un marco de público memorable en el Estadio Sausalito, clasificaron a su segunda cita mundialista consecutiva y emprenderán vuelo a Australia 2027. Los dirigidos por Pablo Lemoine derrotaron 31-12 a Samoa en la llave de vuelta del repechaje y escribieron un nuevo capítulo en los libros de historia del deporte nacional.

Uno de los destacados de la jornada fue el capitán Clemente Saavedra, quien ya piensa en el próximo desafío. “Se termina un segundo proceso mundialista, creo que habla de un grupo muy convencido, un círculo bien cerrado pero a la vez tener tener 20 mil chilenos aquí habla de que estamos haciendo las cosas muy bien. Es un paso más para el rugby chileno. Y esto no se acaba: ya estamos pensando en ir a Australia y por qué no, pensar en grande: ganar un partido y pasar a la segunda fase”, declaró tras la victoria sobre los polinésicos.

Cabe destacar que World Rugby cambió el formato del Mundial, y Saavedra ya visualiza la meta. “Ahora hay 24 equipos en Australia, con seis grupos de cuatro. Realmente nuestro objetivo es ir a ganar un partido al Mundial“, recalcó.

Sobre el triunfo frente a Samoa, rival que derrotó a Chile la cita mundialista de Francia 2023, la figura de los Cóndores explicó que han “cambiado varias cosas. Primero, convencimiento. Tenemos más partidos con experiencia y la sumatoria hace que lleguemos mejor preparados. Pero sobre todo, el número de jugadores que tenemos en la base. Hoy día estuvieron 23 jugadores en la cancha, pero realmente tenemos 40-50 que están al nivel. Todos puedes estar adentro. Ahí está la clave“.

Una victoria inolvidable para el rugby chileno

Uno de los grandes artífices del momento que vive el rugby chileno es, sin dudas, Pablo Lemoine. El entrenador uruguayo no ocultó su alegría por el triunfo de los Cóndores y agradeció el apoyo del público chileno en Sausalito. “Estamos felices por el entorno, con la conexión con la gente. Hoy día siempre se planificó que sea un estadio lleno. A veces es difícil, y se logró. Los Cóndores tienen ese nexo con la gente, y es la base para el futuro armar algo más grande. Y que los Cóndores representen a los hinchas y al público chileno”, declaró.

Sobre la planificación del partido de vuelta frente a los polinésicos, Lemoine afirmó que conocían bien a su rival. “Sabíamos que eran un equipo muy físico y fuerte. Rotamos los jugadores, creo que estuvo bien. Logramos el objetivo que era clasificar de nuevo al Mundial, y generar un proceso nuevo de cuatro años para demostrar que el rugby está acá, que es una herramienta de cambio que la sociedad necesita, porque los valores que tiene este equipo en particular, el rugby en sí mismo, ayudan mucho. Logramos lo que buscábamos”, establecó.

Por último, Crisitán Rudloff, presidente de la Federación de Rugby, destacó la gran labor del cuerpo técnico que lidera Pablo Lemoine. “Tenemos un staff técnico maravilloso, que viene de lo más difícil; desde la pandemia, cuando las cosas eran realmente difíciles y los jugadores entrenaban en la tierra. No existen los caminos cortos, menos en el deporte y en el alto rendimiento. Los resultados llegan después de muchos años. Hoy día nuevamente el rugby chileno está en lo más alto”, manifestó.

Más allá de lo estrictamente deportivo, aspecto fundamental a destacar de esta jornada fue el marco de público. Tras la polémica que significó el aforo de 12 mil personas que se había autorizado en primera instancia, la selección chilena pudo jugar a estadio lleno en Sausalito.

En las tribunas estuvieron presentes figuras del deporte nacional como Mauricio Pinilla y Nicolás Peric, así como también autoridades políticas como el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti.