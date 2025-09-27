Historia para el rugby chileno: Los Cóndores vencen en casa a Samoa y clasifican al Mundial de Australia 2027

En un gran partido y con un Sausalito repleto y teñido de rojo, la selección chilena de rugby venció 31-12 a los polinésicos y selló la clasificación a la segunda cita planetaria en su historia.

Compartir

Una verdadera fiesta se vivió en Viña del Mar. Como estaba previsto, los hinchas chilenos colmaron las graderías del Estadio Sausalito y las tiñeron de rojo. Los “ceacheí” se escucharon desde temprano y el bombo en la tribuna Andes se hizo presente para liderar el aliento de los chilenos. A eso de las 3:40 los backs de la selección chilena de rugby salieron a calentar, y 10 minutos más tarde, saltaron los forwards para afinar los últimos detalles.

A unos minutos del inicio del encuentro, un paracaidista de la Armada realizó la entrega la ovalada oficial. Y en paralelo, la banda de la institución entró a la cancha para dirigir los himnos de ambos equipos. Todo estaba listo para uno de los partidos más importantes en la historia del rugby chileno, con un marco de público excepcional.

Ya en el partido, a los 3 minutos Samoa tuvo la oportunidad de abrir el marcador, pero el fly Martini Tulapasi desvió el penal frente a los palos. El que sí estuvo fino con el pie fue Santiago Videla, que dos minutos después marcó los primeros tres puntos para Chile con una patada de casi 50 metros.

El comienzo del partido fue cerrado. Pero una ventana se abrió para los dirigidos por Pablo Lemoine a los 17′, cuando Abraham Papali’i recibió amarilla y se tuvo que sentar en el sin-bin por 10 minutos. Y Chile aprovechó la superioridad. A los 23′, Diego Escobar encontró una pelota después de una patada al cajón y habilitó al scum-half, Benjamín Videla, que se escapó entre la defensa y apoyó el primer try para Chile. El Sausalito explotó. Videla acertó la conversión y aumentó la ventaja 13-0.

La fiebre dieciochera se tomó el Sausalito. La presencia de los hinchas nacionales se hizo sentir con cuecas de fondo y los incombustibles “ceacheí”. Hasta la “ola” recorrió las tribunas. Y las alegrías continuaron para los Cóndores: a los 35′, un rastrón al ingoal provocó un error en el fondo de Samoa -tras la presión de Nicolás Saab- y el fullback, Iñaki Ayarza, marcó el segundo try para los Cóndores. El palo le denegó la conversión a Videla, y Chile estiró la ventaja 18-0.

Pero Samoa no bajó los brazos. Al término del primer tiempo, después de buenas fases ofensivas, Melani Nanai se filtró en un costado de la cancha y consiguió el primer ensayo para Samoa. Talapusi añadió dos puntos más con el pie y los oceánicos dejaron el marcador 18-7 antes del descanso.

Foto: Agencia Uno

En el segundo tiempo, los polinésicos tomaron la inciativa, y Chile defendió con buena disciplina. Hasta que Samoa llegó al ingoal nacional a través de un maul y descontó otros cinco puntos, ya que Talupasi falló la conversión desde la banda.

Unos minutos más tarde, el pie de Videla no falló y dejó la cuenta 21-12 para los Cóndores a 15 minutos del final del compromiso. Y a los 70′, el centro nuevamente aprovechó un penal en campo de Samoa y aumentó el 24-12. Pero fue Nicolás Saab quien hizo explotar el Sausalito a dos minutos del final: Matías Garafulic encontró un espacio y dejó solo al joven wing de Chile, que marcó el try definitivo y selló la clasificación de los Cóndores al Mundial de Australia 2027.

“Va al Mundial, al Mundial Chile va al Mundial”, se escucho justo cuando el arbitro dio el pitazo final. Y así, el conjunto nacional asistirá a Australia 2027, la segunda cita planetaria en su historia -y el segundo consecutivo tras su participación en Francia 2023-, marcando un hito histórico y consagrando el mejor momento del rugby chileno en toda su historia.