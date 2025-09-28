Proyectos inmobiliarios, streaming, gimnasios y café: Joaquín Niemann da a conocer su faceta empresarial 

El golfista chileno, que solo en premios durante su carrera profesional acumula ganancias sobre los 88 millones de dólares, habló de sus diversas inversiones y de cómo administra su patrimonio. "En Estados Unidos maneja mi plata MAI Intersect (Capital Management), un banco chico que se enfoca en deportistas de alto rendimiento y tienen a varios basquetbolistas, futbolistas americanos o golfistas también", fue parte de lo que contó.

Tras cerrar el mejor año de su carrera, con ganancias de más de 30 millones de dólares, el golfista chileno Joaquín Niemann se encuentra en nuestro país para tomarse un descanso de sus compromisos deportivos y disfrutar un período de vacaciones con amigos y familiares.

En ese contexto, el deportista que viene de conquistar cinco campeonatos en la última temporada del LIV Golf, se dio tiempo para dar a conocer su faceta en el ámbito empresarial.

Y es que durante su carrera profesional, solo en premios, acumula ganancias sobre los 88 millones de dólares, según consigna la plataforma especializada spotrac.com. Aquel patrimonio le ha permitido invertir en diversas materias.

“Todos tratan de venderte buenos retornos, que ‘si inviertes dos te devolvemos cinco’, pero cuando uno va a invertir en algo, tienes que enamorarte del proyecto. Es necesario conocer a las personas y sus valores. Si quiero apostar en eso, es porque aporta algo al golf o al país”, comentó Niemann en conversación con El Mercurio.

Los proyectos inmobiliarios ocupan un espacio importante entre las inversiones del mejor golfista chileno de la historia. Este ámbito lo opera a través de la sociedad Inversiones Niemann Hellema Ltda, la que constituyó junto a su esposa, la arquitecta Christina Helleman.

“Esta sociedad me va a permitir invertir en Chile el día de mañana, hoy tenemos un departamento en Santiago. (…) Estamos construyendo también nuestra casa en Estados Unidos y Titi (Christina) se encarga de diseñar los espacios”, comentó al respecto.

En el mundo del streaming, Niemann invirtió un millón de dólares en la plataforma Zapping, la que tiene los derechos del LIV Golf y un canal exclusivo para la competencia en la que él participa. Funciona increíble porque ha dado difusión a nuestra liga y al equipo”, destacó.

Otro ámbito en el que Niemann cuenta con inversiones es el universo de los gimnasios. El propio deportista contó que “hicimos un gimnasio junto a Dmoov en Peñuelas, cerca de La Serena. Con ellos adquirimos los derechos para abrir franquicias en el norte de Chile y lo más probable es que abramos otro gimnasio pronto”.

Al hablar de futuras inversiones, Niemann reveló que le atrae el mundo del café. “Me gusta mucho y hace poco tuve un ofrecimiento. No quiero nombrar la marca ni donde va a estar, pero es ver hacia dónde se está moviendo la gente y si la idea es algo que, como a mí, también podría gustarles a ellos”, declaró.

La administración de su patrimonio

Más allá de sus inversiones, Joaquín Niemann habló cómo lo hace para administrar su patrimonio. “En Estados Unidos maneja mi plata MAI Intersect (Capital Management), un banco chico que se enfoca en deportistas de alto rendimiento y tienen a varios basquetbolistas, futbolistas americanos o golfistas también”, explicó.

En ese sentido remarcó que “la gran mayoría de las inversiones son a largo plazo, entonces no debo estar preocupado de tomar riesgos más que en la cancha de golf. Si llega a pasar algo, tendré la tranquilidad de que la plata está en un buen lugar, y de que podré seguir con mi vida”.