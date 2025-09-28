Ayuda con la ruka y renombrar el centro comercial: comunidad mapuche Dhegñ-Winkul revela planteamientos a Cencosud en torno al proyecto de mall en Vitacura

Desde la asociación indígena citada por la Conadi en su pronunciamiento ante el SEA, hablaron de cómo han sido los acercamientos con Cencosud. En ese sentido, reiteraron la necesidad de realizar un Llellipún, una ceremonia para solicitar a los antepasados y a los espíritus dueños del lugar el uso del territorio, para que así la intervención no sea disruptiva. También comentaron que le propusieron a la citada compañía realizar un Trafkintu, rito que implica un intercambio recíproco de bienos o conocimientos.

Compartir

La Asociación Indígena Dhegñ-Winkul, entidad citada por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) en su pronunciamiento ante el SEA por el proyecto “Centro comercial Cencosud Shopping en Vitacura”, hablaron sobre su participación en este caso.

Desde la comunidad que tiene su ruka en Huechuraba, a 3,2 kilómetros del terreno donde Cencosud pretende emplazar un mall en Vitacura, reconocieron su preocupación por el impacto que puede tener el proyecto, pero también dieron cuenta de conversaciones con la citada compañía para que el asunto pueda avanzar.

“Nuestra preocupación es por el medioambiente, por la flora y la fauna del territorio, por los insectos que viven ahí, las aves, las ranitas, porque coexisten con los humanos”, expresó Laura Quiñelén Martínez, integrante de la comunidad Dhegñ-Winkul, en convresación con Diario Financiero.

Asimismo, planteó que el sector donde Cencosud pretende emplazar el mall “no es un terreno abandonado; está en forma natural. El ser humano ve la tierra como algo inerte y nosotros creemos, según nuestra cosmovisión, que todos los lugares tienen espíritu”.

“Queremos evitar la transgresión”

En línea con lo planteado por la Conadi ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), desde la Asociación Indígena Dhegñ-Winkul manifestaron su preocupación por el posible hallazgo de vestigios arqueológicos en el sector donde se pretende emplazar el mall.

“Lo más probable es que cuando rompan la tierra se encuentren con osamentas del pueblo mapuche”, sostuvo Laura Quiñelén Martínez.

Por lo mismo, desde esta comunidad indígena con domicilio en Huechuraba reiteraron la necesidad de realizar un Llellipún, una ceremonia para solicitar a los antepasados y a los espíritus dueños del lugar el uso del territorio, para que así la intervención no sea disruptivas.

Desde la cosmovisión mapuche, lo anterior también tiene como objetivo que las energías logren trasladarse a otro sector. “Queremos evitar la transgresión, es decir, que se llene de malas energías”, explicó Quiñelén.

Propuestas y solicitudes a Cencosud

Sumado a lo anterior, desde la comunidad Dhegñ-Winkul plantearon la posibilidad de llevar a cabo un Trafkintu, un rito mapuche que implica un intercambio recíproco de bienos o conocimientos.

En ese contexto, desde la asociación indígena dieron a conocer algunas propuestas que le hicieron a Cencosud en el par de oportunidades que han conversado con representantes de la compañía.

“Les pedimos que nos ayudaran con nuestra ruka, que está muy deteriorada, porque se infectó de termitas y tenemos complicaciones. Entonces les pedimos que nos apoyen con la renovación de la ruka, que es el lugar donde atendemos a la gente que necesita de nuestra medicina ancestral”, comentaron.

En la misma línea, desde Dhegñ-Winkul le plantearon otras solicitudes a Cencosud. Una de ellas es renombrar el mall como “Füta Kurra”, que en mapudungún significa “gran piedra” y que es justamente de donde proviene el nombre Vitacura. La idea de esto es poder honrar la historia del territorio.

También le plantearon a Cencosud la incorporación de un espacio al interior del centro comercial para poder comercializar productos indígenas.