Pese a que no salió campeón del circuito del LIV Golf, Joaquín Niemann cierra el mejor año de su carrera con más de US $30 millones en premios

Joaquín Niemann rozó la gloria en el LIV Golf. El chileno no pudo quedarse con el título general de la campaña árabe tras una notable ronda de 60 palos (-11) del español Jon Rahm -que tuvo nueve birdies y un eagle- en la jornada final de la última fecha disputada en Indianápolis.

El oriundo de Talagante terminó con una tarjeta de 196 impactos (-17) y quedó igualado en el cuarto lugar del torneo, lo que le valió un premio de 756.250 dólares. Pero gracias a su gran jornada dominical, Rahm finalizó el torneo con un acumulado de -22 y quedó en el primer lugar del campeonato junto al colombiano Sebastián Muñoz.

A pesar de la victoria de Muñoz sobre el español en el playoff, este último ganó el título individual del LIV Golf por segundo año consecutivo. La tabla final terminó con Jon Rahm con 226,16 puntos contra 223,66 de Niemann.

“Es algo difícil de digerir, pero es lo que me tocó. Siento que esto me va a dar la motivación interna para trabajar aún más duro con el fin de ponerme en esta situación el próximo año, pero revirtiendo este resultado”, señaló el golfista nacional.

El mejor año en la carrera de Joaquín Niemann

Rahm se quedó con un cuantioso cheque de US $18 millones, mientras que el segundo lugar en la temporada le significó a Niemann con un premio de US $8 millones. Así, el chileno tuvo un total de US $30.954.012 de ganancias este año si se le suman los más de 21 millones de dólares que ganó con sus títulos de Adelaida, Singapur, Ciudad de México, Virginia y Gran Bretaña.

A su vez, el equipo de Niemann y Guillermo “Mito” Pereria, Torque GC, ganó su primer título colectivo, por lo que ambos deportistas sumaron US $750.000.

Por último, cabe señalar que Pereira no pudo sostener su lugar en el circuito del LIV Golf y quedó fuera de la próxima campaña, al no poder terminar en la zona de puntos del torneo en Indianápolis y terminar en el puesto 51° de la tabla anual. “Mito” quedó relegado al descenso para la temporada 2026 y tendrá que disputar una clasificación especial para volver a recuperar su cupo en el circuito árabe.