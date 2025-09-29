Dreame apunta al lujo automotriz copiando a Bugatti y Rolls-Royce

La firma china de aspiradoras planea entrar al mercado de autos eléctricos de lujo, con una fábrica en Alemania y un debut previsto para 2027.

Dreame, conocida por sus robots aspiradores y aspiradoras sin cable, quiere pasar de limpiar pisos a “limpiar” ideas ajenas para fabricar autos eléctricos de lujo. Fundada en 2017, esta empresa china ha conquistado hogares en Estados Unidos y Europa con productos que van desde purificadores de aire hasta cortacéspedes. Ahora, con más de 6.000 patentes —muchas de ellas vinculadas al automóvil—, pretende competir con Bugatti, Rolls-Royce, Bentley e incluso Ferrari.

Primeros modelos: homenaje involuntario a Bugatti y Rolls-Royce

El portal web chino Iyiou detalla que Dreame ya tiene 1.000 empleados dedicados a su nueva división automotriz. Sin embargo, la creatividad parece haberse quedado en la aspiradora: su primer modelo, previsto para 2027, es un sedán eléctrico de cuatro puertas que calca las curvas del Bugatti Chiron, solo que con baterías en lugar del W16.

El segundo adelanto es un SUV de lujo que bien podría confundirse con un Rolls-Royce Cullinan. China lleva años intentando dejar atrás la fama de copiar a Occidente, pero Dreame parece empeñada en desempolvarla. Renders o no, el parecido no necesita lupa.

Patentes propias, diseño prestado

Dreame insiste en que tiene ideas propias: asegura haber registrado más de 6.000 patentes, con un 45 % centradas en vehículos eléctricos. En teoría, su tecnología debutará en el CES 2027. Pero, mientras tanto, la silueta de sus modelos dice lo contrario. A diferencia de Xiaomi o Huawei, que al menos han tratado de marcar un estilo propio, Dreame autos eléctricos de lujo parece pensar que “si ya está inventado, mejor copiarlo bien”.

Fábrica en Alemania para parecer más europea

El plan de producción también busca impresionar. Dreame quiere levantar una planta en Alemania, nada menos que cerca de la Gigafactoría de Tesla en Berlín. Según Bitauto, la meta es que sea incluso más grande que la de Tesla, y para ello ya conversa con BNP Paribas. La ubicación exacta sigue “no especificada”, pero la intención es clara: fabricar en el corazón de la ingeniería automotriz europea para que su clon de Bugatti tenga acento alemán.

Fabricar en Alemania le permitiría acceso a proveedores de primera línea y mano de obra especializada, un modo de ganar respetabilidad mientras sus diseños parecen guiñarle el ojo a los catálogos de lujo europeos.

Un nuevo competidor… aunque familiar

El mercado global de autos eléctricos de lujo, dominado por Tesla, Porsche y Lucid, recibirá así un competidor que se presenta como disruptivo, pero cuyo mayor mérito, de momento, es el “corta y pega” estético. Si Dreame logra que su tecnología propia pese más que su afición por las imitaciones, podría dar la sorpresa. Por ahora, su mayor innovación parece ser pasar de aspirar polvo a aspirar inspiración.