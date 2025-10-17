Leapmotor C10 llega a Chile: el SUV que combina tecnología eléctrica e híbrida

La marca china de vehículos electrificados inteligentes desembarca en Chile de la mano de Stellantis con el C10, un SUV que ofrece dos alternativas de propulsión: una versión 100% eléctrica con 480 kilómetros de autonomía y otra ultra-híbrida REEV capaz de recorrer hasta 1.150 kilómetros. Tecnología avanzada y conectividad integral, posicionan a Leapmotor como una nueva opción en el competitivo mercado nacional de electromovilidad.

El Leapmotor C10 marca un nuevo capítulo en la electromovilidad sudamericana con la llegada oficial de la marca china al país. Stellantis presentó en Santiago este SUV del segmento D, que ofrece dos alternativas de propulsión: una versión completamente eléctrica y otra equipada con tecnología “ultra-híbrida” REEV. Ambas buscan responder a las necesidades de quienes buscan eficiencia sin comprometer la autonomía.

La propuesta de Leapmotor se distingue por ofrecer vehículos electrificados que combinan diseño contemporáneo, conectividad avanzada y una experiencia de usuario centrada en la comodidad. Fundada en 2015 en Hangzhou, China, la compañía alcanzó recientemente el millón de unidades producidas. Además, se posiciona como una de las marcas de vehículos electrificados de más rápido crecimiento en su país.

Dos versiones para distintas necesidades de movilidad

El C10 ofrece soluciones adaptadas a diferentes perfiles de conductor. La versión 100% eléctrica (BEV) cuenta con una batería LFP de 69,9 kWh con refrigeración líquida, que entrega 480 kilómetros de autonomía según ciclo NEDC. Su motor eléctrico síncrono de imanes permanentes desarrolla 218 caballos de fuerza y 320 Nm de torque. Gracias a ello, acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos, con tracción trasera y velocidad máxima de 170 km/h.

Esta versión admite carga de corriente alterna con potencia de 11 kW, completando del 30% al 80% en 3,9 horas. En modo de carga rápida, con corriente continua de 84 kW, logra el mismo rango en apenas 30 minutos. El precio de venta se fija en $26.990.000, con bono de financiamiento incluido.

Por otro lado, la versión ultra-híbrida (REEV) combina conducción eléctrica y autonomía extendida. Incorpora un motor eléctrico de 215 caballos con 320 Nm de torque, complementado por un generador de 1,5 litros con inyección directa y un tanque de combustible de 50 litros. La batería LFP de 28,4 kWh permite recorrer 170 kilómetros en modo completamente eléctrico, mientras que la autonomía combinada alcanza 1.150 kilómetros según norma NEDC.

Este sistema posibilita una conducción eléctrica total, respaldada por el generador a combustión que elimina la ansiedad por la autonomía en viajes largos. La aceleración de 0 a 100 km/h se completa en 8,5 segundos. Su precio es de $27.990.000, también con bono de financiamiento incluido.

Dimensiones y capacidades familiares

Con 4.739 mm de largo, 1.900 mm de ancho, 1.680 mm de alto y una distancia entre ejes de 2.825 mm, el Leapmotor C10 en Chile ofrece un habitáculo amplio y versátil. Además, la altura libre al suelo de 180 mm facilita la conducción en distintos tipos de terreno.

La capacidad del maletero varía según la versión. En el modelo eléctrico alcanza 517 litros hasta el nivel del asiento y 685 litros hasta el techo, expandiéndose a 1.677 litros con los asientos abatidos. La versión ultra-híbrida ofrece 450, 618 y 1.610 litros, respectivamente. Ambas permiten abatir los asientos traseros en proporción 60/40 con regulación de inclinación. De este modo, el espacio puede transformarse en una superficie horizontal equivalente a una cama doble de 1,80 metros de largo.

Tecnología de conectividad y sistemas inteligentes

La conectividad es uno de los pilares fundamentales del Leapmotor C10 en Chile. El vehículo cuenta con conexión 4G permanente que permite actualizaciones remotas de software (OTA). Así, se elimina la necesidad de visitar concesionarios para mantener el sistema actualizado.

La app Leap+ Connect transforma el teléfono móvil en una llave digital. Permite localizar el vehículo, monitorear la carga, gestionar la climatización, controlar la recarga y bloquear o desbloquear el auto a distancia. Con ello, Leapmotor se convierte en la primera marca de Stellantis en ofrecer una aplicación de servicios conectados con estas capacidades.

El interior presenta dos pantallas: un tablero digital de 10,25 pulgadas con la información esencial de conducción y una central multimedia de 14,6 pulgadas. Esta última integra navegación, entretenimiento y control de funciones del vehículo. El sistema incluye control por voz con reconocimiento doble y una tienda de aplicaciones con servicios de música, navegación en línea y entretenimiento. El equipo de sonido ofrece 12 parlantes distribuidos estratégicamente.

Confort y equipamiento de serie del Leapmotor C10 en Chile

El interior prioriza la comodidad con asientos de revestimiento premium. Los delanteros cuentan con calefacción y ventilación, mientras que el asiento del conductor agrega memoria y función de bienvenida. Los pasajeros traseros disponen de salidas de aire independientes y apoyabrazos central. El climatizador automático opera con dos zonas diferenciadas.

El volante multifunción calefaccionado permite ajuste en altura y profundidad. Además, la iluminación ambiental crea diferentes atmósferas según las preferencias del usuario. El techo panorámico ofrece 2,1 metros cuadrados de superficie acristalada. Por otro lado, el maletero eléctrico facilita la carga y se complementa con un frunk o maletero frontal adicional.

Entre las funcionalidades prácticas se incluyen cargador inalámbrico para teléfonos móviles, cuatro puertos USB (dos tipo C y dos tipo A), llave tipo tarjeta NFC, sensor de lluvia y sensor de estacionamiento trasero. También incorpora retrovisores con ajuste eléctrico, memoria, calefacción, rebatimiento automático y función tilt down.

Seguridad activa y pasiva

El paquete de seguridad contempla siete airbags: dos frontales, dos laterales, dos de cortina y uno central. Los sistemas electrónicos incluyen control de estabilidad (ESC), control de tracción (TCS), frenos ABS, asistente de arranque en pendiente (HHC) y control de descenso (HDC).

El conjunto LEAP Pilot reúne asistentes avanzados de conducción. Entre ellos destacan el frenado de emergencia autónomo (AEB), la alerta y asistencia de mantenimiento de carril (LDW/LKA), el control de centrado de carril (LCC) y la detección de punto ciego (BSD). También incorpora alerta de colisión frontal (FCW), piloto automático inteligente (ICC), asistente de tráfico detenido (TJA), mantenimiento de carril de emergencia (ELKA) y control de velocidad inteligente (ISA).

La cámara de 360 grados con función de “vehículo invisible” facilita las maniobras en espacios reducidos. Además, se suman alertas de fatiga y distracción del conductor, apertura de puertas, colisión trasera y tráfico cruzado con frenado autónomo. El desbloqueo automático de puertas se activa ante una colisión.

Stellantis y la expansión de Leapmotor

Fernando Varela, vicepresidente de la marca para Sudamérica, destacó que el Leapmotor C10 en Chile se apoya en la experiencia de Stellantis como líder automotriz regional. Para 2025, la marca contará con cinco puntos de venta y siete centros de postventa. Su objetivo es alcanzar un 90% de cobertura nacional hacia 2027.

La estrategia de integración vertical de Leapmotor le permite fabricar internamente más del 70% de sus componentes. Entre ellos se incluyen baterías, motores, software y sistemas de conducción. Este control sobre la producción se refleja en la arquitectura Cell-to-Chassis, que integra las baterías en la estructura del vehículo para optimizar espacio y seguridad. También destaca el uso de microprocesadores Snapdragon, que mejoran la conectividad, y de baterías LFP más seguras, eficientes y reciclables.

Durante el evento de lanzamiento, además del C10, se presentó el B10, un crossover más pequeño. Sin embargo, aún no se ha detallado la configuración que tendrá en Chile. Se adelantó, eso sí, que a lo largo de 2026 la gama se ampliará con otros dos modelos.