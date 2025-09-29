“Jamás había visto un extranjero que entendiera tan bien las recetas de Chile”: El youtuber español que pasó un día entero cocinando platos chilenos

El youtuber español Diegodoal se lanzó al reto de probar por primera vez comida chilena durante 24 horas. Entre sus sorpresas estuvo el chupe de jaibas, plato que describió como “espectacular” y muy distinto a lo que imaginaba de la gastronomía nacional.

El español Diego Domínguez Almudévar, más conocido como Diegodoal en YouTube, compartió un video de un poco menos de 20 minutos con un particular desafío. “Hoy vamos a pasar 24 horas comiendo comida chilena, solo comidas chilenas. La gastronomía de Chile es una que no tengo nada visitada, nada. No he comido un plato de Chile en mi vida, lo siento”, comienza en su video.

“Para la comida, lo que vamos a hacer es un chupe de jaibas. Es una especie de guiso hecho con carne de cangrejo”, explicó. También comentó que vio recetas del chef chileno Álvaro Barrientos para poder lograr el desafío.

Al probar el chupe de jaibas afirmó que “es un poco como comer masa de croquetas a cucharadas porque es que la movida de la leche evaporada con el pan triturado, al final es una bechamel. Parece mentira que sea con pan. Esto es cremoso, esto es espectacular. No me esperaba este tipo de platos en la gastronomía chilena, no sé por qué. Nunca habría sabido decir qué se comía en Chile“.

“Me supo a gloria”

“Vamos a hacer el pino, que es una especie de relleno que se utiliza tanto para las empanadas como para el pastel de choclo. Que es el plato que vamos a hacer”, explicó Diego. Luego de eso, mostró el procedimiento en detalle de cómo hizo el platillo. Mientras cocinaba ese plato, se dedicó a amasar para dar forma a los panes de completo.

“Mientras tanto me puse a hacer una de las tradiciones más tradiciones de Chile que es la once. Es una especie de merienda que se hace entre las 5 y las 8 de la tarde, dependiendo un poco de la familia y la persona. Básicamente es una merienda que muchas veces sustituye a la cena, en mi caso no la sustituyo. Me puse un trocito de la leche asada con un poquito de manjar y también me preparé un té negro”, contó.

Tras eso se tomó un descanso para la once. “La verdad es que me supo a gloria, la leche asada estaba buenísima. Lo de ponerle manjar, que no lo había visto nunca, es la gochada (cochinada) final. Eso estaba increíble”, relató.

De completos y otras comidas chilenas

El youtuber luego se dedicó a hacer completos y el pastel de choclo en donde mostró su paso a paso de esas comidas chilenas. “Paramos un poco con el tema cena y me puse con el tema desayuno del día siguiente. Lo que hice fue poner un poco de calabaza a cocinar (….) y luego me puse a triturar la calabaza y me puse a hacer la masa del desayuno más famoso de Chile”. Tras tener lista la masa, preparó pebre.

“Los completos son básicamente perritos calientes al estilo chileno. Llevan varios topings, pero los más famosos son los italianos que se llaman así porque tienen los tres colores de la bandera de Italia”, contó. También les añadió chucrut que al comerlos lo calificó como excelentes.

Al comer el pastel de choclo el español recalcó que “el maíz en España está tremendamente infravalorado. Esto es bastante mejor que un pastel de carne con puré de patata (…) Soy muy fan del huevo con pasa, con aceituna, con carne picada. Puedo entender por qué no me paraban de decir que hiciera completos y pastel de choclo. Lo entiendo todo“.

Horas después preparó sopaipillas para el desayuno, las que hizo con pebre y también unas dulces. “Voy a empezar por las saladas. Qué rico. Me da un vibe a los churros españoles, una masita frita para empezar el día. Está súper rica, muy tierna. El sabor a calabaza está presente, el pebre… esto está buenísimo”.

“Las dulces… yo soy una persona más de salado, pero la verdad es que está muy rico”, afirmó. “Espero que ningún chileno se ofenda demasiado si he hecho algo mal. Estoy seguro que volveré a cocinar alguno de estos platos o alguno otro nuevo”.