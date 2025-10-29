Tiny Desk de 31 minutos suma más de 11 millones de reproducciones: es el quinto más visto del último año y el tercero con más likes de la historia

El video de 21 minutos ya suma más de 11,3 millones de reproducciones, lo que lo cataloga como el ranking 55 de los más vistos desde 2009, entre los más de 1300 conciertos que se han hecho a la fecha. Actualmente, sigue sumando más de 90 mil reproducciones diarias, lleva más de 82,5 mil likes y un millón de comentarios.

El último mes 31 minutos ha hecho historia de diferentes formas.

La primera de ellas cuando se estrenó el 6 de agosto su esperada presentación en el Tiny Desk en la National Public Radio (NPR), logrando cifras récord de millones de visitas en pocos días, las cuales actualmente ya suman más de 11,3 millones.

Y si bien con el paso de las semanas para algunos ya pasó el “boom” del video de 21 minutos y 20 segundos, el analista de datos, Ernesto Laval, muestra que todavía hay una serie de récords que 31 minutos ha alcanzado con su video.

El primero de ellos fue en la cantidad de reproducciones diarias. Y es que los primeros días que se estrenó el Tiny Desk hubo millones de visitas al video de YouTube.

Incluso ahora, a más de tres semanas de su estreno, siguen registrándose cerca de 90 mil reproducciones diarias nuevas.

Si es que se consideran todos los Tiny Desk que se han realizado desde 2009, exceptuando los que se hicieron en las casas de los artistas, se posiciona en el número 55 de los más de 1300 conciertos que se han hecho a la fecha.

Además, si se considera la cantidad de likes que ha obtenido el video, está en el top 3 de los Tiny Desk con más de un millón de me gustas.

Mientras que lidera en la cantidad de comentarios, con más de 82,5 mil. Y es que incluso, como se puede leer, hay quienes vuelven a reproducir el video reiteradamente pese a ya haberlo visualizado. “¿Otra vez por aquí eh?”, lee un comentario.

El éxito se debe a varias razones, pero entre ellas se debe a que los fanáticos de 31 minutos no se limitan a ser solo chilenos, pese a que la serie lo es. Si no que en países como México el noticiero conducido por Tulio Triviño también triunfó por años, y según comentan los mismos usuarios en el video, en la capital de dicho país están transmitiendo el Tiny Desk en las pantallas del Metro.