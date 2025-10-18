31 Minutos tras el éxito de Tiny Desk: regreso a YouTube con todas las temporadas, gira por México y estreno de una nueva película

El proyecto liderado por Álvaro Díaz y Pedro Peirano suma novedades tras el boom que ha significado su presentación en el las oficinas de la NPR en Washington. En noviembre se estrenará su nueva película en la plataforma Amazon Prime Video.

Luego del éxito alcanzado con su presentación en Tiny Desk, en las oficinas de la NPR en Washington, 31 Minutos tiene importantes novedades para sus seguidores.

Una de ellas es el regreso de todas sus temporadas a YouTube. A través de su cuenta en Instagram, la banda de títeres hizo el anuncio correspondiente.

“¡31 Minutos vuelve a YouTube! Desde hoy podrás ver nuevamente todas las temporadas del noticiero más veraz de la televisión en nuestro canal. Suscríbete y disfruta”, fue el mensaje que dejó la agrupación liderada por Álvaro Díaz y Pedro Peirano.

Cabe consignar que antes de este retorno a YouTube, los capítulos de 31 Minutos solo estaban disponibles en la plataforma Amazon Prime Video.

Este regreso a YouTube se suma a la reciente maratón que ofreció TVN con distintos capítulos, como alternativas para acercar a 31 Minutos a su amplia fanaticada, como también a nuevos públicos.

Gira por México y estreno de una nueva película

Otra novedad que dio a conocer 31 Minutos en las últimas horas es una gira por México, uno de los países donde cuenta con mayor fanaticada.

En abril de 2026 la banda chilena se presentará en distintas ciudades de dicho país con el espectáculo “Radio Guaripolo II”.

Ciudad de México, Guadalajara, Puebla y Mérida serán las ciudades en las que se presentarán Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Patana Tufiño, junto el resto de los personajes de la banda de títeres.

Además, para noviembre de 2025 está anunciado el estreno de “31 Minutos: Calurosa Navidad”, la nueva película de este proyecto que estará disponible en Amazon Prime Video.

En este nuevo filme, ambientado en Titirilquén, Juan Carlos Bodoque tendrá la misión de salvar la Navidad. Será una oportunidad de redención para el conejo periodista, a propósito de sus propios errores en estas fechas de fiestas de fin de año.