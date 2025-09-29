Las duras críticas de Kaiser contra Parisi: “Su problema es que no es un tipo correcto. Lo echaron de dos universidades y no por lindo”

El candidato presidencial libertario arremetió contra el abanderado del PDG, de quien ha recibido ataques en las últimas semanas. "Tiene un tremendo tejado de vidrio", sostuvo el diputado, luego de que Parisi lo cuestionara por recibir su sueldo como parlamentario al tiempo que hace campaña para La Moneda. "No sé si cobra por lo que trabaja, no lo sé. Sé que lo han despedido en un par de ocasiones por conductas reñidas con la moral", mencionó Kaiser.

Compartir

Una gira nacional comenzará esta semana el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, de cara a los comicios de noviembre, a la que llegará en medio de un alza en las encuestas, en las que se ha posicionado en el cuarto lugar y con dos dígitos. La última medición de Cadem, por ejemplo, le dio un 11% de intención de voto.

“Nosotros podemos sacar un muy buen resultado en la medida de que demos la pelea. Activemos a nuestra gente en el mundo digital, pero también afuera, en los banderazos, casa a casa. Como no tenemos lucas, pero sí tenemos militantes y voluntarios, podemos hacer la diferencia gracias a esa disposición a hacer la pega por parte de nuestros militantes”, dijo ayer el diputado en una especie de arenga a sus adherentes.

En varios de estos sondeos su más cercano perseguidor es el abanderado del PDG, Franco Parisi, con quien, precisamente, no ha mantenido una buena relación en las últimas semanas. En redes sociales, por ejemplo, distintos usuarios notaron que no se despidieron finalizado un foro que se realizó la semana pasada en Valdivia.

A los ataques cruzados que ha rato se han dado entre ambos, ayer Kaiser elevó el tono.

El candidato presidencial Franco Parisi (PDG). Foto: Agencia UNO

“Tiene tremendo tejado de vidrio”

Durante su habitual transmisión en su canal de YouTube, el libertario fue consultado por un usuario por las críticas que Parisi le realiza por el sueldo que recibe como diputado al tiempo que hace una campaña presidencial.

“Me molesta cuando alguien que tiene tremendo tejado de vidrio empieza a tirar palos para todos lados”, respondió Kaiser.

“Si Parisi supiera algo de derecho, sabría que no puedo dejar mi dieta. Ni siquiera alguien que está desaforado puede renunciar a su dieta”, insistió el libertario, quien además aseguró que está pidiendo permisos sin goce de sueldo y que la parte que no le descuentan la está donando a la Fundación las Rosas.

Después de eso, Kaiser se refirió a su visión particular sobre Parisi.

“Lo que sí sé es quién lo respalda, porque el PDG no ha podido ni siquiera recaudar las platas del Servel por mala gestión”, dijo. Y añadió: “Lo otro, para la elección pasada trataron de cobrar facturas y gasto por 200 y tantos millones de pesos, eso se lo rechazó el Servel. Eso que dice Parisi que la campaña le costó 13 millones de pesos, no es cierto. Ahí trataron de cobrar como 200 palos y le rechazaron la factura. Qué onda, qué pasó ahí”.

Finalmente, Kaiser hizo una conclusión. “El problema con el señor Parisi es que no es un tipo correcto. No sé si cobra por lo que trabaja, no lo sé. Sé que lo han despedido en un par de ocasiones por conductas reñidas con la moral. Lo echaron de dos universidades, y no por lindo”.