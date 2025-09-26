Las presiones sobre Kaiser para salir a arremeter contra Kast en medio del reposicionamiento del candidato libertario

Luego de su desempeño en el debate presidencial de Chilevisión, el diputado libertario ha recibido solicitudes de sus adherentes para elevar el tono contra Kast y remarcar las diferencias entre ambos si se quiere repuntar en las encuestas. Kaiser, no obstante, ha transmitido que no planea salir a confrontar a Kast, aunque sí ha comenzado a insistir en la distancia de sus propuestas con las del republicano. "Pero pegar, no. No voy a ir en lo personal", ha insistido.

“Nos llevamos muy bien. Nos faltó alguien con quien pelear”, dijo ayer José Antonio Kast cuando finalizaba la Tercera Cumbre Agrícola del Sur de Chile, realizada en Temuco, en la que debatió junto a Johannes Kaiser, los únicos dos candidatos presidenciales que asistieron a la cumbre.

El encuentro, como ha sido usual durante la campaña rumbo a La Moneda, no tuvo momentos ásperos entre ambos. “No quiero polemizar con Johannes. Si ganas tú, te voy a apoyar con segunda vuelta y lo mismo has dicho tú de mí”, dijo incluso en un momento Kast.

El diputado libertario, sin embargo, a ratos mostró mayores diferencias con el abanderado republicano. Por ejemplo, casi al final de la cita, Kaiser manifestó que para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado es fundamental comprometerse a indultar uniformados “que sean condenados en razón de haber cumplido la ley”.

“Yo sí me comprometo, y me comprometo también hacia el pasado”, dijo, sacando aplausos de sus adherentes. También dijo ser el único candidato que propone una serie de medidas para “despolitizar” el Poder Judicial.

El diputado, precisamente, ha enfrentado presiones de sus partidarios para salir a arremeter contra Kast en la recta final de la campaña. Sobre todo luego de que las últimas encuestas comenzaran a mostrar un repunte del libertario en las preferencias.

El repunte de Kaiser tras su caída en las encuestas

El cambio en las tendencias las experimentó luego del primer debate presidencial realizado por Chilevisión el pasado 10 de septiembre.

Tras ese hito, en el entorno del diputado transmitieron satisfacción por su desempeño en esa instancia, a la que apostaron fuertemente para recuperar terreno luego de que por meses las encuestas lo ubicaran en un cuarto o quinto lugar, fuera de los dos dígitos de las preferencias.

Su descenso en las preferencias se había dado al mismo tiempo que José Antonio Kast (Partido Republicano) creció hasta el primer de los sondeos, mientras que Franco Parisi (PDG) se posicionó en varias mediciones en el cuarto lugar, tras Kast, Jeannette Jara y Evelyn Matthei.

En la última medición de Cadem, sin embargo, Kaiser marcó un 9% de adhesión, su mejor resultado desde el 2 de mayo. En Panel Ciudadano-UDD, por su parte, creció cuatro puntos porcentuales tras el debate, de 6% a un 10%, y se le indicó como el segundo con mejor desempeño según los encuestados, solo tras Harold Mayne-Nycholls, aunque en la medición del sábado bajó a un 9%.

La encuesta Criteria, en tanto, le otorgó a Kaiser un 10%, dejándolo en cuarto lugar.

Kaiser, en todo caso, es escéptico de esos números y cree que en realidad su base es más alta. La intención del abanderado es volver a posicionarse como un actor relevante rumbo a primera vuelta, para lo cual en su entorno consideran clave la preparación que ha recibido por parte de Fernando Ortiz —el primer intérprete del “Gato Juanito” de Cachureos—, quien ejerce como jefe de comunicaciones y lo asesora como coach y en la comunicación estratégica.

Definición de no elevar el tono, pese a insistencia de crecer a costa de Kast

En el círculo de Kaiser consideran que su alza se debe a que ha comenzado a convencer a votantes despolitizados, pero también a quienes apoyaban la opción de Kast en primera vuelta. De hecho, hay quienes hacen una correlación entre su alza y el leve descenso que ha tenido el republicano durante el último mes en los sondeos de opinión.

Por lo mismo, en los últimos días al interior del partido ha comenzado a elevarse la presión para salir a remarcar las diferencias que existen entre su candidatura y la de José Antonio Kast.

Se trata una discusión que en la colectividad reconocen que siempre ha existido, pero que la definición de Kaiser es no elevar el tono con quien compartió partido hace un par de años.

En la tienda se recalca que es complejo generar tensiones con los republicanos si se consideran que con ellos conforman el pacto Cambio por Chile —en el cual también está el Partido Social Cristiano—, con el que prevén tener un positivo rendimiento en las elecciones parlamentarias.

Con todo, es usual que durante las transmisiones que Kaiser realiza en su canal de YouTube distintos usuarios que se reconocen como militantes le pidan salir a “atacar” a Kast.

Aquello ocurrió sin ir más lejos el pasado domingo. “La verdad es que no le tengo que pegar a José Antonio”, respondió Kaiser a un usurio.

Las diferencias que sí ha remarcado con Kast

No obstante, el candidato luego enumeró una serie de diferencias con Kast para cuando sea consultado al respecto.

“Por ejemplo, en materia de la agenda valórica, está claro que nosotros tenemos la agenda valórica más potente de los últimos 30 años. Estamos explicando por qué vamos a dar la batalla cultural, qué es lo que pretendemos cambiar, cómo esto impacta en la seguridad y la corrupción (…). Lo que a mí me sorprende es que José Antonio haya dejado ese eje, que es vital para cualquier futuro gobierno. Nosotros lo vamos a seguir levantando, a mucha honra”, dijo.

También marcó divergencias en torno al financiamiento de la PGU, del cual Kast ha elevado el lema “Te Amo PGU”.

“En algún momento vamos a tener que conversar cómo financiarlo, porque en un momento (Bernardo) Fontaine —del equipo de Kast— había planteado endeudarse a través de bonos, que es igual de perverso o no es algo bueno endeudarse para financiar un gasto corriente”, dijo Kaiser.

Y continuó: “Después tenemos el tema de los derechos colectivos indígenas. En (otro debate en) Temuco, Kast no tomó posición al respecto. Y en el tema de la supremacía constitucional, a mí me gustaría saber dónde está parado en esa materia”.

También sostuvo que en el debate por la exención de contribuciones “tenemos acentos distintos” y que ahí hay una diferencia entre impulsar la “eliminación total o eliminación parcial”.

“Pero pegar, no. No voy a ir en lo personal. Todos nos vamos a definir políticamente”, añadió.