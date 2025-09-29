“No ha sido posible llegar a un acuerdo”: Costoso colegio de Chicureo está al borde de la huelga por conflicto con trabajadores

El Colegio Dunalastair podría enfrentar una huelga luego de que el sindicato de trabajadores rechazara la última oferta ofrecida por el establecimiento. Tras 90 días de negociación sin acuerdo, los funcionarios votaron a favor de paralizar sus funciones.

El Colegio Dunalastair enfrenta una situación crítica con sus trabajadores de la sede de Chicureo, en la comuna de Colina en la región Metropolitana, tras no lograr un acuerdo con el sindicato. Esto, podría llevar a una inminente huelga de los funcionarios.

El Sindicato de Trabajadores del Colegio Dunalastair Valle Norte compartió en sus redes sociales, específicamente en Instagram, un comunicado en donde explicaban la situación. Allí informaron “sobre el estado del proceso de negociación colectiva que hemos sostenido con el empleador durante aproximadamente los últimos 90 días”.

“Lamentablemente, y pese a los esfuerzos y la voluntad demostrada, no ha sido posible llegar a un acuerdo final que satisfaga las legítimas aspiraciones de nuestros afiliados. En consecuencia, y ejerciendo nuestro derecho legal, hoy hemos procedido a una votación cuyo resultado ha sido rechazar la última oferta del empleador y votar a favor de la huelga”, agrega el comunicado.

La mediación antes de la huelga del colegio de Chicureo

En el mismo comunicado, los trabajadores recalcan que “está decisión, aunque firme, no apaga nuestro espíritu de diálogo. Reafirmamos nuestra total y completa disposición para seguir trabajando en la búsqueda de un acuerdo justo y equitativo. Que valore dignamente la labor de todos los trabajadores”.

“Confiamos en que este objetivo se podrá alcanzar en el marco de la mediación obligatoria de la Dirección del Trabajo. Instancia a la que acudiremos con la mayor seriedad y compromiso”, aseveraron.

Finalmente, mostraron “nuestra profunda preocupación por mantener el normal desarrollo de las actividades académicas. Nuestro mayor anhelo es que esta medida no afecte el proceso educativo ni perjudique a nuestros alumnos y a la comunidad en su conjunto, a quienes servimos con dedicación y vocación. Esperamos que el empleador reflexione y, con la intermediación de las autoridades laborales, podamos destrabar esta negociación para bien de toda nuestra comunidad escolar”.