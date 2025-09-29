Petroprix alista apertura de sus bencineras “low cost” en Chile: la primera estará en Puente Alto y promete ser la más barata del país

La primera estación de Petroprix en Chile abrirá sus puertas durante el mes de octubre en la comuna de Puente Alto, en Las Vizcachas, luego en Providencia en Santiago, para después expandirse a distintas comunas y regiones del país.

La compañía española Petroprix, líder en bencineras automatizadas y de bajo costo en Europa, concretará su llegada al país, abriendo sus primeras estaciones de servicio durante el mes de octubre.

Con más de 200 estaciones operativas en España y una estrategia enfocada en eficiencia, tecnología y precios competitivos, Petroprix continúa su expansión en Latinoamérica con Chile como segundo mercado, luego de su llegada a Panamá.

Su modelo 100% autoservicio permite reducir costos operativos y trasladar ese ahorro directamente al consumidor, ofreciendo los precios más baratos del mercado con un combustible de calidad, un servicio ágil y transparente. Desde la empresa aseguran que “seremos los más baratos”

“Estamos muy orgullosos de iniciar operaciones en Chile. Creemos que los consumidores merecen un servicio moderno, eficiente y con precios justos. Nuestro modelo ya ha transformado la experiencia de compra de combustible en Europa, y ahora queremos ser un aporte al mercado chileno”, afirma Juan Carlos Santiago, cofundador de Petroprix.

“Desde el mes de octubre abriremos las primeras estaciones en la Región Metropolitana dentro de las comunas de Puente Alto, Peñaflor y Providencia, para luego seguir aperturando en el resto de las comunas continuando con la 5ta y 6ta Región”, agrega Juan Carlos Santiago.

Con esta llegada, Petroprix busca democratizar el acceso a combustibles a precios justos, posicionándose como una alternativa real en un mercado altamente competitivo y con consumidores cada vez más conscientes de la transparencia y el ahorro.