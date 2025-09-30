El flanco que abrió La Moneda por la ausencia de la glosa “republicana” en el próximo gobierno y que se adelantó a los partidos en Cerro Castillo

Más de veinte personeros oficialistas llegaron ayer al Palacio de Cerro Castillo, en Valparaíso, para abordar los detalles del ingreso de la Ley de Presupuestos que regirá el próximo año. Si bien la cita transcurrió en buen tono y el Presidente llamó a no abandonar el impulso de los proyectos aún pendientes, un punto encendió las alertas: la ausencia de una glosa parlamentaria de libre disposición. El efecto de esa omisión todavía está por verse, pero en el oficialismo ya anticipan que la tensión escalará durante la tramitación de la ley en el Congreso. La candidata Evelyn Matthei llamó al mandatario a "corregir ese error".

Una extensa mesa se dispuso anoche en Cerro Castillo para recibir a diputados, senadores y presidentes de los partidos oficialistas. Ahí se sumaron también los ministros del comité político y el Presidente Gabriel Boric para abordar, según los asistentes, un solo tema: el ingreso de la Ley de Presupuestos al Congreso.

Entre galletas, jugos y bebidas, los dirigentes oficialistas tomaron asiento para escuchar las palabras iniciales del mandatario. Según testigos, Boric remarcó que en la tramitación de esta ley —la cual dará a conocer esta noche a través de una cadena nacional a las 22:05 horas— debían resguardarse los logros alcanzados en materia de seguridad social y también en seguridad pública.

Mientras hablaba, el Presidente estaba flanqueado por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS); la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo (PC); el ministro de Hacienda, Nicolás Grau (FA); la minsitra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos (Indp); la ministra de Defensa, Adriana Delpiano (PPD); y la ministra de la Mujer, Antonia Orellana (FA). También estaba presente la directora de Presupuestos, Javiera Martínez (FA) y el jefe de gabinete del Presidente, Carlos Durán.

Tras la intervención inicial del Jefe de Estado, fue el ministro Grau, junto a Martínez, quienes expusieron las cifras generales del proyecto a través de una presentación en PowerPoint.

Se trató de una cita de coordinación clave, dicen los asistentes, ya que la ley se ingresará durante esta jornada y tiene plazo hasta el 30 de noviembre para ser despachada. El tiempo de tramitación es estrecho: el 16 de noviembre son las elecciones presidenciales —lo que desviará inevitablemente la atención del debate— y, además, entre medio habrá dos semanas distritales.

Esto, además, considerando que la oposición ha mostrado un tono duro para tramitar la Ley de Presupuestos. La candidata presidencial de la derecha tradicional, Evelyn Matthei, por ejemplo, acusó al Gobierno de publicar cifras falsas sobre endeudamiento, condicionando con ello el debate legislativo.

A esto se suma que la ley regirá para el próximo gobierno, un factor que preocupa en la oposición. En caso de ser reales dichas acusaciones —y si Matthei resultara electa— podría heredar un balance fiscal desfavorable que afecte el inicio de su mandato.

El Presidente realizará una cadena nacional durante esta noche para explicar el ingreso de la ley de presupuestos que regirá para el próximo año. Foto: Presidencia.

La ausencia de la glosa presupuestaria

Si bien en el oficialismo valoran el buen tono del cónclave en Cerro Castillo, varios de sus asistentes reconocieron preocupación en torno a un punto en particular: la glosa de libre disposición para la siguiente administración.

Suele ocurrir que, en el último presupuesto de un gobierno, se deja una glosa con recursos que la próxima administración puede utilizar según sus propias prioridades programáticas. Sin embargo, según testigos de la reunión, en un momento el ministro de Hacienda descartó que tal glosa esté contemplada en la propuesta de este año.

Ese factor encendió alertas entre los dirigentes oficialistas, quienes anticipan una reacción negativa de la oposición y un clima aún más crispado para la tramitación de la Ley de Presupuestos, que ya parte con tensiones de base.

De hecho, la candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, reaccionó de inmediato en redes sociales: “En Chile tenemos una tradición republicana: cada gobierno deja fondos al que viene, para que pueda cumplir con el programa que eligió la gente. Que esta administración piense romper con esa práctica es un daño a la institucionalidad. El Presidente Boric todavía está a tiempo de corregir este error”.

Más tarde, durante esta jornada, el ministro Grau explicó la determinación de La Moneda y apuntó a que la decisión “se tomó tras una recomendación de la Comisión de Gasto, compuesta por especialistas de todas las sensibilidades políticas”.

En ese marco, precisó que no se liberará un monto específico, sino que más bien “se da más libertad a la administración siguiente para reasignar recursos”. Y sumó: “Eso propone la Comisión de Gasto y es lo que vamos a hacer”.

Nicolás Grau, ministro de Hacienda. Foto: Agencia UNO

El abanderado presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, sostuvo, en tanto, que “generalmente a esa glosa le decían ‘glosa republicana’; lamento que el Presidente en esto no sea republicano… en lo otro, estamos felices que no sea militante de nuestro partido. Pero esto es de la República y todos los presidentes salientes han considerado que el gobierno entrante necesita ciertos recursos para realizar las prioridades que plantea el gobierno entrante”.

Foco en vivienda, salud, educación y pensiones

Según asistentes a la exposición de los números presentada por Nicolás Grau y Javiera Martínez, el Gobierno puso énfasis en la inversión social realizada desde que asumió en La Moneda.

Si bien advirtieron que en esta elaboración presupuestaria habrá algunos ajustes a la baja, el ministro remarcó que, pese a esa disminución, desde el inicio de la actual administración se ha incrementado la inversión en seguridad social.

En esa línea, el Ejecutivo insistió en la necesidad de proteger los beneficios sociales y, al mismo tiempo, mantener la responsabilidad fiscal. Un mensaje que trajo tranquilidad a los dirigentes oficialistas, ya que una de las aprensiones manifestadas era que la reducción del gasto fiscal terminara afectando directamente a la población.

De hecho, Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, ya había generado una polémica con el exministro Mario Marcel, a quien acusó de privilegiar el balance fiscal por sobre los beneficios sociales. “Se hizo casi un dios del recurso por sobre la necesidad social”, dijo cuando el exministro dejó La Moneda.

Entre los aumentos más destacados por el ministro —según testigos— estuvieron los recursos destinados a Obras Públicas, Salud y Educación. Con todo, el tema que más comentarios generó entre los representantes oficialistas fue el plan de emergencia habitacional.

Tras la presentación de Grau y la directora de Presupuestos, fueron los propios partidos los que recalcaron la necesidad de ampliar y profundizar ese plan. Según asistentes, se planteó la importancia de aprobar mayores recursos y extender su cobertura.

Lejos de un ambiente de tensión, los presentes coincidieron en que todo el intercambio se dio en un tono colaborativo y con énfasis en cómo traducir esa disposición en el trabajo legislativo en el Congreso.

Presidente Boric: el cronograma y la agenda pendiente

Una vez terminadas las intervenciones de los presidentes de partidos, diputados y senadores presentes en la instancia, Boric comunicó el cronograma de acción para la tramitación del Presupuesto.

El primer hito será esta misma noche, a las 22:05 horas, cuando el Presidente realice una cadena nacional en la que explicará las prioridades y los aspectos generales de la propuesta.

En paralelo, se definieron los énfasis comunicacionales que acompañarán el proceso. “El relato”, comentó uno de los asistentes, “será clave para sostener la discusión”.

A pesar de que entre los presentes había figuras directamente involucradas en la campaña presidencial de Jeannette Jara —como la senadora Alejandra Sepúlveda, el senador Ricardo Lagos Weber y el diputado Tomás Hirsch—, Boric hizo un llamado a no desentenderse de la administración actual.

En sus palabras de cierre, el mandatario recalcó con fuerza que su gobierno gobernará hasta el último día y recordó que aún quedan proyectos pendientes que no deben perderse de vista: el fin del Crédito con Aval del Estado, la instalación del nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y la ley de sala cuna universal.