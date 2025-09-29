Entrega de Ley de Presupuesto: cómo se prepara el gallito más complejo que tendrá Nicolás Grau en Hacienda

El secretario de Estado será el representante del Gobierno en la discusión por el erario fiscal, en tiempos en que a Hacienda se le cuestiona por sus fallidas proyecciones fiscales. La tensión la puso sobre la mesa la candidata Evelyn Matthei, quien condicionó el apoyo de sus parlamentarios a la discusión si es que no se "transparentaba" el estado de la billetera fiscal.

Esta semana vence el plazo para que el Gobierno ingrese al proyecto la Ley de Presupuesto 2026, la definición del gasto fiscal con el que comenzará la próxima administración que asuma en La Moneda a partir del 11 de marzo de 2026. Así, también está a punto de comenzar la tarea más difícil que enfrentará el ministro de Hacienda, Nicolás Grau (Frente Amplio), durante el período que estará a cargo de Teatinos 120.

El secretario de Estado, asumido como titular de Hacienda el 21 de agosto pasado, tras la renuncia de Mario Marcel al Gobierno, ha buscado dar con un tono de continuidad de gestión respecto a su antecesor, quien contaba con amplio reconocimiento no solo en el oficialismo, sino también en la oposición.

De hecho, en esa línea han ido las declaraciones de Grau en la previa de presentar el Presupuesto al Legislativo.

En conversación con TVN este domingo, el ministro afirmó que la ley que presentarían “va a mejorar en el Congreso”, en referencia al período de discusión parlamentaria que se avecina en comisiones mixtas, aunque habló de que su proyecto es “sólido” y que está marcado “por la idea de la responsabilidad social y fiscal”.

Ese último tema ha estado en boga en las últimas semanas a partir de la crítica que hizo el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, a Marcel, de quien dijo que hacía del “recurso casi un Dios”, comentario que aludía a que la administración del expresidente del Banco Central en Hacienda no revisó con prioridad las urgencias sociales que demandaba su sector político.

No obstante, Grau enfatizó que el foco estaría en la “responsabilidad social y fiscal”, en donde relevó materias pendientes del Gobierno en salud, vivienda, previsión social y trabajo. “Nuestra propuesta al Congreso es que hagamos un esfuerzo especial en esas dimensiones”, transparentó.

Críticas a Hacienda que condicionan el éxito de la Ley de Presupuestos

Sin embargo, entre los involucrados en la discusión presupuestaria no se pasa por alto algunos asuntos provenientes de Hacienda. Uno de ellos ha sido el fallido cálculo de gasto fiscal en el que ha incurrido la repartición en sus últimas proyecciones, a cargo de la Dirección de Presupuestos liderada por Javiera Martínez (Frente Amplio), y por la que ha surgido una especial crítica en contra de la ingeniera civil industrial.

La presidenta de la Comisión de Hacienda en el Senado, Ximena Rincón (Demócratas), quien también liderará la comisión mixta a cargo de la discusión del Presupuesto, señaló sobre ese punto —en Pulso— que “cuando se miran las proyecciones que se hicieron por parte del Gobierno para el Presupuesto 2025, éstas no se cumplieron. Hay dos ejemplos: las proyecciones de ingresos fiscales del litio y la ley de cumplimiento tributario”.

Sin embargo, la tensión no se queda únicamente en la arena del Congreso, sino también en la presidencial. La semana pasada la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), afirmó que el apoyo de sus legisladores a la ley fiscal quedaría sujeto a que se transparentara el estado de las arcas fiscales.

La posición fue respaldada por el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien también advirtió que su partido no discutirá la ley “hasta que se aclare qué ocurrió con las cifras del Presupuesto pasado”.

Sobre esta última ofensiva, Grau aseguró que lo expuesto por Matthei “son declaraciones normales en un contexto de campaña”.