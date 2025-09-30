RN donó $5 millones a candidato a diputado demandado por estafa a asesor colombiano de Matthei: el afectado había advertido al partido un un día antes

El postulante por un escaño en el distrito 16 Humberto García es acusado por el abogado colombiano Andrés Guzmán, exasesor del presidente Nayib Bukele, de estafarlo con 10 mil dólares. El partido, que asegura no conocer el caso, donó $5 millones para su campaña solo un día después de que Guzmán intentara comunicar su situación a los organismo internos de la colectividad.

Una denuncia por estafa puso ante el Ministerio Público el pasado 17 de septiembre el abogado colombiano Andrés Guzmán, asesor en materias de seguridad de la candidata presidencial Evelyn Matthei y quien antes fue parte del equipo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

La acción judicial fue interpuesta en contra de Humberto García, candidato a diputado por el distrito 16 inscrito en cupo de Renovación Nacional (RN).

Según manifestó Guzmán, el postulante lo habría estafado por 10 mil dólares tras un evento de la abanderada de Chile Vamos en el centro de Santiago.

“El día 1 de septiembre de 2025 me encontraba en Santiago de Chile como asesor político de la campaña ‘Evelyn Matthei Presidente 2026’. En esa fecha, di una conferencia sobre seguridad en el Congreso, la cual fue transmitida por redes sociales y diversos medios de comunicación de la campaña”, manifestó en la denuncia el asesor de Matthei.

Según el relato de Guzmán, al finalizar la conferencia, García lo invitó a tomar un café. “Durante este encuentro, mientras consumíamos alimentos, el Sr. García Díaz se levantó de la mesa y se retiró. En ese

momento, nos encontrábamos con Fernando Pizano, Celsia Barriga y Tamara Díaz Arce. Al regresar, el Sr. García Díaz afirmó haber sido víctima de un robo, alegando que todo el dinero de su cuenta bancaria había sido sustraído y que no disponía de fondos ni siquiera para pagar la cuenta. Ante esta situación, me solicitó un préstamo de dinero, asegurando que le sería reembolsado en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, y que el seguro siempre le había pagado en ocasiones anteriores”, relató el abogado colombiano.

El exasesor de Bukele asegura que García nunca le devolvió el dinero. El candidato García, por su parte, dijo a este medio que un “préstamo de confianza se convierte en estrategia de presión y amenaza”. Y sumó: “Se trataba de un amigo, no de un prestamista”.

Con todo, Guzmán comunicó la situación el 24 de septiembre a RN, mediante un correo electrónico que adjunto a miembros de las comunicaciones del partido, así como un email interno de la tienda y de contacto.

“Estimados miembros del Comité de Ética de Renovación Nacional. Me dirijo a ustedes en mi calidad de asesor político y excomisionado presidencial de Derechos Humanos de Nayib Bukele, con el fin de presentar una denuncia formal en contra del señor Humberto Javier García Díaz, quien se presenta como candidato a diputado por su partido. El motivo de esta comunicación es exponer una serie de actos graves que, a mi juicio, no solo contravienen los principios éticos más elementales, sino que también ponen en grave riesgo el prestigio y la confianza pública en Renovación Nacional”, señaló en el escrito enviado a RN.

Solo un día después el partido realizó una transferencia monetaria al candidato García, tal como se ve reflejada en los aportes a candidatos que publica el Servicio Electoral. Se trató de una donación de $5 millones. En todo caso, el mismo aporte ha realizado RN a un total de 34 candidatos que compiten por la Cámara en cupo del partido.

En RN aseguran que no estaban al tanto de la situación expuesta por Guzmán y descartan que la denuncia fue abordada internamente durante estas semanas. También precisan que al no ser García militante del partido, no pueden impulsar algún tipo de sanción interna.