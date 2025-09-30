Trabajadores de Salcobrand votan huelga nacional y anticipan paralización total de la cadena: 400 farmacias podrían cerrar de no llegar a acuerdo

Con un respaldo del 90%, el Sindicato de Trabajadores N°2 de Salcobrand aprobó iniciar una huelga nacional a partir del 8 de octubre, luego de dos meses sin acuerdo con la empresa. La paralización podría generar el cierre temporal de a 400 sucursales. Ahora esperan una nueva negociación, y de no haber acuerdo se hará efectiva la huelga desde el próximo miércoles.

Con un 90% de apoyo, integrantes del Sindicato de Trabajadores N°2 de Salcobrand votaron a favor de iniciar una huelga nacional, tras no lograr llegar a un acuerdo con la empresa tras dos meses de negociaciones. Esta acción implicaría una paralización total de la cadena, de no lograr un acuerdo antes del 7 de octubre.

Así, la organización integrada por 2.737 auxiliares de farmacia podrían iniciar la huelga el 8 de octubre, acusando tratos indignos por parte de Salcobrand. Dirigentes del gremio advirtieron que la huelga tiene adhesión en todas las regiones del país. Además, advirtieron que esta paralización afectaría a los convenios con Isapre, Fonasa y Ges. Por lo mismo, se determinó que de los 400 locales que podrían paralizarse, 29 deberán seguir operando como puntos de venta de medicamentos Ges.

Particularmente, los trabajadores y trabajadoras de Salcobrand buscan mejores condiciones laborales. Entre esto, apuntan a mejoras de sueldos, y acusan que se enfrentan a largas jornadas laborales, con extensiones de horarios irregulares. Junto con eso afirman que la empresa ha intentado reducir beneficios ya existentes.

En el sindicato remarcaron que esperarán hasta el 7 de octubre para buscar una salida al conflicto. De lo contrario, si no se logra un acuerdo, el país podría enfrentarse a “una crisis sanitaria evitable”. En ese sentido, pusieron la responsabilidad en Salcobrand, de buscar acuerdos para evitar que la situación se agrave.

Mauricio Acevedo, presidente del gremio, advirtió que “esta es una votación histórica. Llamamos a las autoridades políticas a intervenir y a la empresa a hacer justicia con sus trabajadores”.