“Una vergüenza”: Usuarios denuncian mal estado de los baños del Estadio Nacional pese a millonaria inversión del Gobierno para el Mundial Sub 20

Diversos hinchas criticaron a la organización por el estado de los baños en el reducto de Ñuñoa para la jornada inaugural. Las obras para remodelar el recinto alcanzaron los $2.800 millones y contemplaban la remodelación de los baños. Para los partidos que Universidad de Chile hizo de local este año, se dispusieron baños químicos por los arreglos para la cita planetaria.

Comenzó el Mundial Sub 20 en Chile y las primeras críticas a la organización no se hicieron esperar. En el partido de Chile frente a Nueva Zelanda, diversos hinchas denunciaron en redes sociales que los baños del Estadio Nacional se encontraban en mal estado, inundados y con varios urinarios clausurados.

“Los baños del Estadio Nacional en pésimas condiciones en Mundial Sub 20. Se suponía que el estado haría una inversión y no se ve reflejado en uno de los lugares más importantes para el público“, denunció el usuario sebastian.leonidas en TikTok, que grabó un baño de la tribuna Andes inundado.

@sebastian.leonida Los baños del estadio Nacional en pésimas condiciones en mundial sub 20. se suponía que el estado haría una inversión y no se ve reflejado en uno de los lugares más importantes para el público ♬ sonido original – Leonidas.sports_news

Las acusaciones se replicaron en X, donde diversos hinchas compartieron el estado de los baños en el reducto de Ñuñoa. “Así estaban los baños hoy en el Nacional. ¿Qué remodelación hicieron? Una vergüenza la organización de este Mundial”, sostuvo otra fanática que asistió al Estadio Nacional el pasado 27 de septiembre.

#MundialSub20 Así estaban los baños hoy en el Nacional. Que remodelación hicieron? 🫠 una vergüenza la organización de este Mundial. Poca claridad con las letras y números de los asientos, gente perdida, nadie de la organización orientando a los asistes. Triste ❤️‍🩹⚽️ pic.twitter.com/14NtU3kolt — Constanza Urzúa (@ConiUrzuaMarch) September 29, 2025

La inversión en el Estadio Nacional para el Mundial Sub 20

El 15 de noviembre de 2024, la ministra de Obras Públicas (MOP), Jessica López, y su par de Deporte, Jaime Pizarro, anunciaron las obras de remodelación en el Estadio Nacional de cara al Mundial Sub 20 que se realizaría a partir de septiembre de 2025 en Chile.

Los titulares de ambos ministerios firmaron un acuerdo de colaboración y traspaso de recursos para las obras de conservación y renovación que buscan cumplir con el estándar FIFA de la competencia internacional. “El proyecto involucra más de $4.000 millones de pesos y ya cuenta con autorización del Consejo de Monumentos Nacionales y admisibilidad del Ministerio de Desarrollo Social y Familia“, fue parte del comunicado.

El ministro Pizarro destacó que “este coliseo es una parte muy importante de lo que va a ser el evento del Mundial Sub 20 del año 2025. Habrá mejoras de camarines, de baños para el público y la cancha, entonces es muy relevante agradecer a la ministra por su aporte. Es importante ver cómo, tal como ya ocurrió con los Juegos Santiago 2023, el trabajo interministerial es fundamental para lograr proyectos importantes”.

A su vez, según informó El Mercurio ese mismo día, el Estadio Nacional iba a tener una remodelación total a todos los baños. “Una mano de gato grande que es una deuda de años que tiene el estadio”, señaló, Israel Castro, director del Instituto Nacional del Deporte (IND).

Por otra parte, cabe señalar que para los partidos que Universidad de Chile hizo de local este año, la institución dispuso de baños químicos por los arreglos en el recinto.

Por último, el pasado 8 de septiembre el MOP informó que se invirtieron $2.800 millones en las obras de remodelación. El Gobierno detalló que “los baños públicos cuentan con nuevos artefactos sanitarios de tipo antivandálicos, nuevo revestimiento de piso en poliuretano cemento, revestimiento de cerámico y repintado de muro“.



