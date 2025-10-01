Caso Valdivia: futbolista mantendrá arresto domiciliario nocturno e investigación se ampliará a 70 días

Luego de una audiencia el tribunal rechazó la solicitud de prisión preventiva que había solicitado la fiscalía contra el futbolista por haber incumplido con la orden de alejamiento con la víctima que lo denunció, y determinó que la nueva investigación por desacato se ampliaría en 70 días. El fiscal a cargo, Rodrigo Celis, explicó que fueron dos ocasiones en las que se encontró con una de las denunciantes, y que la segunda vez el futbolista la habría increpado.

Hoy se llevó a cabo una audiencia en la que se amplió a 70 días la investigación de la nueva acusación al futbolista Jorge Valdivia, a quien fiscalía le acusó haber incumplido la orden de alejamiento vigente que lo obliga a mantenerse alejado de su denunciante.

El Tribunal rechazó la modificación de la medida cautelar respecto a la solicitud de prisión preventiva de Valdivia, por lo que se mantendrá con arresto domiciliario nocturno.

Según relató el fiscal a cargo del caso, Rodrigo Celis, “se exhibieron los antecedentes, incluso un video, y a entender del Tribunal, esa situación, al parecer, entendió que era muy breve y que no justificaba la intensificación de la medida cautelar”.

¿Qué sucedió en el encuentro entre la víctima y Valdivia?

El fiscal de la causa asegura que, según sus antecedentes, lo que ellos alegan corresponde a dos encuentros.

“Hubo un primer encuentro en una vía pública donde la víctima se da cuenta de la presencia del imputado, pero entiende que es algo casual. Si lo relevante es lo que ocurre después, aproximadamente dos horas”, explica Celis.

La segunda vez, comenta el fiscal, vuelven a encontrarse en la vía pública “y esto es lo que se ve en la imagen. Al imputado al parecer se le advierte que está la víctima, por eso entendemos que se da vuelta, y en vez de retirarse, como ocurre en general con cualquier imputado que se le dice usted tiene prohibición de aproximarse, que generalmente se le dice ‘si usted la ve cruza al frente’. Él lo que hace es que se para, la espera, la mira, y la víctima señala que además le señala la increpa públicamente”.

El problema, explicó el fiscal, es que “como el video no tiene audio, no se puede sostener que se escucha. Nosotros complementamos el video con la versión de la víctima y un testigo presencial”, dijo la autoridad, quien explicó que el testigo era quien acompañaba a la denunciante y que “al final del video se ve que existe un abrazo (…). Se ve que la víctima busca un abrazo de contención”.

Todavía, en todo caso, faltan diligencias en la investigación. El fiscal explicó que aún faltan toma de declaración a testigos, pericias relacionadas con dispositivos celulares y declaraciones en relación a una pericia de daño a una de las víctimas.