“Históricamente ha sido un tema difícil de conversar”: La huella que puede dejar un suicidio en el Metro y cómo hablar de ello

La Federación de Sindicatos de Metro alertó de siete suicidios ocurridos en septiembre y mostraron su preocupación por la salud mental de la ciudadanía. "Si bien se debe tener cuidado de cómo se aborda el tema, evitando transformar un suicidio en un caso policial, es importante poder dialogar en familia", aseguró a The Clinic el psicólogo Alexis Soto.

La Federación de Sindicatos de Metro advirtió sobre el número de suicidios que ocurrieron al interior de algunas estaciones durante el mes de septiembre. “Siete suicidios en septiembre. Tres en la última semana, reflejan una profunda crisis de salud mental que impacta a toda la sociedad“, señalaron mediante un comunicado.

También destacaron que “por cada suicidio, gracias a la acción de las y los trabajadores se evitan cuatro. Esto, según datos entregados por la misma empresa a nuestra organización”.

El doctor y director de la Escuela de Psicología de la Universidad Mayor, Alexis Soto Salcedo, explicó a The Clinic que “si bien se debe ser cauteloso respeto de establecer máximas respecto de este tema, existen algunos estudios que dan cuenta de la afectación que podría tener la salud mental en las personas una vez llegada la primavera, y especialmente en Chile en el contexto de celebración de Fiestas Patrias“.

“Esto pudiese estar relacionado con más horas de luz solar que produce el cambio de hora. También el cambio de ropa y el aumento de actividades fuera de casa, el aumento del tiempo para establecer relaciones sociales y la presión que existe desde el medio para estar bien, con ánimo festivo y dispuesto a celebrar cuando internamente no se siente lo mismo. Además, la llegada de esta época del año implica asumir el último trimestre y acelera la evaluación de metas, logros o planes dispuestos para el año. Lo que, sumado al estrés, la ansiedad o la desesperanza, son sin duda una mala influencia para el bienestar de las personas”, agregó.

“Históricamente el suicidio ha sido un tema difícil de conversar”

Sobre cómo abordar el tema, el psicólogo apunta que “históricamente el suicidio ha sido un tema difícil de conversar. Pues, como sociedad tendemos a penalizar la conducta, buscar responsables y revictimizar a la familia o los cercanos”.

“Si bien se debe tener cuidado de cómo se aborda el tema, evitando transformar un suicidio en un caso policial, es importante poder dialogar en familia. Junto con tener algunos espacios comunitarios respecto de salud mental y de algunas acciones que podrían prevenir la conducta. La idea es favorecer lo que conocemos como efecto Papageno, donde el foco se pone en la esperanza, la prevención y la superación de la tentativa suicida”, recalca.

En ese sentido, afirma que “se ha demostrado que un mal manejo de los medios podría provocar efectos nocivos (como el efecto Werther). En donde se puede producir un incremento de intentos o suicidios usando el mismo método descrito. Lo que, por ejemplo, provocó la serie ’13 Reasons Why’ en Estados Unidos”.

Suicidios en el Metro, cómo afecta a la salud mental

Con respecto a los suicidios que ocurren al interior de Metro, Soto dice que “presenciar un suicidio o saber que ha ocurrido un suicidio, es un hecho de profunda conmoción emocional. En algunos casos puede ocasionar estados de shock o incluso situaciones de trauma. Estos impiden pasear por el lugar o acercarse al espacio físico donde ha ocurrido el suicidio. Esta situación es aún más compleja para los trabajadores, quienes están enfrentados a situaciones de alta ansiedad y estrés y esto viene a aumentar los niveles de tensión habitual con un fuerte golpe emocional y humano”.

“En estos casos pudiese aumentar la percepción de riesgo y la inseguridad, apareciendo el suicidio como tema recurrente. De allí la necesidad de realizar pequeñas intervenciones en comunidades, testigos o que han tenido relación cercana con la situación“, recomienda.

A qué poner atención

Consultado con respecto a qué señales poner atención, el académico aseveró que “existen una serie de señales importantes de advertir, aun cuando muchas personas que se suicidan no evidenciaron situaciones complejas y, muy por el contrario, su círculo cercano les califica como alegres y amantes de la vida”.

“Aún así, es importante poner atención cuando escuchamos verbalizaciones asociadas con la muerte, como, por ejemplo, ‘no tengo ganas de vivir’, ‘me gustaría morir’, o manifiestan amenazas explícitas de hacerse daño o matarse, o buscan o declaran métodos o estrategias que podrían usarse para morir. Estas señales son claves para poner cuidado y activar protocolos de prevención de suicidio”, cuenta.

Además de eso, acotó que “pueden presentarse señales menos directas, pero igualmente importantes como: alejamiento de amigos y familia, cambios en hábitos (dormir poco o mucho, comer menos o mucho, golpes o bajos de energía o de humor) o expresiones cotidianas de la vida (dejar de pasar a saludar a los amigos, abandonar actividades que eran satisfactorias, etc.), aumentar el consumo de alcohol y drogas, presentar desesperanza y baja autoestima, regalar cosas importantes, visitar a personas para hacer cierres emocionales (reconciliarse), entre otros”.

Hoy Chile cuenta con los siguientes recursos en caso de necesitar ayuda: