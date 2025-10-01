La declaración de patrimonio de los candidatos: Matthei con inmueble de mayor avalúo, Parisi posee deuda de $65 millones y Kast adquirió derechos de agua

Los ocho postulantes a La Moneda realizaron su declaración de patrimonio e intereses. Entre ellos, se puede encontrar que ME-O dice tener ingresos por $9 millones mensuales, Jara posee cuatro bienes inmuebles, Kast registra siete propiedades de sus empresas solo en Buin -además de registrar una red familiar de 33 personas- y Kaiser figura como comunicador audiovisual y con una propiedad adquirida en el último año en Villarrica.

Por Jorge Palacios y Eduardo Monrroy

La red familiar, propiedades, rentas e incluso deudas figuras entre los detalles entregados por los candidatos presidenciales en su declaración de patrimonio, las cuales ahora figuras en el portal de InfoProbidad.

En esta también se puede detectar sus actividades profesionales, sus sociedades o empresas, vehículos y potenciales fuentes de conflicto.

Así, al realizar una revisión de la declaración de patrimonio de los ocho candidatos, se desprende que algunos figuran con hasta 4 inmuebles, como es el caso de Jeannette Jara; con pasivos, como es el caso de Franco Parisi y Harold Mayne-Nicholls; e incluso con acciones en bancos, como José Antonio Kast.

La declaración de patrimonio Jeannette Jara: cuatro propiedades e inversiones

El registro de Jeannette Jara, candidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC), da cuenta de la declaración de cuatro propiedades, todas en la Región Metropolitana. La de mayor avalúo fiscal es de un inmueble en la comuna de Padre Hurtado, de $179.324.631.

El resto son departamentos que aparecen a nombre de la candidata, todos en la comuna de Santiago y con tasaciones diferentes. Uno figura con un avalúo de $$63.766.212, otro de $55.374.824, y el último por $50.776.245.

Por otro lado, la candidata cuenta con un auto marca Mitsubishi del año 2020 de $11.516.340 de avalúo.

Jeannette Jara. Foto: Agencia UNO

Además, Jara cuenta con instrumentos de valor transable. Los declarados por la exministra del trabajo son tres. Uno corresponde a una libreta de ahorro en la que hay $2.355.949. El resto corresponden a depósitos a plazos en bancos diferentes: uno por $4.388.685 y el otro por $1.179.273.

Los pasivos de Jara, o sea, sus deudas declaradas, son tres: dos créditos hipotecarios (uno de $85.533.710 y otro de $67.250.120), además de un crédito de consumo de $4.740.045.

José Antonio Kast: con derechos de agua y fuerte presencia de sus sociedades en Buin

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, declaró una renta bruta de $3.500.000, además de una red familiar de 33 personas, en la que están sus 9 hijos, 6 hermanos, 13 cuñados, 4 nietos y un suegro.

Además, declaró participar en una actividad actualmente, aunque fue calificada de manera reservada.

Cuenta con dos propiedades registradas. Las dos en Puerto Varas: una de $84.726.125 y otra de $41.695.438. También declaró un auto Nissan del año 2008 con avalúo en $2.322.823.

En el lado de las sociedades o empresas, Kast figura con una acción en el Banco de Chile, con un valor corriente en plazo o valor libro de $80.015.804. También figura un título de derecho en Inmobiliaria e Inversiones Padua Limitada (a través de la cual es accionista mayoritario del Colegio Campanario de Buin) con un valor corriente de $4.953.600.000.

Asimismo, las sociedades figuran también con bienes inmuebles. Siete son en Buin, dos en Las Condes y una última en Puerto Varas. Además, también Kast es poseedor de derechos de agua subterráneas, adquiridos en 2025, también en Buin.

Las comunidades, sociedades o empresas de las propias sociedades son tres: Inversiones Cimientos SPA, Inversiones Desafíos SPA, e Inversiones Horizonte SPA.

Matthei con dos propiedades, una en copropiedad avaluada en más de $761 millones

Según la declaración de patrimonio de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, figura con dos propiedades. Uno de ellos se trata de una copropiedad ubicada en La Araucanía, en la comuna de Villarrica, que posee un avalúo fiscal de $ 761.646.275. La adquirió en mayo de 1995 y posee un 25% del inmueble.

También declara tener una segunda propiedad en Las Condes, avaluada en $ 359.119.667, en la que reside desde 1987.

A la vez, posee solo un vehículo motorizado marca Toyota, del año 2010, avaluado en más de $8 millones 358 mil.

Evelyn Matthei. Foto: Agencia UNO

No registra deuda y declara realizar un aporte de beneficencia de $120 mil mensuales a Fundación Animal Chile.

Kaiser figura como comunicador audiovisual y adquirió hace menos de un año un inmueble por $115 millones

Por su parte, el abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, figura como comunicador audiovisual en el apartado de profesión y oficio de su declaración de patrimonio. De hecho, esa es actividad laboral que declara realizada en los últimos 12 meses.

En cuanto a bienes inmuebles, registra una propiedad ubicada en Villarrica, avaluada en $115 millones, adquirida el 19 de diciembre de 2024.

Johannes Kaiser. Foto: Agencia UNO

Además, posee dos automóviles. Uno marca Toyota, año 2025, con un avalúo fiscal de $ 22.161.217; el otro es marca Hyundai Tucson, de 2008, cotizado en $4.000.000.

Parisi: mantiene deudas por $65 millones en total y un bien inmueble de US$ 700 mil ubicado en EE.UU.

El abanderado del PDG, Franco Parisi, en tanto, declaró que su actividad laboral en los últimos 12 meses corresponde a la pedagogía económica. No figura la renta que gana y se mantiene como reservada otra actividad en la que participa a la fecha de la declaración.

Según el registro, Parisi figura con un bien inmueble, en modo de copropiedad, ubicado em Birmingham, Estados Unidos, cotizado en US$700 mil.

Franco Parisi. Foto: Agencia UNO

También figura con un vehículo —del cual posee en un 20%— de marca Mercedes Benz GLC, año 2018, avaluado en US$ 15 mil

El candidato, además, figura con una deuda de $63.000.000 en créditos de consumo del Banco de Chile. Y otro pasivo en $2.000.000 en tarjetas de crédito bancarias.

Mayne-Nicholls con deudas en tarjetas de crédito que superan los $60 millones

El exdirigente de la ANFP Harold Mayne-Nicholls registró en su declaración de intereses y patrimonio participar en cuatro actividades. Una es Trasandino S.A.D.P., que corresponde a una sociedad anónima deportiva. Otra es la Sociedad Productora de Eventos Publicidad y Representaciones Olwin Limitada.

Hay una tercera que es Pase al Espacio SPA, dedicada a la producción de eventos, y una última de la Fundación Ganamos Todos, organización sin fines de lucro.

Mayne-Nicholls registra una única propiedad en su declaración: una casa en Peñalolén avaluada en $611.559.192.

Harold Mayne-Nicholls. Foto: Agencia UNO

En el lado de los pasivos, Mayne-Nicholls tiene sobre sí una carga bancaria de $175.000.000 por un crédito hipotecario, además de deudas en tarjetas de créditos bancarias declaradas por $30.000.000 (en el Banco Security), otra por una línea de crédito, también de $30.000.000 (Banco Itaú) y una última bajo el ítem de tarjetas de crédito no bancarias de $2.000.000 con CMR.

ME-O declara ingresos por $9 millones y dos actividades

En el caso del candidato independiente Marco Enríquez-Ominami, es uno de los pocos que declaró recibir una renta bruta. Esta fue de $9.066.967, pese a que su ficha no cuenta con actividades vigentes.

Asimismo, figura como parte de las empresas Rivas y Rivas Limitada, relacionada a la producción audiovisual, y a 4C Consultores Limitada, dedicada al asesoramiento empresarial en política.

Enríquez-Ominami registra dos bienes inmuebles. Uno se encuentra en Zapallar y se trata de un usufructo con el 50% de la posesión, con un avalúo de $443.798.500. En el otro, que se encuentra en Providencia, tiene el 22% en nuda propiedad y su avalúo fiscal es de $56.713.994.

Marco Enríquez-Ominami. Foto: The Clinic

En tanto, no declaró poseer vehículos y registra un pasivo de $10.000.000 equivalente a un crédito de consumo en el Banco de Chile.

Artés, el más austero

Eduardo Artés, profesor de profesión, es quien figura con la ficha con menor cantidad de declaraciones.

El también candidato independiente registró una renta bruta equivalente a $523.000. A eso sólo se añadió una sola propiedad a su nombre, ubicada en El Tabo, avaluada en $21.335.549.

No figuró como propietario de derechos de agua, sociedades u otros, como tampoco tener deudas vigentes o pasivos.