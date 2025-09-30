La encuesta propia que mandaron a hacer los libertarios para medir la carrera a La Moneda: Johannes Kaiser también figura en cuarto lugar

El candidato presidencial, que ha sido crítico de los números que le entregan las principales encuestas de opinión del país, encargó un estudio propio. La medición, de Data Veritas, también lo posicionó tras Jara, Kast y Matthei, aunque le dio un resultado más ventajoso que otros sondeos. El diputado aseguró que tras el debate presidencial del 10 de septiembre pasado logró "desarticular mitos" que, dice, han rondado su postulación.

“Hello, you’re a fake news, ok? You fake, you fake news”. Esa es la frase que emite un dispositivo de color rojo con un gran botón que Johannes Kaiser posee dentro de su oficina y que él dice que pulsa cada vez que alguien hace referencia a alguna encuesta que mide la carrera presidencial.

El candidato del Partido Nacional Libertario ha sido particularmente crítico de los números que marca en distintos sondeos, los que lo suelen ubicar en la cuarta o quinta posición, tras Jeannette Jara, José Antonio Kast, Evelyn Matthei y, en ocasiones, Franco Parisi.

Si bien las últimas muestran le han favorecido, ya que han evidenciado una leve alza tras su desempeño el el debate presidencial de Chilevisión del pasado 10 de septiembre —la última medición de Cadem, por ejemplo, le dio un 11% de las preferencias, en un cuarto lugar—, Kaiser ha seguido siendo escéptico de esos resultados.

Así, su colectividad encargó una encuesta propia que midió la carrera presidencial y que el propio candidato socializó con los adherentes del partido el pasado fin de semana.

La medición corresponde a la encuestadora Data Veritas, que realizó consultas enviadas a través de correo electrónico. El trabajo de campo fue entre el 17 y el 20 de septiembre, poco después del primer debate presidencial televisado entre las ocho cartas a La Moneda. Contó con 1.597 casos válidos, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de ±2,5%.

Así, la encuesta arrojó en un primer lugar a la candidata del oficialismo Jeannette Jara, con un 32,42%. En segundo lugar ubicó al republicano José Antonio Kast, con un 22,15%. Y en tercer lugar posicionó a la abanderada de Chile Vamos Evelyn Matthei, con un 17,08.

En cuarto lugar, en tanto, figuró Kaiser, con un 15,24%. Luego aparece Franco Parisi, con un 7,45%; Harold Mayne-Nicholls, con un 3,24%; Eduardo Artés, con un 0,54%; y Marco Enríquez-Ominami, con un 0,06%. Los nulos y blancos fueron 1,85%.

Si bien otras mediciones también dejan a Kaiser en cuarta posición, estas le dan un porcentaje inferior. Criteria, por ejemplo, le entregó un 10%, misma cifra que arrojó Pulso Ciudadano.

La encuesta propia de los libertarios también mostró que Kaiser obtiene un resultado parejo entre hombres y mujeres (ambos en 15%), mientras que Jeannette Jara es más fuerte en el segmento femenino 36% versus un 27%). Lo contrario ocurre con Kast, que tiene su votante más fuerte entre los hombres (25% versus un 19%).

Kaiser: “Los mitos que se han formado en torno a mi candidatura los pudimos desarticular”

La encuesta también midió las preferencias en torno a los pactos partidarios que se medirán en las elecciones parlamentarias de noviembre. Esta arrojó que un 33,12% votaría por Cambio por Chile (lista que agrupa a republicanos, libertarios y socialcristianos), mientras que el 28% votaría por Unidad por Chile, que agrupa a los partidos del oficialismo y la DC.

Un 18,32% preferiría votar por candidatos de Chile Vamos y un 6% por la del PDG, mientras que nulos y blancos son un 9,12%.

La misma encuesta mostró que si se considera solo quienes manifestaron adhesión al pacto de Cambio por Chile, un 54% dijo que votaría por un candidato republicano, un 43,9 lo haría por uno de los nacional libertario y solo un 2% por un socialcristiano.

“Nosotros podemos sacar un muy buen resultado en la medida de que demos la pelea. Activemos a nuestra gente”, dijo esta semana Kaiser.

“Muchos de lo que eran los mitos que se han formado en torno a mi candidatura, los pudimos desarticular en el debate y tuvimos la misma posibilidad que el resto de los candidatos de llegar a los votantes. Le hicimos sentido a muchos de los votantes”, dijo hoy Kaiser en una entrevista en el matinal Mucho Gusto.