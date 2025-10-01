La Moneda vuelve a dar protagonismo a Kast tras crítica encubierta a su propuesta de recorte fiscal y desata nuevo round con la oposición

Que el mandatario cuestionara anoche durante su cadena nacional la idea de reducir el gasto fiscal en 6 mil millones de dólares, que es impulsada por el candidato presidencial republicano, generó el repudio de la oposición. Miembros de la colectividad del exdiputado acusaron intervención e incluso calificaron las declaraciones como un "acto de corrupción". El mandatario volvió a poner en agenda una medida del abanderado republicano, quien atraviesa un descenso en las encuestas. El Gobierno ya lo había atacado por sus propuestas en el ámbito previsional.

“Chile no tiene por qué elegir entre irresponsabilidad fiscal o indolencia social. Entre contener la deuda pública o cumplir con el aumento de las pensiones (…). Por eso es irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar 6 mil millones de dólares de gasto que algunos han levantado, sin decir de dónde pretenden hacerlo“.

Las palabras son del Presidente Gabriel Boric, dadas ayer en la cadena nacional que emitió a partir del envío al Congreso de la última Ley de Presupuesto que discutirá su Gobierno. Si bien no mencionó el nombre del candidato presidencial José Antonio Kast, la frase se interpretó como una crítica solapada al excandidato republicano, quien propone en su programa de gobierno el recorte de gasto fiscal equivalente a esa cifra.

“¿Acaso van a echar abajo beneficios sociales? Es imposible recortar 6.000 millones de dólares sin afectar derechos sociales como la PGU (Pensión Garantizada Universal)”, siguió el mandatario, lo que generó aún más molestia desde la vereda republicana.

Lo anterior porque justamente han acusado de que en el debate público se trató de instalar que Kast —mediante críticas provenientes del propio Gobierno— tenía aprensiones contra el aumento de las pensiones a partir de la PGU. De hecho, uno de sus propuestas que difundieron como hashtag fue #TeAmoPGU, para combatir que se instalara esa idea.

Así, con sus declaraciones, el mandatario volvió a poner en el foco de discusión al abanderado republicano, quien atraviesa por un desgaste en las encuestas —Cadem, por ejemplo, lo muestra en una baja sostenida durante las últimas seis semanas—, lo que para algunos en el oficialismo es inconveniente dado el momento electoral que enfrenta el exdiputado.

“Uno no espera del republicanismo, en el sentido más amplio de la palabra, ocupar un espacio como ese para hacer lo que hizo anoche”, comentó esta mañana Cristián Valenzuela, el más estrecho asesor de Kast en en su candidatura presidencial.

En Tele13 Radio, medio en el que Valenzuela es panelista, dijo que la situación se trataba de una “afrenta contra el cargo y la dignidad que representa el cargo que lo ocupa, que se ganó en buena ley, pero usarlo para intervenir la elección de este año me parece totalmente impresentable. Poco republicano”.

“Me parece un acto de cobardía. No es que el Presidente sea cobarde, sino que representa un acto de cobardía porque el Presidente usa el Palacio de La Moneda, el micrófono institucional que todos los chilenos le dimos, hayamos votado por él o no, para hacer este ejercicio de campaña”, añadió Valenzuela.

Asimismo, habló de que se trataba de un “acto de corrupción porque la corrupción también es saltarse las normas de prescindencia electoral e intervenir electoralmente”.

La molestia luego la hizo ver el propio Kast, quien acusó, en un punto de prensa, de un acto de corrupción la alocución de Boric.

“Ninguno de los candidatos presidenciales tenemos la posibilidad de tener una cadena nacional para poder decir lo que él dijo”, planteó el candidato. “Cobarde es aquel que habla y que sabe que no se le puede contestar en las mismas condiciones que él hace el planteamiento”, sumó.

“Boric usa cadena nacional para atacar directamente a un candidato presidencial tratándolo de ‘irresponsable’ e ‘indeseable’. Nuevamente acudo a Contraloría. El descaro ya es insostenible”, secundó en sus redes sociales el jefe de bancada de los republicanos en la Cámara, el diputado Cristián Araya.

El apoyo al candidato no provino solo de los republicanos. La diputada Camila Flores (RN) apuntó que el Presidente Boric acabó con una tradición de la cadena nacional al decidir hablarle a su fanaticada y entrar al debate eleccionario, tratando de incidir en la voluntad popular”.

El secretario general de la UDI, el diputado Juan Antonio Coloma, también se hizo parte de la crítica al mandatario. “Más que una cadena nacional, lo que ayer vimos fue una verdadera franja electoral, donde el presidente Boric, violando todas las normas de intervencionismo, se convirtió en vocero de Jeanette Jara, atacando propuestas de otros candidatos”, dijo el parlamentario, quien también dio a conocer que acudiría a la Contraloría “para ver hasta dónde un Presidente de la República puede utilizar la cadena nacional”.

Vallejo y Grau defienden a Boric: “Es razonable que demos una opinión política”

La defensa del discurso de Boric ayer en cadena nacional estuvo a cargo de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), y del ministro de Hacienda, Nicolás Grau (Frente Amplio).

La titular de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) dijo durante esta mañana en Radio Cooperativa que “cuando en este debate se instala la idea de recortar 6 mil millones de dólares en 18 meses sin decir cómo es una promesa sin plan”, la que se convertía en una “promesa vacía que puede tender a confundir o poner en riesgo cuestiones que son de gasto muy importantes”.

Por lo mismo, argumentó Vallejo, “lo que hace el Presidente es totalmente pertinente. No es atacar una persona, es debatir en torno a una idea que se presenta en el contexto de un debate de una ley muy importante que no tiene asidero en cómo se maneja la Ley de Presupuestos”.

Ese fue el tono que replicó el titular de Hacienda en Tele13 Radio, quien descartó un intervencionismo electoral del Presidente.

“El Gobierno está haciendo un balance y una consolidación de lo que se ha hecho estos últimos cuatro años. Lo que ocurre es que la propuesta del candidato Kast efectivamente pone en riesgo ese avance. Por lo tanto, el Presidente está haciendo un planteamiento político que es atingente a la discusión presupuestaria”, dijo Grau en el espacio, argumentando que lo que hizo Boric fue lo mismo que había hecho Ignacio Briones antes, parte del equipo económico de la candidata Evelyn Matthei (UDI).

Por lo mismo señaló que la discusión presupuestaria en la que está actualmente el debate político “es una excelente oportunidad para que el candidato Kast diga de dónde va a sacar esos 6 mil millones de dólares”.

“Es importante que lo haga, porque el voto tiene que ser informado”, argumentó Grau, quien además se dispuso a enumerar el valor de programas sociales, los que, según él, serían parte las políticas públicas bajo las cuales podría existir un recorte de la magnitud que propone Kast.

En ese ejercicio, dijo que la gratuidad en la educación superior costaba USD$ 2.700 millones; la atención primaria en salud municipal USD$ 3.700 millones; la PGU USD$ 6.900 millones; la subvención escolar USD$ 4.200; mientras que la alimentación escolar tiene un costo de $1.200 millones.

Grau, dado los ejemplos anteriores, aludió a que esos programas de grandes gastos eran los que tendería a pensar que se afectaría para alcanzar un recorte del nivel propuesto por el abanderado republicano, y que, por ejemplo, la idea de que se desvincule a quienes han sido contratados en esta administración en el aparato público, “no tiene, pero ni de cerca, un orden de magnitud con lo que se está comentando. Es puro populismo”.

“Aquí hay dos visiones posibles: Kast sabe de dónde quiere recortar esto y no lo quiere decir; y otra visión posible es que no sabe cómo. Y es importante que la ciudadanía sepa cuál de esas dos posibles explicaciones o hipótesis son correctas”, selló Grau, quien además sostuvo que no se rompía con la prescindencia de debiera tener el Gobierno respecto a la elección.

“Cuando las propuestas que se plantean son algunos casos basadas en aseveraciones que no corresponden (…) es razonable que demos una opinión política”, concluyó.